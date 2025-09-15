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- Изабеллы. С первых же минут она увлекла нас своим рассказом о жизни великого ученого. Несмотря на то что в музее очень мало экспонатов, благодаря Изабелле мы очень живо смогли представить жизнь большой семьи Фрейда, представить себе привычки и увлечения этого человека, нестандартность и новизну для того времени его метода лечения. А также прониклись трагичностью того времени, и судеб венских евреев, когда к власти в Вене пришли нацисты. Большое спасибо Изабелле за прекрасную экскурсию, однозначно рекомендуем этого гида и ее экскурсию по музею-квартире Фрейда