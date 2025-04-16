Баку удивляет своей красотой и контрастами. Фото-прогулка позволит запечатлеть яркие моменты на фоне известных мест. Старый город, Девичья башня, караван-сараи - это лишь часть маршрута. Приморский бульвар и парк «Малая
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏙️ Знакомство с Баку
- 🎨 Яркие эмоции
- 🚶♂️ Прогулка по знаковым местам
- 📅 Гибкость в организации
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Старый город
- Девичья башня
- Караван-сараи
- Приморский бульвар
- Парк «Малая Венеция»
- Пламенные башни
- Улица Низами
- Центр Гейдара Алиева
Описание фото-прогулки
Мы сделаем для вас фотографии на фоне главных достопримечательностей Баку:
- пройдёмся по Старому городу и отыщем Джума-мечеть, Девичью башню, караван-сараи и место, где снимали фильм «Бриллиантовая рука»
- погуляем по Приморскому бульвару, заглянем в парк «Малая Венеция» и найдём лучший вид на Пламенные башни
А если захотите — можем также отправиться на улицу Низами и к центру Гейдара Алиева.
Организационные детали
- Съёмка проводится на Canon Mark IV, в течение недели после экскурсии вы получите 50 фото в цветокоррекции
- По запросу прогулку можно провести на автомобиле — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6951 туриста
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Евгений
16 апр 2025
Фото прогулка по старому городу с гидом и фотографом была весьма интересной. В то время, пока гид делился исторической информацией,фотограф выполнял свою работу с высоким профессионализмом. Три часа пролетели незаметно. Через день мы получили 250 шикарных фотографий с самых интересных локаций. Всем, кто хочет узнать старый Баку и остаться на фото, рекомендую эту экскурсию.
