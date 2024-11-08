Что вас ждёт? Шемаха откроет перед нами двери своей удивительной архитектуры, представив знаменитую Джума-мечеть VIII века. Вы узнаете о тонкостях оформления, особенностях средневековой застройки, а также о периоде Ширванского ханства и разрушительных землетрясениях. Этот город, родина выдающихся учёных и мыслителей, погрузит вас в атмосферу древней культуры Азербайджана. Далее мы отправимся в городок Исмаиллы, уютно раскинувшийся у подножья Большого Кавказа. Здесь природные красоты сочетаются с современными постройками: заповедники, озёра и водохранилища создают гармоничное отношение между дикой природой и цивилизацией. Вас поразит мощь легендарного водопада Семь Красавиц. С обзорной площадки, наслаждаясь чистым горным воздухом, вы услышите гул каскадов воды, ощущая полное слияние с окружающей природой. Затем мы посетим озеро Нохур Гёль, одно из самых красивых в Азербайджане, спрятанное среди горных вершин. Зеркальная гладь воды отражает лесистые холмы, а берега украшают мягкие заросли тростника. Канатная дорога в районе Габалы предоставит уникальную возможность полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полёта. Во время подъёма кабинка сделает четыре остановки на разных уровнях, где можно будет сделать перерыв и перекусить в кафе. Вы сможете разглядеть маленькую деревню внизу, а если повезёт – встретить диких животных, обитающих в этом регионе. Важная информация:

Прошу надевать удобную обувь, а женщинам и девушкам взять собой платки.