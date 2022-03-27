Инста-прогулка по Старому Баку

Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе

Для красивых фото
Наша встреча будет неформальной и без погружения в историю Баку.

Главная ценность прогулки — продуманный маршрут, необычные ракурсы и яркие локации для фотосессий.

В самой колоритной части столицы вы откроете места съемок советских фильмов, оцените контрасты древних сооружений на фоне современных небоскребов и откроете уголки с живыми «декорациями» Средневекового Востока.
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Инста-прогулка по Старому Баку
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Места киносъемок

Пройдем по улочкам, где Гайдай снимал фильм «Бриллиантовая рука». Я покажу, где прозвучали крылатые «Цигель-цигель ай-лю-лю» и «Чёрт побери!». А также расскажу, как режиссеры Чеботарёв и Казанский с помощью магии кино ломали пространство и превращали улицы Баку в оживленные переулки Кубы в фильме «Человек-амфибия».

Все эпохи Баку — в одном квартале

Вы увидите, как интересно контрастируют современные и средневековые памятники Азербайджана — Пламенные башни и легендарный Дворец ширваншахов. Ради необычных и ярких снимков заберемся на крыши старинной бани Касум-бека. Также я проведу вас к таинственным узким улочкам Старого города и открою ракурсы, которые трудно найти самостоятельно, особенно если вы в городе впервые.

По пути я буду рада ответить на ваши вопросы о жизни в Баку изнутри — о менталитете местных жителей, их традициях, культуре и повседневном быте.

Организационные детали

  • Съемка на iphone 11 или на ваше устройство
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в райне метро Ичери Шехер
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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