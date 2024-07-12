Мы собрали в одной поездке самые интересные локации к югу от Баку.
Вы посетите Гобустанский заповедник, откуда начинается древняя история Азербайджана, увидите уникальное природное явление — грязевые вулканы. Посмотрите на древнюю мечеть и первую нефтяную вышку.
А потом отправитесь в рыбный ресторан, чтобы закрепить эффект от поездки приятными гастровпечатлениями.
Вы посетите Гобустанский заповедник, откуда начинается древняя история Азербайджана, увидите уникальное природное явление — грязевые вулканы. Посмотрите на древнюю мечеть и первую нефтяную вышку.
А потом отправитесь в рыбный ресторан, чтобы закрепить эффект от поездки приятными гастровпечатлениями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Описание экскурсии
- В посёлке Биби-Эйбат вы посетите одноимённую древнюю мечеть, увидите поле с нефтяными скважинами и первую в мире нефтяную вышку, созданную в 1846 году
- В Гобустане поразитесь лунным пейзажам, которые создаёт голубая глина, и рассмотрите древние наскальные петроглифы. Всего их около 6 тысяч — это сцены охоты, рисунки животных и людей, живших тут ещё в первобытную эпоху.
- В поездке гид расскажет про историю и становление Баку, традиции и жизнь местного населения, а также про нефтяной бум и его влияние на развитие столицы Азербайджана
Тайминг маршрута
09:00 — отправление из Баку
09:15 — посещение посёлка Биби-Эйбат и мечети
10:00 — прогулка по Гобустанскому заповеднику
11:30 — посещение грязевых вулканов
13:00 — обед в ресторане
14:50 — возвращение в Баку
15:20 — окончание экскурсии
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты, обед в ресторане (местная рыба), бутилированная вода
- Поездка пройдёт на автомобиле Kia Cerato, Toyota Corolla, Kia Carnival или Mercedes-Benz Vito в зависимости от размера группы
- По желанию вместо рыбы за дополнительную плату вы можете заказать в ресторане другие блюда, например, шашлык из ягнёнка
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или другого удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 4033 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
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