Вы полюбуетесь величественной дореволюционной архитектурой, утилитарной советской и яркой современной.
Рассмотрите безмолвных охранников на фасадах старых домов, выясните, где обитают драконы и боги, и найдёте кусочек Италии. Узнаете, как развивался город, какие эпохи прошёл и за счёт чего обогащался.
Рассмотрите безмолвных охранников на фасадах старых домов, выясните, где обитают драконы и боги, и найдёте кусочек Италии. Узнаете, как развивался город, какие эпохи прошёл и за счёт чего обогащался.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Истиглалият — самую красивую улицу города.
- Первую на мусульманском Востоке светскую женскую школу.
- Фасад одного из самых старых музеев Азербайджана.
- Первую площадь Баку и сад с очень необычными жителями.
И узнаете:
- Что оставили в наследство городу нефтяные магнаты и что они дарили жёнам.
- Какие тайны хранит помпезная отделка домов.
- Как выглядит бакинская готика.
- Где прячется самая короткая улочка Баку.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 110 туристов
Мы — команда профессиональных сертифицированных гидов, горячо влюбленных в свой город и дело. Мы избегаем шаблонов! Наши маршруты наполнены захватывающими историями, интересными фактами, необычными локациями и тем самым «огоньком», который запоминается надолго. Ваш
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Эльвира - отличный гид и очень приятная девушка. Группа не набралась, но тем не менее, Эльвира провела экскурсию на все сто, так что, у меня вообще получилась шикарнейшая индивидуальная прогулка.
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Экскурсия однозначно понравится тем, кто готов много слушать и впитывать информацию:) Гид Эвелина по ходу маршрута рассказывает множество историй, которые хранят дома. Жестокие, романтические, красивые — их настолько много, что хочется записывать. Сам маршрут тоже составлен отлично: захватывается часть Старого города и самые красивые улицы исторического центра со зданиями эпохи нефтяного бума. Архитектура там потрясающая!
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Прогулка с Эльвирой по восхитительному городу Баку нам очень понравилась. Было интересно, информативно, легко, время пролетело незаметно и заняло даже более 2ух заявленных в описании часов. Темп экскурсии соответствовал проявляемому
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Л
Отличная экскурсия! Большое спасибо Эливире за подачу материала, было интересно, живо и очень-очень информативно. Этой экскурсии хватит чтобы проникнуться любовью к Баку. Однозначно рекомендую.
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