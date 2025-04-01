Южная Моравия: в замках и винах

От роскошной архитектуры до вкусных вин: эта экскурсия отличный способ познакомиться с богатым культурным и историческим наследием Южной Моравии, которое им оставило время правления княжеского рода Лихтенштейнов, а также отведать лучшее местное вино.
Южная Моравия: в замках и винах
Южная Моравия: в замках и винах
Южная Моравия: в замках и винах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Очарование Южной Моравии

В мире существует лишь несколько мест, которые могут похвастаться уникальным сочетанием архитектурных шедевров, живописной природы и вековых традиций. Одним из таких мест является Южная Моравия. Этот край привлекает своим солнечным климатом, виноградниками и гостеприимством местных жителей.

Ледницко-Валтицкий комплекс

В ходе нашей экскурсии мы посетим Ледницко-Валтицкий комплекс, созданный владельцами из рода Лихтенштейнов. Этот комплекс представляет собой шедевр паркового дизайна в стиле английских ландшафтных парков и считается одним из самых крупных в Европе.

Замок Ледница

Во время экскурсии мы побываем в замке Ледница, который является одним из самых красивых и популярных замков Чехии. Вы сможете насладиться его величественными башнями и узкими коридорами, а также узнать множество интересных фактов о его истории и жизни его обитателей.

Путешествие в Валтицы

После посещения Ледницы мы отправимся в Валтицы. Эти два городка соединяет липовая аллея протяженностью 7 км. На территории замка расположен Национальный винодельческий центр Чешской Республики, который мы обязательно посетим и познакомимся с шедеврами местных виноделов.

Кулинарные удовольствия

Важно отметить, что во время нашей экскурсии предусмотрено время для обеда, и у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни. Чешский регион Южная Моравия гордится своими памятниками ЮНЕСКО, которые подчеркивают важность местных традиций и богатый фольклор.

Природа и культура

Все эти ценности прошлого гармонично вписываются в живописную природу этого региона, создавая неповторимую атмосферу, которую стоит ощутить каждому.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Леднице
  • Парк Леднице
  • Замок Валтице
  • Винный погреб
Что включено
  • Транспорт, экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Питание, входные билеты, билеты на кораблик
Место начала и завершения?
Отель или другое удобное место по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!!! Всем участникам экскурсии необходимо иметь с собой паспорта!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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