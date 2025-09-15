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Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 12:00
3 июл в 10:00
€280 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Под звуки венского вальса
Прикоснитесь к музыкальной истории Вены, прогуливаясь по местам, где творили великие композиторы. Узнайте о жизни и творчестве легенд
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Музей Фрейда в Вене действительно небольшой, и экспонатов там не так много, но экскурсия с Изабеллой была очень увлекательной и интересной. Она превратила осмотр в захватывающий рассказ, который мы слушали с огромным интересом и удовольствием
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N
Познавательная экскурсия с приятным гидом. Мы узнали много интересного и остались очень довольны.
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Несмотря на то что музей Зигмунда Фрейда,не очень большой и не очень богат музейными экспонатами, экскурсия была очень интересная и увлекательная! Спасибо
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О
Спасибо Изабелле за очень интересный рассказ. Наполнила практически пустой музей яркими красками из жизни Фрейда, сделав его незабываемым. Ответила на
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По совету друзей решили посетить дом-музей Зигмунда Фрейда, и нам очень повезло что мы сделали это в компании замечательного рассказчика
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Л
Были с Изабеллой на экскурсии в доме Фрейда. Очень приятная подача материала. С помощью её историй пустая, по сути, квартира
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Т
С удовольствием посетили музей, Изабелла поделились интересными фактами и историями, экскурсия была интересной, познавательной и запоминающейся
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Н
Отличная экскурсия! Сам музей небольшой, но Изабелла рассказывала столько много интересного, что я не заметила как пролетели 1,5 часа, спасибо большое за прекрасную экскурсию! Очень очень рекомендую!
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N
5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
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Т
Мария-замечательный гид! Очень эрудирована и много интересного и нового рассказала. Благодаря ей мы попали в уникальное место Дом музыки и
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Всего 10 отзывов в Вене в категории "Дом-музей Моцарта"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дом-музей Моцарта»
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Сейчас в Вене в категории "Дом-музей Моцарта" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 280. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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