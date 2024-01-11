Приглашаем вас посмотреть на жемчужину австрийского барокко – дворец Бельведер, одно из самых шикарных дворцовых зданий в Вене в стиле барокко. Построить такую красоту в XVIII веке решил принц Евгений Савойский. «Маленький Версаль» был построен в 1725 году. Дворцовый комплекс состоит из Верхнего Бельведера и Нижнего Бельведера, между ними расположен замечательный французский парк, который украшают различные фонтаны, античные статуи и сфинксы.

Описание

Подробнее о дворце В начале XVIII века Евгений Савойский приобрел за чертой города земельный участок, и построил там первое здание загородной резиденции (в последствии названной «Нижний Бельведер»), по сложившейся традиции, оно строится по архитектурному проекту Лукаса фон Гильдебранда. Строительство парадной резиденции – Верхнего Бельведера, было начато в 1721 году. В отличие от Нижнего Бельведера, который принимал гостей и служил жильем для принца летом, Верхний дворец был предназначен для проведения балов, богатых приемов и деловых встреч. Все залы и помещения, такие как Мраморная галерея, Парадная спальня, Мраморный зал и Зеркальный кабинет, создавались с учетом всех пожеланий Евгения Савойского. На картинах красовались моменты сражений и побед с участием принца, были изображены поверженные османы, а также стояли скульптуры античных героев из дорогого мраморного камня. На сегодняшний день, в Верхнем Бельведере расположена художественная галерея и музей. Самыми ценными экспонатами дворца-музея являются: богатейшая коллекция полотен Густава Климта, картины Оскара Кокошки и Эгона Шиле, произведения импрессионистов, а также работы в стиле бидермайер.