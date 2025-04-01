От роскошной архитектуры до вкусных вин: эта экскурсия отличный способ познакомиться с богатым культурным и историческим наследием Южной Моравии, которое им оставило время правления княжеского рода Лихтенштейнов, а также отведать лучшее местное вино.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Очарование Южной Моравии

В мире существует лишь несколько мест, которые могут похвастаться уникальным сочетанием архитектурных шедевров, живописной природы и вековых традиций. Одним из таких мест является Южная Моравия. Этот край привлекает своим солнечным климатом, виноградниками и гостеприимством местных жителей.

Ледницко-Валтицкий комплекс

В ходе нашей экскурсии мы посетим Ледницко-Валтицкий комплекс, созданный владельцами из рода Лихтенштейнов. Этот комплекс представляет собой шедевр паркового дизайна в стиле английских ландшафтных парков и считается одним из самых крупных в Европе.

Замок Ледница

Во время экскурсии мы побываем в замке Ледница, который является одним из самых красивых и популярных замков Чехии. Вы сможете насладиться его величественными башнями и узкими коридорами, а также узнать множество интересных фактов о его истории и жизни его обитателей.

Путешествие в Валтицы

После посещения Ледницы мы отправимся в Валтицы. Эти два городка соединяет липовая аллея протяженностью 7 км. На территории замка расположен Национальный винодельческий центр Чешской Республики, который мы обязательно посетим и познакомимся с шедеврами местных виноделов.

Кулинарные удовольствия

Важно отметить, что во время нашей экскурсии предусмотрено время для обеда, и у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни. Чешский регион Южная Моравия гордится своими памятниками ЮНЕСКО, которые подчеркивают важность местных традиций и богатый фольклор.

Природа и культура

Все эти ценности прошлого гармонично вписываются в живописную природу этого региона, создавая неповторимую атмосферу, которую стоит ощутить каждому.