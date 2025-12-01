В этом путешествии вы отправитесь на родину Шамаханской царицы, восхититесь витражами Дворца шекинских ханов, посетите водопад «семь Красавиц» и просто получите удовольствие от красот Азербайджана. Мы узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич. Желающие прокатятся на катамаране по озеру Нохур или устроят конную прогулку. Присоединяйтесь!
Описание тураДостопримечательности Шемаха, Исмаиллы и Габалы Добро пожаловать с гостеприимный Азербайджан! Начинаем наше путешествие с поездки в город Шемаха — на родину Шамаханской царицы. Первым делом посетим мавзолей Дири Баба, расположенный на отвесной скале. Затем осмотрим древнюю Джума-мечеть, построенную Абу Муслимом в 743 году. Здание реконструировано, так как пострадало в результате землетрясения в XX веке. По пути сделаем остановку на винодельне «Мейсари». Вы сможете погулять по территории и заводу, а также продегустировать местное вино (сообщите заранее о желании провести экскурсию по винодельне). Главные локации Азербайджана Затем переместимся в район Исмаиллы. Недалеко от него находится посёлок Лагич, славящийся производством медной посуды. Пройдёмся по улицам селения, а желающие смогут устроить фотосессию в национальный костюмах. После этого остановимся у подвесного моста и полюбуемся удивительными пейзажами. Далее прикоснёмся к истории Габалы и побываем у озера Нохур. Возможно устроить прогулку на лошадях и катамаранах, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой вокруг. Завершим сегодняшнюю программу посещением водопада «семь Красавиц», состоящего из 7 каскадов различных высот. Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем. Дворец Шекинских ханов и деревня Киш Просыпаемся, завтракаем и отправляемся исследовать красоты Шеки. Этот город был основан ещё в VIII веке до нашей эры. Сначала посетим знаменитый Дворец шекинских ханов с разноцветными витражами. На фасаде вы увидите росписи. Также осмотрим караван-сарай, сохранивший дух Средневековья. После этого направимся в деревню Киш и погрузимся в сельскую жизнь азербайджанцев. Здесь находится древняя албанская церковь, возведённая в I веке. Поведаю вам её историю и поделюсь другими интересными фактами о нашей стране. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири-Баба
- Джума Мечеть
- Винодельня Мейсари
- Деревня Лагыч
- Озеро Нохур
- Водопад семи красавиц
- Дворец Шекинских ханов
- Караван-сарай
- Деревня Киш
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
