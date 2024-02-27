Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Ещё бы: к нему приложила руку сама Заха Хадид, прославленный архитектор 21 века, чьи проекты легко отличить по уникальному почерку. Мы не только полюбуемся им снаружи, но и зайдём внутрь на выставки. А по пути к КЦ я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как он развивался.
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Описание
Что вас ожидает
Культурный Центр Гейдара Алиева
Не каждому городу повезло стать площадкой для экспериментов Захи Хадид. Баку ей стал, и центр Гейдара Алиева подчеркнул устремлённость многовекового города в будущее. Я расскажу подробнее о творчества архитектора, о проекте здания, а также проведу внутрь. Здесь же вас ждёт смотровая площадка с видами на здание-парус отеля «RitzCarlton» и конгресс-центр «Congress-Hall».
В культурном центре
Среди постоянных экспозиций — музей, посвящённый жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, выставки «Жемчужины Азербайджана», «Live Life» («Живая жизнь»), «Мини-Азербайджан», где вы увидите миниатюрные копии лучших исторических и архитектурных достопримечательностей страны, выставка «Кукла в искусстве» и коллекция винтажных автомобилей. В центре также проводятся временные выставки. Я познакомлю вас с экспонатами и на их примере — с историей и культурой Баку.
По дороге к КЦ вы оцените основные достопримечательности по маршруту:
- Проспект Нефтяников (без остановки). Вдоль него расположились историческое здание Дома Правительства, современные гостиницы «Hilton Baku», «Marriott Absheron», «Crescent Bay», новейшие торговые центры и площадь Свободы.
- Баку — Белый город (с остановкой для фото). Единственный в мире проект, реализуемый на территории экологически регенерированной промышленной зоны. На сегодняшний день здесь построено почти 100 современных зданий, а также установлены объекты паблик-арта и скульптуры.
Организационные детали
- Культурный центр Гейдара Алиева не работает по понедельникам
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 15 манат (~8€), выставка ретро-машин (по желанию) — 10 манат (~5€). Курс валюты к манату может отличаться от указанной в программе.
- Я встречу вас у вашего отеля и отвезу обратно
- Экскурсия проходит на легковом авто Kia Pride, если вас меньше 3 чел. Или на минивэне/микроавтобусе, если вас больше 3 чел. (размер доплаты уточняйте в переписке)
В стоимость включены:
- Услуги гида-водителя
- Расходы на бензин и платные парковки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.