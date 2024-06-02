Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви – экскурсии в Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Здравствуй, Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 45 чел.
Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
81 отзыв
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 119 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • I
    Igor
    30 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
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    рассказов, все очень интересно, познавательно и не скучно. Увлекает с первых минут и так жалко, когда экскурсия заканчивается. У нас не было связи и Лала любезно пришла за нами в ресторанчик, где мы сидели и где был вайфай, без проблем подстроилась под эти изменения. Все было просто чудесно, спасибо!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Здравствуй, Баку
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые в Баку. Тоф - прекрасный рассказчик и очень приятный человек) 2 часа пролетели незаметно,
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    особенно с учетом того, что все остановки мы делали в местах, где можно присесть на скамейку и есть тень. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Я в полном восторге! Огромное спасибо!
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Это была очень насыщенная информацией экскурсия, при том, что она продолжалась примерно на полчаса дольше заявленного. Всё прошло как на
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    одном дыхании. Гид рассказал множество интересных и занимательных деталей, показал потрясающие виды ночного Баку, отвечал на вопросы, помог сделать прекрасные фото. Единственное замечание: в описании экскурсии указано "Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами". Надо было понимать, что под "Старой частью города" подразумевается не "Старый город" (Ичери Шехер), который мы видели только снаружи, а здания XIX - XX веков. С другой стороны, было бы просто невозможно даже бегло познакомиться со Старым городом в рамках такой насыщенной экскурсии. В целом экскурсия дает прекрасное представление о самых примечательных объектах, находящихся в пешей доступности от центра (+ поездка на фуникулере) и оставляет незабываемые впечатления.

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Всем, кто впервые в Баку, очень рекомендую посетить экскурсию по ночному Баку! Эмин очень эрудированный гид, отличный рассказчик и очень душевный человек. Смог ответить на все интересующие вопросы и не только по теме экскурсии. Два часа пролетели незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви»

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  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 119 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви», 411 ⭐ отзывов, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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