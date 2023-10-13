Эта программа отлично подойдёт любителям активного отдыха. За 1,5 часа мы объедем самые колоритные места города, многие из которых не входят в путеводители. Я покажу вам площадь, где появились первые в Азербайджане пятиэтажки, и 18000-тонный дом, который однажды передвинули на 10 метров. Расскажу любопытные факты из истории и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт насыщенный 2,8-километровый маршрут. В 9 утра мы встретимся и после небольшого инструктажа отправимся изучать самые колоритные уголки Баку. Вы увидите, как огромный город просыпается. Узнаете, какую историю хранят старинные здания, полюбуетесь завораживающим видом на город со смотровой площадки, посмотрите на впечатляющие архитектурные сооружения. Мы регулярно будем делать остановки в красивых местах, так что не беспокойтесь — вы не устанете.

Достопримечательности по маршруту

Смотровая площадка центрального парка — мечеть Тезе-пир — здание Азербайджанского драматического театра им. М. Алиева — площадь первых пятиэтажек в Азербайджане — памятник Мухаммеду Физули — дом Гаджинского с уникальной историей перемещения — дворец им. Гейдара Алиева — Театр оперы и балета.

Организационные детали