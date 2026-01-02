Лия проводит ещё 8 экскурсий

Откройте для себя уникальные традиции бакинских хамамов, погрузитесь в атмосферу восточных бань и насладитесь процедурами для души и тела
Бакинский хамам предлагает уникальную возможность погрузиться в мир восточных традиций и оздоровительных процедур.
Здесь вы узнаете о роли бань в жизни азербайджанцев, посетите знаменитые купальни и откроете для себя философию банного этикета. В одной из древних бань вас ждут традиционные процедуры, массаж и ароматный азербайджанский чай.
Это путешествие подарит не только расслабление и оздоровление, но и возможность перенять банный опыт другой страны
Хаммамы — такая же часть местной культуры, как и на всем Востоке. Вы узнаете о месте банных заведений в повседневной жизни правителей и простых людей. Об особых ритуалах и философии, уходящих в глубину веков. О том, какое внимание уделялось исследованиям целебных свойств банных процедур для тела и души. Поговорим также о старинных традициях посещениях купален, когда бакинцы ходили в одну и ту же баню всю жизнь, и о культуре современных хаммамов.
История бакинских бань
Среди архитектурных шедевров, парков и заповедников города есть место невероятным банно-купальным постройкам. Вы узнаете о знаменитых банях Ага Микаила, Гаджи Гаиба, Касум Бека и дворца Ширваншахов. Я расскажу о технологии установления комплексов, принципах их планировки и выборе подходящего места. А также вы увидите средневековые банные атрибуты — особую обувь и принадлежности.
Место, где можно отдохнуть душой и телом
В одной из действующих древних бань вы пройдете традиционные процедуры, приобщитесь к банному этикету, в котором есть свои правила, темы для разговора и манера общения. Опытные банщики сделают массаж и даже смогут погадать, если вы пожелаете. А затем вас угостят ароматным азербайджанским чаем с необычными вареньями. В результате вы не только получите массу положительных эмоций, расслабитесь и оздоровите свое тело, но и сможете перенять банный опыт другой страны, а возможно, и заведете новых друзей.
Организационные детали
Банные процедуры оплачиваются отдельно — от 30 евро/человека
Если в группе путешественники обоих полов или только женщины, то экскурсия проводится в только в женские банные дни, по понедельникам и пятницам. Мужчины могут посетить бани в любой день.
Сопровождение гида в банных комплексах не предусмотрено: после экскурсии вы останетесь в хаммаме, где сможете самостоятельно провести время по своему усмотрению
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Ичери Шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города.
Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку читать дальшеуменьшить
таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов.
Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар.
Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Была в Баку на новогодних праздниках. И выбрала экскурсию в хаммам с Лией. Она рассказала про историю и развитие культуры мытья от древности до современного времени. Рассказала, что значит мытьё читать дальшеуменьшить
в культуре мусульманского человека. Какие есть правила, последовательность ритуалов. Я в восторге! А после экскурсии меня ждало посещение хаммама в традициях апшероского края. Хотите почувствовать себя принцессой? Рекомендую!!! Я была у Вафы) она просто Ангел! Вымыла как мама в детстве 🫶 девочки угостили чаем с моим любимым кизиловым вареньем 😉👌 И да)) пока мы гуляли по городу, я узнала, с подачи Лии, совершенно чудесную кондитерскую с фантастической пахлавой 🥰 сижу смакую, пью чай и пишу отзыв. Девочки, обратите внимание, если будете брать эту экскурсию на дни недели. Женскими считаются понедельник и пятница. Это просто праздник для женского тела!
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Анастасия
Для меня это лучшая экскурсия. Просто потрясающий хамам. Я отдохнула душой и телом. Когда не хочешь много ходить и в то же время можешь узнать много интересного про историю. А читать дальшеуменьшить
после – невероятные банные процедуры, расслабляющий массаж, чаёк в конце! Понравилось, что в баню экскурсия в женские дни, когда мужчин не пускают. Было комфортно. Очень рекомендую тем, кто любит такой банный отдых. Получите невероятное наслаждение!
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Никита
Очень люблю баню. И тут прямо все было как мне нужно. Не придраться. Рассказывают много интересного, как в Баку по-особому все устроено в банях. Но больше впечатлений, конечно, от разных банных процедур. Попарились от души, потом массаж. банщики свое дело знают. Советую! Особенно после того, как уже много где побывали и походили, расслабиться – самое то!
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A
Alexey
Лия прекрасный и интересный собеседник и время экскурсии пролетело незаметно. Мы открыли для себя много нового о стране и городе, получив настоящее удовольствие.
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