Наша экскурсия начнется у дверей Вашего отеля, на комфортабельном автомобиле мы совершим небольшое путешествие по восточным землям Австрии и меньше чем через час приедем в самую молодую столицу Европы - город Братислава, город который в разное время носил разные названия - Пресбург, Пожонь, Прешпорк и имеющий более чем двухтысячелетнюю историю. Расположение в сердце Европы на берегу Дуная предопределило роль Братиславы как перекрестка торговых путей и центра торговых связей, сосредоточением разнообразных культур.

Наше знакомство с городом начнется с обзора Братиславского града, замка который невозможно не заметить и который является символом современной Братиславы.

Далее мы отправимся с Вами в исторический центр, где нас ждут средневековые улочки Старого Города с прекрасными дворцами и древними храмами. Во время прогулки по кривым и мощенным улочкам мы увидим самый фотографируемый памятник Братиславы - сантехник Чумил, дворец кардинала, средневековую городскую ратушу, рыночную площадь, самую старую святыню - Францисканский костел, единственный сохранившийся элемент городской стены - Михальские ворота, прогуляемся по части коронационного пути - улице Михальская.

В конце экскурсии у Вас будет свободное время для посещения сувенирных лавок, кофейни или одного из многочисленных ресторанчиков, где Вы сможете отведать аутентичные словацкие блюда.

Обратный путь в Вену у нас займет также примерно около одного часа.