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Дом-музей Моцарта – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Моцарта» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 12:00
3 июл в 10:00
€280 за всё до 15 чел.
Под звуки венского вальса
Пешая
Музыкальные теплоходы
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Под звуки венского вальса
Прикоснитесь к музыкальной истории Вены, прогуливаясь по местам, где творили великие композиторы. Узнайте о жизни и творчестве легенд
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
Пешая
2 часа
Квест
до 8 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
€250 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Музей Фрейда в Вене действительно небольшой, и экспонатов там не так много, но экскурсия с Изабеллой была очень увлекательной и интересной. Она превратила осмотр в захватывающий рассказ, который мы слушали с огромным интересом и удовольствием
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N
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Познавательная экскурсия с приятным гидом. Мы узнали много интересного и остались очень довольны.
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Елена
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Несмотря на то что музей Зигмунда Фрейда,не очень большой и не очень богат музейными экспонатами, экскурсия была очень интересная и увлекательная! Спасибо
Несмотря на то что музей Зигмунда Фрейда,не очень большой и не очень богат музейными экспонатами, экскурсия
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О
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Спасибо Изабелле за очень интересный рассказ. Наполнила практически пустой музей яркими красками из жизни Фрейда, сделав его незабываемым. Ответила на
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все вопросы, в том числе про жизнь в Вене, особенности местного менталитета и т. д. Подстраивалась под наши пожелания. Надеемся на дальнейшие экскурсионные встречи!

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Елена
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
По совету друзей решили посетить дом-музей Зигмунда Фрейда, и нам очень повезло что мы сделали это в компании замечательного рассказчика
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- Изабеллы. С первых же минут она увлекла нас своим рассказом о жизни великого ученого. Несмотря на то что в музее очень мало экспонатов, благодаря Изабелле мы очень живо смогли представить жизнь большой семьи Фрейда, представить себе привычки и увлечения этого человека, нестандартность и новизну для того времени его метода лечения. А также прониклись трагичностью того времени, и судеб венских евреев, когда к власти в Вене пришли нацисты. Большое спасибо Изабелле за прекрасную экскурсию, однозначно рекомендуем этого гида и ее экскурсию по музею-квартире Фрейда

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Л
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Были с Изабеллой на экскурсии в доме Фрейда. Очень приятная подача материала. С помощью её историй пустая, по сути, квартира
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наполняется людьми, мебелью, интересными вещами. После ее рассказов захотелось почитать про Фрейда. Многое слышали впервые. Прошлись по улице и, как и в квартире, каждый дом оживал, истории запоминающиеся и интересные. Спасибо!

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Т
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
С удовольствием посетили музей, Изабелла поделились интересными фактами и историями, экскурсия была интересной, познавательной и запоминающейся
С удовольствием посетили музей, Изабелла поделились интересными фактами и историями, экскурсия была интересной, познавательной и запоминающейся
С удовольствием посетили музей, Изабелла поделились интересными фактами и историями, экскурсия была интересной, познавательной и запоминающейся
С удовольствием посетили музей, Изабелла поделились интересными фактами и историями, экскурсия была интересной, познавательной и запоминающейся
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Н
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Отличная экскурсия! Сам музей небольшой, но Изабелла рассказывала столько много интересного, что я не заметила как пролетели 1,5 часа, спасибо большое за прекрасную экскурсию! Очень очень рекомендую!
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N
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
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по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!

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Т
Под звуки венского вальса
Мария-замечательный гид! Очень эрудирована и много интересного и нового рассказала. Благодаря ей мы попали в уникальное место Дом музыки и
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приобрели билеты в дом любителей музыки! Машенька, спасибо за экскурсию Под звуки. Венского вальса. Мы обязательно еще посетим Вену и встретимся с тобой опять!

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Всего 10 отзывов в Вене в категории "Дом-музей Моцарта"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дом-музей Моцарта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене;
  2. Под звуки венского вальса;
  3. Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене».
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Дом-музей Моцарта" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 280. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дом-музей Моцарта», 10 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь