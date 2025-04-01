Описание экскурсии
Очарование Южной Моравии
В мире существует лишь несколько мест, которые могут похвастаться уникальным сочетанием архитектурных шедевров, живописной природы и вековых традиций. Одним из таких мест является Южная Моравия. Этот край привлекает своим солнечным климатом, виноградниками и гостеприимством местных жителей.
Ледницко-Валтицкий комплекс
В ходе нашей экскурсии мы посетим Ледницко-Валтицкий комплекс, созданный владельцами из рода Лихтенштейнов. Этот комплекс представляет собой шедевр паркового дизайна в стиле английских ландшафтных парков и считается одним из самых крупных в Европе.
Замок Ледница
Во время экскурсии мы побываем в замке Ледница, который является одним из самых красивых и популярных замков Чехии. Вы сможете насладиться его величественными башнями и узкими коридорами, а также узнать множество интересных фактов о его истории и жизни его обитателей.
Путешествие в Валтицы
После посещения Ледницы мы отправимся в Валтицы. Эти два городка соединяет липовая аллея протяженностью 7 км. На территории замка расположен Национальный винодельческий центр Чешской Республики, который мы обязательно посетим и познакомимся с шедеврами местных виноделов.
Кулинарные удовольствия
Важно отметить, что во время нашей экскурсии предусмотрено время для обеда, и у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни. Чешский регион Южная Моравия гордится своими памятниками ЮНЕСКО, которые подчеркивают важность местных традиций и богатый фольклор.
Природа и культура
Все эти ценности прошлого гармонично вписываются в живописную природу этого региона, создавая неповторимую атмосферу, которую стоит ощутить каждому.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Леднице
- Парк Леднице
- Замок Валтице
- Винный погреб
Что включено
- Транспорт, экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание, входные билеты, билеты на кораблик
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ВНИМАНИЕ!!! Всем участникам экскурсии необходимо иметь с собой паспорта!!