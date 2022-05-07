Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия

Братислава - город коронации королей

5
1 отзыв
Индивидуальная
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • Братиславский град
  • Старый город
  • Дворец кардинала
  • Средневековая ратуша
  • Францисканский костел
  • Рыночная площадь
  • Михальские ворота
Наша экскурсия начнется у дверей Вашего отеля, на комфортабельном автомобиле мы совершим небольшое путешествие по восточным землям Австрии и меньше чем через час приедем в самую молодую столицу Европы - город Братислава, город который в разное время носил разные названия - Пресбург, Пожонь, Прешпорк и имеющий более чем двухтысячелетнюю историю. Расположение в сердце Европы на берегу Дуная предопределило роль Братиславы как перекрестка торговых путей и центра торговых связей, сосредоточением разнообразных культур.
Наше знакомство с городом начнется с обзора Братиславского града, замка который невозможно не заметить и который является символом современной Братиславы.
Далее мы отправимся с Вами в исторический центр, где нас ждут средневековые улочки Старого Города с прекрасными дворцами и древними храмами. Во время прогулки по кривым и мощенным улочкам мы увидим самый фотографируемый памятник Братиславы - сантехник Чумил, дворец кардинала, средневековую городскую ратушу, рыночную площадь, самую старую святыню - Францисканский костел, единственный сохранившийся элемент городской стены - Михальские ворота, прогуляемся по части коронационного пути - улице Михальская.
В конце экскурсии у Вас будет свободное время для посещения сувенирных лавок, кофейни или одного из многочисленных ресторанчиков, где Вы сможете отведать аутентичные словацкие блюда.
Обратный путь в Вену у нас займет также примерно около одного часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Оплата питания
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в удобное для Вас время
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Билеты в стоимость не входят
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в удобное для Вас время

Отзывы от туристов

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