Приглашаем вас посмотреть на жемчужину австрийского барокко – дворец Бельведер, одно из самых шикарных дворцовых зданий в Вене в стиле барокко. Построить такую красоту в XVIII веке решил принц Евгений Савойский. «Маленький Версаль» был построен в 1725 году.
Дворцовый комплекс состоит из Верхнего Бельведера и Нижнего Бельведера, между ними расположен замечательный французский парк, который украшают различные фонтаны, античные статуи и сфинксы.
Дворцовый комплекс состоит из Верхнего Бельведера и Нижнего Бельведера, между ними расположен замечательный французский парк, который украшают различные фонтаны, античные статуи и сфинксы.
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Что вас ожидает:
- Бельведер
- Картинная галерея дворца Бельведер
Описание
Подробнее о дворце В начале XVIII века Евгений Савойский приобрел за чертой города земельный участок, и построил там первое здание загородной резиденции (в последствии названной «Нижний Бельведер»), по сложившейся традиции, оно строится по архитектурному проекту Лукаса фон Гильдебранда. Строительство парадной резиденции – Верхнего Бельведера, было начато в 1721 году. В отличие от Нижнего Бельведера, который принимал гостей и служил жильем для принца летом, Верхний дворец был предназначен для проведения балов, богатых приемов и деловых встреч. Все залы и помещения, такие как Мраморная галерея, Парадная спальня, Мраморный зал и Зеркальный кабинет, создавались с учетом всех пожеланий Евгения Савойского. На картинах красовались моменты сражений и побед с участием принца, были изображены поверженные османы, а также стояли скульптуры античных героев из дорогого мраморного камня. На сегодняшний день, в Верхнем Бельведере расположена художественная галерея и музей. Самыми ценными экспонатами дворца-музея являются: богатейшая коллекция полотен Густава Климта, картины Оскара Кокошки и Эгона Шиле, произведения импрессионистов, а также работы в стиле бидермайер.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Дворец Бельведер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Место встречи обговаривается при подтверждении экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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