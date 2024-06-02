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одном дыхании. Гид рассказал множество интересных и занимательных деталей, показал потрясающие виды ночного Баку, отвечал на вопросы, помог сделать прекрасные фото. Единственное замечание: в описании экскурсии указано "Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами". Надо было понимать, что под "Старой частью города" подразумевается не "Старый город" (Ичери Шехер), который мы видели только снаружи, а здания XIX - XX веков. С другой стороны, было бы просто невозможно даже бегло познакомиться со Старым городом в рамках такой насыщенной экскурсии. В целом экскурсия дает прекрасное представление о самых примечательных объектах, находящихся в пешей доступности от центра (+ поездка на фуникулере) и оставляет незабываемые впечатления.