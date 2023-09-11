Двухдневная экскурсия из Баку: Габала и Шеки - наследие Великого Шелкового Пути
Приглашаю вас в путешествие по Великому шелковому пути к жемчужине Азербайджана — Шеки.
Наш маршрут будет пролегать через город Габала — это один из древнейших городов Азербайджана, расположенный посреди живописных гор на севере страны.
В Шеки вы обязательно увидите Дворец Шекинских ханов, старинный караван-сарай, древнюю албанскую церковь. Вы услышите много интересных историй и занимательных фактов.
Наш маршрут будет пролегать через город Габала — это один из древнейших городов Азербайджана, расположенный посреди живописных гор на севере страны.
В Шеки вы обязательно увидите Дворец Шекинских ханов, старинный караван-сарай, древнюю албанскую церковь. Вы услышите много интересных историй и занимательных фактов.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Габала и ее окрестности
- Шеки
- Дворец Шекинских ханов
- Древняя албанская церковь
- Старинный караван-сарай
- Деревенька Киш
Описание
К Жемчужине АзербайджанаШеки — город, сохранивший традиции Великого Шёлкового Пути. Здесь до сих пор производят шёлк по древней технологии и готовят отменные сладости. Дворец шекинских ханов — предмет восторга и источник вдохновения для посетителей со всего мира. Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. Если захотите, сделаем остановки для чая — я угощаю. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны. Эта экскурсия — сочетание древней истории и изящной архитектуры, сочных блюд и колоритной жизни азербайджанцев. Вы услышите любопытные факты о достопримечательностях Шеки и деревушки Киш, сделаете самые яркие и атмосферные снимки на фоне пестрых витражей и раскроете вкусы Азербайджана в кафе и ресторанах, которым больше сотни лет! Швейцария на Кавказе и Дворец Шекинских ханов Скажу Вам сразу о том что, чтобы добираться культурный столицы Азербайджана город Шеки надо будет проехать через город Габала (Швейцария на Кавказе). Здесь мы сможем заночевать. В этом небольшом населенном пункте, который в советское время имел статус поселка, проживает всего 14 тысяч человек. Однако культурных, исторических и природных достопримечательностей здесь столько, что ежегодно улицы Габалы становятся многолюдными за счет непрерывно прибывающих туристов. Город находится на высоте около 800 метров над уровнем моря, благодаря чему имеет идеальный климат для путешествий в жаркое летнее время В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а еще полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный. Дворец Шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы. После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра — подарок Папы Римского. А после мы отправимся в деревеньку Киш, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведению в 1 веке, и расскажу о религиозном разнообразии нашей страны, и многие другие интересные истории об этом изысканным городом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Free wi-fi
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Проживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По указанию клиентаЗавершение: Гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Можете связаться по WhatsApp
- Viber
- Teleqram
- İnstaqram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
11 сен 2023
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