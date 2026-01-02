Лия проводит ещё 8 экскурсий

Бакинский хамам предлагает уникальную возможность погрузиться в мир восточных традиций и оздоровительных процедур. Здесь вы узнаете о роли бань в жизни азербайджанцев, посетите знаменитые купальни и откроете для себя философию банного этикета. В одной из древних бань вас ждут традиционные процедуры, массаж и ароматный азербайджанский чай. Это путешествие подарит не только расслабление и оздоровление, но и возможность перенять банный опыт другой страны

Описание экскурсии

Банные традиции Азербайджана

Хаммамы — такая же часть местной культуры, как и на всем Востоке. Вы узнаете о месте банных заведений в повседневной жизни правителей и простых людей. Об особых ритуалах и философии, уходящих в глубину веков. О том, какое внимание уделялось исследованиям целебных свойств банных процедур для тела и души. Поговорим также о старинных традициях посещениях купален, когда бакинцы ходили в одну и ту же баню всю жизнь, и о культуре современных хаммамов.

История бакинских бань

Среди архитектурных шедевров, парков и заповедников города есть место невероятным банно-купальным постройкам. Вы узнаете о знаменитых банях Ага Микаила, Гаджи Гаиба, Касум Бека и дворца Ширваншахов. Я расскажу о технологии установления комплексов, принципах их планировки и выборе подходящего места. А также вы увидите средневековые банные атрибуты — особую обувь и принадлежности.

Место, где можно отдохнуть душой и телом

В одной из действующих древних бань вы пройдете традиционные процедуры, приобщитесь к банному этикету, в котором есть свои правила, темы для разговора и манера общения. Опытные банщики сделают массаж и даже смогут погадать, если вы пожелаете. А затем вас угостят ароматным азербайджанским чаем с необычными вареньями. В результате вы не только получите массу положительных эмоций, расслабитесь и оздоровите свое тело, но и сможете перенять банный опыт другой страны, а возможно, и заведете новых друзей.

Организационные детали