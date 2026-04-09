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Эльвира очень интересный рассказчик; в процессе экскурсии она приводила и исторические факты, и рассказывала легенды и истории, и привлекала внимание к определённым видам или элементам архитектуры, и отвечала на мои вопросы, и о чем только мы не говорили, даже о котиках поговорить успели. Полюбовалась на очень красивые здания и виды, послушала рассказы о людях, которые в этих зданиях жили, походила по ступенькам и дворикам, нафотографировалась от души. По времени экскурсия заняла немного больше двух часов, но я бы с удовольствием гуляла и дольше.

Если снова приеду в Баку, то с удовольствием возьму другие экскурсии у Эльвиры, нужно ещё с ней по Старому городу погулять, и Формула 1 тоже интересно.