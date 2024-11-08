Габала, Исмаиллы, Шемахы — старинные азербайджанские города, где сохранились исторические памятники, которым более двух тысяч лет: величественные руины башен, элегантные мечети и храмы.
Тем не менее, главным очарованием остаются зелёные горы, бурные водопады и озёра с кристально чистой водой.
Мирная природа этих мест наполнит вас спокойствием, а гид расскажет увлекательные истории о живописном крае.
Тем не менее, главным очарованием остаются зелёные горы, бурные водопады и озёра с кристально чистой водой.
Мирная природа этих мест наполнит вас спокойствием, а гид расскажет увлекательные истории о живописном крае.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Шемаха откроет перед нами двери своей удивительной архитектуры, представив знаменитую Джума-мечеть VIII века. Вы узнаете о тонкостях оформления, особенностях средневековой застройки, а также о периоде Ширванского ханства и разрушительных землетрясениях. Этот город, родина выдающихся учёных и мыслителей, погрузит вас в атмосферу древней культуры Азербайджана. Далее мы отправимся в городок Исмаиллы, уютно раскинувшийся у подножья Большого Кавказа. Здесь природные красоты сочетаются с современными постройками: заповедники, озёра и водохранилища создают гармоничное отношение между дикой природой и цивилизацией. Вас поразит мощь легендарного водопада Семь Красавиц. С обзорной площадки, наслаждаясь чистым горным воздухом, вы услышите гул каскадов воды, ощущая полное слияние с окружающей природой. Затем мы посетим озеро Нохур Гёль, одно из самых красивых в Азербайджане, спрятанное среди горных вершин. Зеркальная гладь воды отражает лесистые холмы, а берега украшают мягкие заросли тростника. Канатная дорога в районе Габалы предоставит уникальную возможность полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полёта. Во время подъёма кабинка сделает четыре остановки на разных уровнях, где можно будет сделать перерыв и перекусить в кафе. Вы сможете разглядеть маленькую деревню внизу, а если повезёт – встретить диких животных, обитающих в этом регионе. Важная информация:
Прошу надевать удобную обувь, а женщинам и девушкам взять собой платки.
Ежедневно с 08:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума
- Водопад 7 красавиц
- Озеро Нохур Гёль
- Канатная Дорога
- Развлекательный центр Габаланд для детей (по желанию)
Что включено
- Трансфер (большая комфортная машина с кондиционером) из Баку и обратно с профессиональным водителем
- Азербайджанский чай, пахлава и другие сладости в кафе
- Остановка в детском парке развлечений (по желанию)
Что не входит в цену
- Такси до водопада (10 манат с человека или 30 манат за группу 1-4 чел.)
- Билет на канатную дорогу (15 манат зимой и 22 маната летом)
- Обед в местном ресторане
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Спасибо, что выбрали нас
- WhatsApp: +994555945412
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
8 ноя 2024
Если будете в Азербайджане, то обязательно посетите Габалу - впечатления от увиденных гор останутся с вами надолго. По дороге к горам можно остановиться у самой старой мечети Кавказа, удивительного озера,
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