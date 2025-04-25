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По городским паркам - на самокате

Прокатитесь на самокате по живописным паркам Баку и откройте для себя его уникальные уголки. Узнайте историю первых пятиэтажек и перемещенного дома
Эта групповая экскурсия на самокате идеально подходит для активных путешественников.

За 1,5 часа участники объедут самые интересные места Баку, включая площадь первых пятиэтажек и дом, который однажды переместили на 10 метров.

Маршрут
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длиной 2,8 км позволит увидеть старинные здания, впечатляющие архитектурные сооружения и захватывающие виды со смотровой площадки. В стоимость включены самокат, шлем и услуги гида. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет. В случае дождя мероприятие может быть перенесено

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  • 🏙️ Посещение уникальных мест Баку
  • 🕰️ Узнаете интересные исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 💼 Включены все необходимые услуги
По городским паркам - на самокате
По городским паркам - на самокате
По городским паркам - на самокате

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка центрального парка
  • Мечеть Тезе-пир
  • Здание Азербайджанского драматического театра ИМ.М. Алиева
  • Площадь первых пятиэтажек в Азербайджане
  • Памятник Мухаммеду Физули
  • Дом Гаджинского
  • Дворец им. Гейдара Алиева
  • Театр оперы и балета

Описание экскурсии

Вас ждёт насыщенный 2,8-километровый маршрут. В 9 утра мы встретимся и после небольшого инструктажа отправимся изучать самые колоритные уголки Баку. Вы увидите, как огромный город просыпается. Узнаете, какую историю хранят старинные здания, полюбуетесь завораживающим видом на город со смотровой площадки, посмотрите на впечатляющие архитектурные сооружения. Мы регулярно будем делать остановки в красивых местах, так что не беспокойтесь — вы не устанете.

Достопримечательности по маршруту

Смотровая площадка центрального парка — мечеть Тезе-пир — здание Азербайджанского драматического театра им. М. Алиева — площадь первых пятиэтажек в Азербайджане — памятник Мухаммеду Физули — дом Гаджинского с уникальной историей перемещения — дворец им. Гейдара Алиева — Театр оперы и балета.

Организационные детали

  • В стоимость входит: механический самокат, шлем, услуги гида
  • Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 7 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • В дождливую погоду экскурсия может быть перенесена или отменена

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир
Самир — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 403 туристов
Салам, дорогие гости солнечного Баку! Я с большим удовольствием покатаю вас и покатаюсь вместе с вами на мотоскутерах, велосипедах и самокатах по старинному городу огней. Баку — город, в котором
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родился дед моего прадеда, и я счастлив, что являюсь коренным бакинцем и живу в том же доме, где жили мои предки. Хочу составить вам компанию и показать интересные места, которые вряд ли самостоятельно найдёт турист. От меня вы узнаете истории, факты и случаи, связанные с Баку, услышите о традициях, городских обычаях и легендах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Irene
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на самокатную прогулку по паркам и улицам города. Необычный формат экскурсии здорово разнообразил нашу поездку, если вы хотите узнать настоящий Баку, вам однозначно нужно на одну из экскурсий Самира!
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на+2
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
Самир познакомил нас с историей своего дома и советского района Баку, а потом мы отправились на
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Maliya
Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения!
Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день.
Спасибо большое Самиру, все было отлично!!
Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно
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Е
Это самая необычная экскурсия, на которой мы были, и которую могу смело порекомендовать любителям самокатов и желающим попробовать необычный формат. Во-первых, это самокаты. Вы не просто катите по паркам Баку,
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а при этом еще наслаждаетесь городом и узнаете о нем что-то новое. Во-вторых, вы не встретите эти локации в стандартных экскурсиях по Баку и это прекрасная возможность увидеть другую сторону города, погрузившись в историю этой части. Узнаете о том, как жили местные люди в тех районах, как менялся город и что происходит с городом сейчас. В-третьих, это расслабленная атмосфера самой экскурсии - все в кайф. И самое важное, это сам гид, Самир - очень харизматичный и открытый житель Баку, любитель прокатиться на самокате. Самир вырос в одном из районов города и с удовольствием делится интересными историями и фактами, которые происходили на его глазах и которые рассказывали его близкие. Вы знали, что в районе могут быть свои традиции и правила, которые могут соблюдаться и по сей день? В Баку есть такой район. Посетите парк, где летом в знойную жару всегда прохладно и узнаете, почему (мы были в ноябре и ощутить всей прелести не смогли))). Узнаете, где находится круглосуточный обменник (поверьте, в выходные и праздничные дни - это важное знание). И просто получите массу положительных эмоций. У нас это было именно так! Самир, спасибо!

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М
09 марта были на экскурсии «По городским паркам на самокате» с Самиром. К сожалению, не повезло с погодой, был дождик и Самир оперативно изменил наш маршрут на пешеходную экскурсию по
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старым кварталам города. Было много информации об истории города, время пролетело очень незаметно. Самир эрудированный человек, показал необычные места, куда туристы обычно не ходят. А также мы получили от него много практических советов.

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Кира
Если Вы хотите ощутить настоящую жизнь города, заглянуть в аутентичные бакинские дворики, подержаться за старые дверные ручки и сделать невероятные фото, то Вам к Самиру! Благодаря ему, просто влюбилась в город. Спасибо!
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