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а при этом еще наслаждаетесь городом и узнаете о нем что-то новое. Во-вторых, вы не встретите эти локации в стандартных экскурсиях по Баку и это прекрасная возможность увидеть другую сторону города, погрузившись в историю этой части. Узнаете о том, как жили местные люди в тех районах, как менялся город и что происходит с городом сейчас. В-третьих, это расслабленная атмосфера самой экскурсии - все в кайф. И самое важное, это сам гид, Самир - очень харизматичный и открытый житель Баку, любитель прокатиться на самокате. Самир вырос в одном из районов города и с удовольствием делится интересными историями и фактами, которые происходили на его глазах и которые рассказывали его близкие. Вы знали, что в районе могут быть свои традиции и правила, которые могут соблюдаться и по сей день? В Баку есть такой район. Посетите парк, где летом в знойную жару всегда прохладно и узнаете, почему (мы были в ноябре и ощутить всей прелести не смогли))). Узнаете, где находится круглосуточный обменник (поверьте, в выходные и праздничные дни - это важное знание). И просто получите массу положительных эмоций. У нас это было именно так! Самир, спасибо!