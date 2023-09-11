Описание

К Жемчужине Азербайджана Шеки — город, сохранивший традиции Великого Шёлкового Пути. Здесь до сих пор производят шёлк по древней технологии и готовят отменные сладости. Дворец шекинских ханов — предмет восторга и источник вдохновения для посетителей со всего мира. Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. Если захотите, сделаем остановки для чая — я угощаю. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны. Эта экскурсия — сочетание древней истории и изящной архитектуры, сочных блюд и колоритной жизни азербайджанцев. Вы услышите любопытные факты о достопримечательностях Шеки и деревушки Киш, сделаете самые яркие и атмосферные снимки на фоне пестрых витражей и раскроете вкусы Азербайджана в кафе и ресторанах, которым больше сотни лет! Швейцария на Кавказе и Дворец Шекинских ханов Скажу Вам сразу о том что, чтобы добираться культурный столицы Азербайджана город Шеки надо будет проехать через город Габала (Швейцария на Кавказе). Здесь мы сможем заночевать. В этом небольшом населенном пункте, который в советское время имел статус поселка, проживает всего 14 тысяч человек. Однако культурных, исторических и природных достопримечательностей здесь столько, что ежегодно улицы Габалы становятся многолюдными за счет непрерывно прибывающих туристов. Город находится на высоте около 800 метров над уровнем моря, благодаря чему имеет идеальный климат для путешествий в жаркое летнее время В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а еще полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный. Дворец Шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы. После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра — подарок Папы Римского. А после мы отправимся в деревеньку Киш, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведению в 1 веке, и расскажу о религиозном разнообразии нашей страны, и многие другие интересные истории об этом изысканным городом.