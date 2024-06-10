Это экскурсия для тех кто хочет совместить приятное с полезным: и узнать историю древнего края — полуострова Апшерон, и отдохнуть на берегу Каспийского моря.
Вы увидите главные жемчужины Азербайджана — гобустанские грязевые вулканы и «огненную гору» Янардаг, изучите древнюю наскальную живопись, искупаетесь на пляже. Если захотите, также заедем в первый в мире танкер-музей.
Вы увидите главные жемчужины Азербайджана — гобустанские грязевые вулканы и «огненную гору» Янардаг, изучите древнюю наскальную живопись, искупаетесь на пляже. Если захотите, также заедем в первый в мире танкер-музей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы поедем на юг — к Гобустанскому заповеднику. Изучим от и до наскальную живопись каменного века. Насладимся пейзажами завораживающих гигантских глыб. По пути гид расскажет вам про быт и традиции местных жителей.
- Следующая остановка — грязевые вулканы. В мире насчитывается около 1300 таких вулканов, и самая большая концентрация у нас — на полуострове Апшерон. В том числе здесь находится и самый высокий из них — Торогай (410 м).
- Время для отдыха! Мы отвезём вас на уютный пляж, где у вас будет около 2 часов свободного времени. Также здесь можно отведать свежей осетрины в одном из ресторанов.
- На обратном пути заедем на Янардаг — гору, где языки пламени вырываются из-под земли. Первые упоминания о ней датируются 6-7 веками. Тысячелетиями сюда приходят паломники-зороастрийцы — последователи религии огня.
- При желании можем посетить первый в мире танкер-музей «Сураханы». Внутри находится настоящий танкер, который использовался для транспортировки нефти через Каспийское море. Вы увидите макеты крупнейших кораблей, узнаете историю мирового судоходства и нефтяной индустрии Баку. А также научитесь завязывать морские узлы и передавать информацию посредством азбуки Морзе.
Во время экскурсии гид расскажет вам про все этапы развития Баку, про нефтяной бум, местную культуру и кухню, а также даст советы, что ещё стоит посмотреть в этом удивительном городе, где прошлое смешалось с настоящим.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito, Toyota Corolla, Toyota Prius или Kia Carnival в зависимости от количества участников. В салоне есть салфетки и вода.
- Отдельно оплачиваются билеты на Янардаг — 10 манат/чел., а также по желанию посещение танкера-музея — 10 манат/чел. и обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 3899 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
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