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Индивидуальная
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с городом в самое волшебное время года - через музыку, сладости и легенды
Начало: На площади Stephansplatz
«Зимой здесь особенно чувствуется дух старой Вены — музыканты играют на улицах, а в витринах сверкают фигурки ангелов и золотые ноты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Под звуки венского вальса
Прикоснитесь к музыкальной истории Вены, прогуливаясь по местам, где творили великие композиторы. Узнайте о жизни и творчестве легенд
«Вена — столица европейской и мировой музыкальной культуры»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: На площади Альбертины
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за человека
Индивидуальная
Музыкальный вечер в церкви Святого Петра
Начало: 6959+ПВ5 Вена, Австрия
«История и музыка в храме Святого Петра Посетите церковь Святого Петра, построенную в 1701–1733 годах по проекту Лукаса фон Хильдебранда, и окунитесь в атмосферу барочной Вены»
€39 за человека
Групповая
до 25 чел.
От Густава Климта до наших дней: шедевры 20-21 веков в музее Heidi Horten Collection
Погрузитесь в мир искусства в музее Heidi Horten Collection. Увидите работы Климта, Базелица и других мастеров. Подходит как для знатоков, так и для новичков
Начало: У музея
8 июл в 12:30
€135 за человека
Билеты
Концерт классической музыки в церкви Святой Анны (Аннакирхе)
Начало: Аннагассе 3Б, 1010 Вена, Австрия
«Что вас ждет Насладитесь классическим концертом в исполнении струнного ансамбля музыкантов известных венских оркестров»
€33 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Музыкальная Вена
Начало: Альбертинаплац 1, Вена 1010, у эскалатора
«В музее представлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством композитора, а опера знакомит с историей музыкального искусства Вены»
€179 за всё до 10 чел.
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