Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Эта программа отлично подойдёт любителям активного отдыха. За 1,5 часа мы объедем самые колоритные места города, многие из которых не входят в путеводители.
Я покажу вам площадь, где появились первые в Азербайджане пятиэтажки, и 18000-тонный дом, который однажды передвинули на 10 метров. Расскажу любопытные факты из истории и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Я покажу вам площадь, где появились первые в Азербайджане пятиэтажки, и 18000-тонный дом, который однажды передвинули на 10 метров. Расскажу любопытные факты из истории и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт насыщенный 2,8-километровый маршрут. В 9 утра мы встретимся и после небольшого инструктажа отправимся изучать самые колоритные уголки Баку. Вы увидите, как огромный город просыпается. Узнаете, какую историю хранят старинные здания, полюбуетесь завораживающим видом на город со смотровой площадки, посмотрите на впечатляющие архитектурные сооружения. Мы регулярно будем делать остановки в красивых местах, так что не беспокойтесь — вы не устанете.
Достопримечательности по маршруту
Смотровая площадка центрального парка — мечеть Тезе-пир — здание Азербайджанского драматического театра им. М. Алиева — площадь первых пятиэтажек в Азербайджане — памятник Мухаммеду Физули — дом Гаджинского с уникальной историей перемещения — дворец им. Гейдара Алиева — Театр оперы и балета.
Организационные детали
- В стоимость входит: механический самокат, шлем, услуги гида
- Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 7 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- В дождливую погоду экскурсия может быть перенесена или отменена
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Центрального парка
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 287 туристов
Салам, дорогие гости солнечного Баку! Я с большим удовольствием покатаю вас и покатаюсь вместе с вами на мотоскутерах, велосипедах и самокатах по старинному городу огней. Баку — город, в котором родился дед моего прадеда, и я счастлив, что являюсь коренным бакинцем и живу в том же доме, где жили мои предки. Хочу составить вам компанию и показать интересные места, которые вряд ли самостоятельно найдёт турист. От меня вы узнаете истории, факты и случаи, связанные с Баку, услышите о традициях, городских обычаях и легендах.
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