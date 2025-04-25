Эта групповая экскурсия на самокате идеально подходит для активных путешественников.
За 1,5 часа участники объедут самые интересные места Баку, включая площадь первых пятиэтажек и дом, который однажды переместили на 10 метров.
Маршрут
За 1,5 часа участники объедут самые интересные места Баку, включая площадь первых пятиэтажек и дом, который однажды переместили на 10 метров.
Маршрут
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 🏙️ Посещение уникальных мест Баку
- 🕰️ Узнаете интересные исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 💼 Включены все необходимые услуги
Что можно увидеть
- Смотровая площадка центрального парка
- Мечеть Тезе-пир
- Здание Азербайджанского драматического театра ИМ.М. Алиева
- Площадь первых пятиэтажек в Азербайджане
- Памятник Мухаммеду Физули
- Дом Гаджинского
- Дворец им. Гейдара Алиева
- Театр оперы и балета
Описание экскурсии
Вас ждёт насыщенный 2,8-километровый маршрут. В 9 утра мы встретимся и после небольшого инструктажа отправимся изучать самые колоритные уголки Баку. Вы увидите, как огромный город просыпается. Узнаете, какую историю хранят старинные здания, полюбуетесь завораживающим видом на город со смотровой площадки, посмотрите на впечатляющие архитектурные сооружения. Мы регулярно будем делать остановки в красивых местах, так что не беспокойтесь — вы не устанете.
Достопримечательности по маршруту
Смотровая площадка центрального парка — мечеть Тезе-пир — здание Азербайджанского драматического театра им. М. Алиева — площадь первых пятиэтажек в Азербайджане — памятник Мухаммеду Физули — дом Гаджинского с уникальной историей перемещения — дворец им. Гейдара Алиева — Театр оперы и балета.
Организационные детали
- В стоимость входит: механический самокат, шлем, услуги гида
- Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 7 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- В дождливую погоду экскурсия может быть перенесена или отменена
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 403 туристов
Салам, дорогие гости солнечного Баку! Я с большим удовольствием покатаю вас и покатаюсь вместе с вами на мотоскутерах, велосипедах и самокатах по старинному городу огней. Баку — город, в котором
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на самокатную прогулку по паркам и улицам города. Необычный формат экскурсии здорово разнообразил нашу поездку, если вы хотите узнать настоящий Баку, вам однозначно нужно на одну из экскурсий Самира!
+2
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Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения!
Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день.
Спасибо большое Самиру, все было отлично!!
Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день.
Спасибо большое Самиру, все было отлично!!
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Е
Это самая необычная экскурсия, на которой мы были, и которую могу смело порекомендовать любителям самокатов и желающим попробовать необычный формат. Во-первых, это самокаты. Вы не просто катите по паркам Баку,
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М
09 марта были на экскурсии «По городским паркам на самокате» с Самиром. К сожалению, не повезло с погодой, был дождик и Самир оперативно изменил наш маршрут на пешеходную экскурсию по
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Если Вы хотите ощутить настоящую жизнь города, заглянуть в аутентичные бакинские дворики, подержаться за старые дверные ручки и сделать невероятные фото, то Вам к Самиру! Благодаря ему, просто влюбилась в город. Спасибо!
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