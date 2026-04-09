Мои заказы

Восхитительная архитектура Баку

Прогулка с беседами о неповторимых постройках столицы Азербайджана
Вы полюбуетесь величественной дореволюционной архитектурой, утилитарной советской и яркой современной.

Рассмотрите безмолвных охранников на фасадах старых домов, выясните, где обитают драконы и боги, и найдёте кусочек Италии. Узнаете, как развивался город, какие эпохи прошёл и за счёт чего обогащался.
5
4 отзыва
Восхитительная архитектура Баку
Восхитительная архитектура Баку
Восхитительная архитектура Баку

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Истиглалият — самую красивую улицу города.
  • Первую на мусульманском Востоке светскую женскую школу.
  • Фасад одного из самых старых музеев Азербайджана.
  • Первую площадь Баку и сад с очень необычными жителями.

И узнаете:

  • Что оставили в наследство городу нефтяные магнаты и что они дарили жёнам.
  • Какие тайны хранит помпезная отделка домов.
  • Как выглядит бакинская готика.
  • Где прячется самая короткая улочка Баку.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 110 туристов
Мы — команда профессиональных сертифицированных гидов, горячо влюбленных в свой город и дело. Мы избегаем шаблонов! Наши маршруты наполнены захватывающими историями, интересными фактами, необычными локациями и тем самым «огоньком», который запоминается надолго. Ваш
читать дальшеуменьшить

комфорт — наш приоритет. Для групп больше 5 человек мы используем профессиональное радиооборудование — даже в шумных местах вы не пропустите ни слова. После экскурсии вы получите персональные советы: где попробовать местную кухню, как спланировать день и что нельзя пропустить. Мы не только носители русского, но и мастера находить общий язык с гостями. Вопросы, шутки, дискуссии — для нас это часть диалога с вами. Наша цель — не просто показать город, а влюбить вас в него. Чтобы после прогулки вы унесли в сердце частичку его души. А ещё мы точно знаем: после нашей экскурсии вам захочется вернуться сюда снова. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
G
Эльвира - отличный гид и очень приятная девушка. Группа не набралась, но тем не менее, Эльвира провела экскурсию на все сто, так что, у меня вообще получилась шикарнейшая индивидуальная прогулка.
читать дальшеуменьшить

Эльвира очень интересный рассказчик; в процессе экскурсии она приводила и исторические факты, и рассказывала легенды и истории, и привлекала внимание к определённым видам или элементам архитектуры, и отвечала на мои вопросы, и о чем только мы не говорили, даже о котиках поговорить успели. Полюбовалась на очень красивые здания и виды, послушала рассказы о людях, которые в этих зданиях жили, походила по ступенькам и дворикам, нафотографировалась от души. По времени экскурсия заняла немного больше двух часов, но я бы с удовольствием гуляла и дольше.
Если снова приеду в Баку, то с удовольствием возьму другие экскурсии у Эльвиры, нужно ещё с ней по Старому городу погулять, и Формула 1 тоже интересно.

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута рассказывает множество историй, которые хранят дома. Жестокие, романтические, красивые — их настолько много, что хочется записывать. Сам маршрут тоже составлен отлично: захватывается часть Старого города и самые красивые улицы исторического центра со зданиями эпохи нефтяного бума. Архитектура там потрясающая!
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Прогулка с Эльвирой по восхитительному городу Баку нам очень понравилась. Было интересно, информативно, легко, время пролетело незаметно и заняло даже более 2ух заявленных в описании часов. Темп экскурсии соответствовал проявляемому
читать дальшеуменьшить

нами интересу - где-то мы задерживались дольше (а это происходило практически в каждой точке нашего маршрута), где-то шли чуть быстрее.. У памятника Низами Эльвира не просто рассказала нам про содержание поэм классика персидский поэзии, но и рассказала несколько сказок. . Дом Мухтарова тоже вызвал у меня большой интерес - эта красивая и печальная история любви для меня идёт начиная с Владикавказа и я в очередной раз поразилась красоте, которую Муртаза дарил своей любимой жене. . У каждого здания Эльвира рассказывала про архитектурные особенности, обращая наше внимание на мелкие незаметные детали, посвящала в историю жизни людей - владельцев… Спасибо большое Эльвире за насыщенную, комфортную экскурсию, неожиданный подарок в конце (было очень вкусно) и любовь к своему городу, его истории - после таких экскурсий город становится ближе и роднее))

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Отличная экскурсия! Большое спасибо Эливире за подачу материала, было интересно, живо и очень-очень информативно. Этой экскурсии хватит чтобы проникнуться любовью к Баку. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Восхитительная архитектура Баку»

Легендарные парки Баку
На машине
3 часа
22 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Легендарные парки Баку
Откройте для себя очарование Баку через его парки. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на этой индивидуальной фото-прогулке
Начало: У вашего отеля
28 июн в 09:30
29 июн в 09:30
€161 за всё до 6 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
Пешая
4 часа
-
20%
114 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля или на улице Шовкет Алекперовой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €96€120 за всё до 3 чел.
Шедевры архитектуры Баку
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры архитектуры Баку
Изучить самые интересные бакинские здания на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего отеля в черте города
Завтра в 08:30
28 июн в 08:30
€122 за всё до 4 чел.
Бакинская мозаика: автопешеходная экскурсия по столице Азербайджана
На автобусе
На микроавтобусе
6.5 часов
8 отзывов
Групповая
Бакинская мозаика: автопешеходная экскурсия по столице Азербайджана
Познакомиться с многоликой красотой Баку: от средневековых улиц до сверкающих небоскрёбов
Начало: На ул. Бёюк Гала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 июн в 09:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
от €77 за экскурсию