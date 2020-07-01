Лия проводит ещё 8 экскурсий

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  3. Бакинский хамам, или 33 удовольствия

Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана

Лия
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Лия – ваш гид
Вы узнаете об исконных методах оздоровления души и тела, давно ставших неотъемлемой частью азербайджанской жизни.

Осмотрите купальни, которые посещали шахи и ремесленники.

Откроете технологию строительства изумительных комплексов и услышите о банном этикете.

А в старинном хамаме пройдете традиционные процедуры и почувствуете себя заново рожденными!
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Встреча в районе метро Ичери Шехер
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Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия

Что вас ожидает

Банные традиции Азербайджана
Хамамы — такая же часть местной культуры, как и на всем Востоке. Вы узнаете о месте банных заведений в повседневной жизни правителей и простых людей. Об особых ритуалах и философии, уходящих в глубину веков. О том, какое внимание уделялось исследованиям целебных свойств банных процедур для тела и души. Поговорим также о старинных традициях посещениях купален, когда бакинцы ходили в одну и ту же баню всю жизнь, и о культуре современных хамамов.

История бакинских бань
Среди архитектурных шедевров, парков и заповедников города есть место невероятным банно-купальным постройкам. Вы узнаете о знаменитых банях Ага Микаила, Гаджи Гаиба, Касум Бека и дворца Ширваншахов. Я расскажу о технологии установления комплексов, принципах их планировки и выборе подходящего места. А также вы увидите средневековые банные атрибуты — особую обувь и принадлежности.

Место, где можно отдохнуть душой и телом
В одной из действующих древних бань вы пройдете традиционные процедуры, приобщитесь к банному этикету, в котором есть свои правила, темы для разговора и манера общения. Опытные банщики сделают массаж и даже смогут погадать, если вы пожелаете. А затем вас угостят ароматным азербайджанским чаем с необычными вареньями. В результате вы не только получите массу положительных эмоций, расслабитесь и оздоровите свое тело, но и сможете перенять банный опыт другой страны, а возможно, и заведете новых друзей.

Организационные детали

  • Банные процедуры оплачиваются отдельно — от 30 евро/человека
  • Сопровождение гида в банных комплексах не предусмотрено: после экскурсии вы останетесь в хамаме, где сможете самостоятельно провести время по своему усмотрению
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Бакинский хамам, или 33 удовольствия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Ичери Шехер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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