1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 45 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €119 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- IIgor30 мая 2024Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
- ТТатьяна28 мая 2024Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
- ННаталья26 мая 2024Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
- ДДарья20 мая 2024Отличная экскурсия для тех, кто впервые в Баку. Тоф - прекрасный рассказчик и очень приятный человек) 2 часа пролетели незаметно,
- ООльга17 мая 2024Я в полном восторге! Огромное спасибо!
- ССергей17 мая 2024Это была очень насыщенная информацией экскурсия, при том, что она продолжалась примерно на полчаса дольше заявленного. Всё прошло как на
- ИИрина14 мая 2024Всем, кто впервые в Баку, очень рекомендую посетить экскурсию по ночному Баку! Эмин очень эрудированный гид, отличный рассказчик и очень душевный человек. Смог ответить на все интересующие вопросы и не только по теме экскурсии. Два часа пролетели незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви»
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