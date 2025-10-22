читать дальше

Баскал именно Шеки разделяет звание «Шёлковой столицы Азербайджана» и является родиной национального платка «Кялагаи». Это город вкуснейших сладостей и самого сладкого, непередаваемого диалекта Азербайджанского языка.



Город Бастион, который не смог захватить даже Надир-шах, ранее захвативший Дели, столицу Северной Индии (эту историю, а также историю фразы «Придёшь — увидишь», столь же лаконичного ответа на ультиматум, как и ответ Спартанского царя Леонида, я вам обязательно расскажу).