5 уникальных чудес Азербайджана

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями Азербайджана, посетите Розовое (Мёртвое) озеро

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями Азербайджана, посетите Розовое (Мёртвое) озеро Апшерона, наскальные рисунки гор Гобустана и грязевые вулканы, Горящую Гору Янардаг и Храм Огнепоклонников Атешгях.
5 уникальных чудес Азербайджана
5 уникальных чудес Азербайджана
5 уникальных чудес Азербайджана
5 уникальных чудес Азербайджана
5 уникальных чудес Азербайджана
5 уникальных чудес Азербайджана

Что вас ожидает 🤩

  • Розовое (Мертвое) озеро Апшерона
  • Наскальные рисунки гор Гобустана
  • Грязевые вулканы
  • Горящую гору Янардаг
  • Храм Огнепоклонников Атешгях

Что вас ожидает:

Первое чудо Азербайджана — розовое (мёртвое озеро) Апшерона
Масазыргель — самое необычное озеро в Азербайджане и, возможно, самое удивительное в Закавказье. Его главной особенностью является розовый цвет воды. Озеро расположено на Апшеронском полуострове и по краям Розовое озеро окружено солью. Озеро является уникальным в своем роде. Каждый год к нему приезжают путешественники из разных стран, чтобы убедиться в том, что вода действительно неестественного розового цвета (особенно летом, под воздействием солнечных лучей света), даже если налить ее в отдельный сосуд, и восхититься этим творением природы.
Озеро эффектно окаймляет белый пояс соли, и с высоты птичьего полёта оно выглядит так, будто его писал Моне Ван Гог, немного приглушивший краски. Неудивительно, что туристы часто фотографируют Розовое озеро, именно находясь на возвышенности, чтобы на всю жизнь сохранить яркие впечатления и ещё раз убедиться в изобретательности природы.
Ещё два чуда Апшерона — храм Атешгях и горящая гора Янардаг
Знаете ли вы, почему Азербайджан называют «страной огня»? Вы посетите древний зороастрийский храм Атешгях, подниметесь на знаменитую «горящую гору» и своими глазами увидите, какое значение имеет живое яркое пламя для азербайджанцев.
Вы сможете полностью проникнуться духом «страны огня», сделаете удивительно красивые фото живого пламени и поймёте, почему здесь до сих пор жив культ огнепоклонников — зороастрийцев. Два последних геологических и культурных сокровища Азербайджана — Гобустан и грязевые вулканы

Историко-художественный заповедник Гобустан

Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита.
В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч! Историко-художественный заповедник Гобустан включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А известный норвежский путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал это место и написал книгу о своих сенсационных открытиях. На экскурсии вы узнаете о них, в том числе о значении обнаруженной скалы с латинской надписью, датируемой I веком.

Мир вулканов и «мечеть Фатимы»

Мы покажем вам самые интересные геологические образования — вы узнаете о характере и химических свойствах высоких и низких вулканов, грифонов и захороненных, подводных и подземных. А на обратной дороге в Баку вы посетите святилище Биби-Эйбат. В мечети-усыпальнице покоится прах потомка пророка Мухаммеда. А сама постройка является значимым памятником исламского зодчества Азербайджана. Вы узнаете о ее непростой судьбе и причинах неизменного интереса со стороны путешественников и исследователей.
Рыбацкий поселок на песчаном берегу: свежайшие дары Каспия на обед
После длительного тура по уникальным местам Апшерона вас ждёт путешествие в одну из рыбацких поселков Баку, слава о котором вышла далеко за пределы Баку. Именно здесь сотни лет трудолюбивые земледельцы выращивают те самые знаменитые бакинские помидоры и огурцы, а также маслины, которые потом попадают на прилавки.
По окончании нашей длительной экскурсии вас ждёт ужин в том самом знаменитом рыбацком поселке, месторасположение которого не определяет даже Google или Яндекс. На песчаном берегу Каспийского моря вас ожидают главные козыри этого места — изумительные рыбные блюда с соусами из граната и кизила, и шашлык со специями (кстати, его рецепт держится в строжайшем секрете!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, чтобы сделать красивые фото национальных блюд, интерьеров и достопримечательностей, деньги для оплаты заказов и покупки сувениров.
  • Хотя эта экскурсия достаточно длительная и включает посещение интересных мест в разных частях столицы, вы совершенно не устанете, поскольку будете перемещаться на комфортабельном автомобиле в компании улыбчивого и профессионального экскурсовода.
  • Цены на питание вас приятно удивят — вы посетите совершенно нетуристическое место, в которые ходят сами бакинцы.
  • На память с этой экскурсии вы сможете увезти высококачественную соль с озера, а на грязевых вулканах набрать вулканической грязи, которая абсолютно полезна для кожи и суставов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Частные парковки
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной договоренности с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, чтобы сделать красивые фото национальных блюд, интерьеров и достопримечательностей, деньги для оплаты заказов и покупки сувениров.
  • Хотя эта экскурсия достаточно длительная и включает посещение интересных мест в разных частях столицы, вы совершенно не устанете, поскольку будете перемещаться на комфортабельном автомобиле в компании улыбчивого и профессионального экскурсовода.
  • Цены на питание вас приятно удивят — вы посетите совершенно нетуристическое место, в которые ходят сами бакинцы.
  • На память с этой экскурсии вы сможете увезти высококачественную соль с озера, а на грязевых вулканах набрать вулканической грязи, которая абсолютно полезна для кожи и суставов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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