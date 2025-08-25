Наша встреча будет неформальной и без погружения в историю Баку. Главная ценность прогулки — продуманный маршрут, необычные ракурсы и яркие локации для фотосессий. В самой колоритной части столицы вы откроете места съемок советских фильмов, оцените контрасты древних сооружений на фоне современных небоскребов и откроете уголки с живыми «декорациями» Средневекового Востока.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Места киносъемок

Пройдем по улочкам, где Гайдай снимал фильм «Бриллиантовая рука». Я покажу, где прозвучали крылатые «Цигель-цигель ай-лю-лю» и «Чёрт побери!». А также расскажу, как режиссеры Чеботарёв и Казанский с помощью магии кино ломали пространство и превращали улицы Баку в оживленные переулки Кубы в фильме «Человек-амфибия».

Все эпохи Баку — в одном квартале

Вы увидите, как интересно контрастируют современные и средневековые памятники Азербайджана — Пламенные башни и легендарный Дворец ширваншахов. Ради необычных и ярких снимков заберемся на крыши старинной бани Касум-бека. Также я проведу вас к таинственным узким улочкам Старого города и открою ракурсы, которые трудно найти самостоятельно, особенно если вы в городе впервые.

По пути я буду рада ответить на ваши вопросы о жизни в Баку изнутри — о менталитете местных жителей, их традициях, культуре и повседневном быте.

Организационные детали