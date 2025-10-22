Шеки — это город, наперекор векам сохранивший свой колорит и самобытность.
Город старинных домов, древних храмов, дворцов и караван-сараев, который укрылся в окружении красивейших гор, рек и лесов.
Наравне со старинной деревней
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураДень первый Путь до Шеки не близкий, аж 300 километров! Но для нас этот путь будет дорогой, полной приключений и удивительных открытий. Нас будут ждать природные и исторические достопримечательности, часто окутанные интересными историями и легендами, и их посещение сделает дорогу легкой и незаметной. В начале пути нас будет ждать город из сказок Пушкина, старинный город Шемаха, некогда величественная столица Ширваншахов, разрушенная страшным землетрясением. Я обязательно поведаю вам трагичную историю этого города с таким близким для всех нас названием. Подъезжая к Шемахе, мы посетим «местную Петру» — сросшийся со скалой мавзолей-святилище Дири Баба. Вас будут ждать таинственные легенды, связанные с этим чарующим местом. Далее, через живописный Шемаханский перевал, где мы обязательно остановимся, чтобы вдохнуть чистейший горный воздух и сделать великолепные фотографии на фоне Кавказских гор, мы поедем в город Габалу. Наш путь будет лежать через высокий лес, кроны которого будут переплетаться над дорогой, образовывая живописный тоннель. Мы сделаем остановку в этом лесу, и я угощу вас вкуснейшими гутабами, которых в Баку вы никогда не попробуете. По пути мы посетим каскад водопадов «Семь красавиц» и сделаем остановку в винодельне «Ширван». Вы сможете своими глазами убедиться в том, как возрождается виноделие в Азербайджане, уничтоженное после сухого закона 1985-1990 годов. В Габале вы подниметесь на канатной дороге к красивейшим горным видам. А дети останутся просто в восторге от посещения крупнейшего в стране и одного из самых красивых в мире парка аттракционов. Этот парк знаменит не своими аттракционами, а просто фантастически красивой территорией. Далее наш путь будет лежать через новую гордость этих краёв — бескрайние сады фундука, по объёмам экспорта которого мы начинаем конкурировать с Турцией, мировым лидером в этой сфере. Затем мы прибудем в город Шеки: немного прогуляемся по улицам и отправимся отдыхать в отель. День второй Проснувшись пораньше и вкусно позавтракав, мы отправимся ко Дворцу Шекинских ханов. Полюбуемся на красивейшие витражные окна — шебеке, необыкновенную роспись дворца и его уникальную конструкцию. Во дворе дворца на вас наверняка произведут впечатление два исполинских дворцовых стража — два пятисотлетних чинара (платан). Мы посетим мастерскую гончаров, находящуюся вплотную к дворцу. Затем мы пересядем на местное такси и поедем к древнейшей христианской церкви на Кавказе – албанской церкви святого Елисея в селе Киш. Затем мы вернёмся обратно в Шеки и пообедаем в ресторане с неожиданным, но таким родным для всех нас названием: «Гагарин». Вкусно пообедав (а в Шеки иначе не бывает) мы посетим местный караван-сарай, ещё немного прогуляемся по улицам города, полюбовавшись на его старинные дома, наведаемся в лавку по продаже платков Кялагаи (с производством которых мы позже познакомимся), угостимся местными сладостями и соберёмся в обратный путь. Возвращаясь, мы посетим горное озеро, окружённое красивыми лесами. При желании вы сможете прокатиться на лодке или катамаране по его умиротворяющей глади. Далее мы вновь сделаем остановку в городе Шемаха и посетим самую старую мечеть. Набравшись приятных впечатлений, к вечеру мы вернемся обратно в Баку. Важная информация:
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
- Т. к. в нашу экскурсию входит мечеть, в жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты. Для девушек в мечети бесплатно выдают косынки, но если есть своя, захватите её.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святилище Дири Баба
- Джума-мечеть в Шемахе
- Шемаханский горный перевал
- Водопады Семь красавиц
- Озеро Нохур
- Парк аттракционов Gabaland
- Горная канатная дорога Tufandag
- Дворец шекинских ханов
- Верхний караван-сарай
- Албанская церковь святого Елисея в селе Киш
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
- Бутилированная вода, чай с вареньем, угощение гутабами
- Входные билеты в святилище Дири Баба, во Дворец Шекинских ханов и в церковь святого Елисея
Что не входит в цену
- Транспорт ($240 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек, за 2 дня экскурсии)
- Проживание в отеле
- Питание
- Канатная дорога и остальные аттракционы по пути
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Баку
