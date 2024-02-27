Культурный центр Гейдара Алиева — визитная карточка современного Баку. Ещё бы: к нему приложила руку сама Заха Хадид, прославленный архитектор 21 века, чьи проекты легко отличить по уникальному почерку. Мы не только полюбуемся им снаружи, но и зайдём внутрь на выставки. А по пути к КЦ я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как он развивался.

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Описание

Что вас ожидает

Культурный Центр Гейдара Алиева

Не каждому городу повезло стать площадкой для экспериментов Захи Хадид. Баку ей стал, и центр Гейдара Алиева подчеркнул устремлённость многовекового города в будущее. Я расскажу подробнее о творчества архитектора, о проекте здания, а также проведу внутрь. Здесь же вас ждёт смотровая площадка с видами на здание-парус отеля «RitzCarlton» и конгресс-центр «Congress-Hall».

В культурном центре

Среди постоянных экспозиций — музей, посвящённый жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, выставки «Жемчужины Азербайджана», «Live Life» («Живая жизнь»), «Мини-Азербайджан», где вы увидите миниатюрные копии лучших исторических и архитектурных достопримечательностей страны, выставка «Кукла в искусстве» и коллекция винтажных автомобилей. В центре также проводятся временные выставки. Я познакомлю вас с экспонатами и на их примере — с историей и культурой Баку.

По дороге к КЦ вы оцените основные достопримечательности по маршруту:

Проспект Нефтяников (без остановки). Вдоль него расположились историческое здание Дома Правительства, современные гостиницы «Hilton Baku», «Marriott Absheron», «Crescent Bay», новейшие торговые центры и площадь Свободы.

(без остановки). Вдоль него расположились историческое здание Дома Правительства, современные гостиницы «Hilton Baku», «Marriott Absheron», «Crescent Bay», новейшие торговые центры и площадь Свободы. Баку — Белый город (с остановкой для фото). Единственный в мире проект, реализуемый на территории экологически регенерированной промышленной зоны. На сегодняшний день здесь построено почти 100 современных зданий, а также установлены объекты паблик-арта и скульптуры.

Организационные детали

Культурный центр Гейдара Алиева не работает по понедельникам

Дополнительно оплачиваются входные билеты — 15 манат (~8€), выставка ретро-машин (по желанию) — 10 манат (~5€). Курс валюты к манату может отличаться от указанной в программе.

Я встречу вас у вашего отеля и отвезу обратно

Экскурсия проходит на легковом авто Kia Pride, если вас меньше 3 чел. Или на минивэне/микроавтобусе, если вас больше 3 чел. (размер доплаты уточняйте в переписке)

В стоимость включены: