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Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети

Открыть самые атмосферные места исторического центра и получить коллекцию фото на iPhone 17 Pro Max
Наша встреча будет неформальной и без погружения в историю Баку. Главная ценность прогулки — продуманный маршрут, необычные ракурсы и яркие локации для фотосессий.

В самой колоритной части столицы вы откроете места съемок советских фильмов, оцените контрасты древних сооружений на фоне современных небоскребов и откроете уголки с живыми «декорациями» Средневекового Востока.
5
23 отзыва
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети

Описание фото-прогулки

Места киносъемок

Пройдем по улочкам, где Гайдай снимал фильм «Бриллиантовая рука». Я покажу, где прозвучали крылатые «Цигель-цигель ай-лю-лю» и «Чёрт побери!». А также расскажу, как режиссеры Чеботарёв и Казанский с помощью магии кино ломали пространство и превращали улицы Баку в оживленные переулки Кубы в фильме «Человек-амфибия».

Все эпохи Баку — в одном квартале

Вы увидите, как интересно контрастируют современные и средневековые памятники Азербайджана — Пламенные башни и легендарный Дворец ширваншахов. Ради необычных и ярких снимков заберемся на крыши старинной бани Касум-бека. Также я проведу вас к таинственным узким улочкам Старого города и открою ракурсы, которые трудно найти самостоятельно, особенно если вы в городе впервые.

По пути я буду рада ответить на ваши вопросы о жизни в Баку изнутри — о менталитете местных жителей, их традициях, культуре и повседневном быте.

Организационные детали

  • Пожалуйста, обратите внимание, что главная цель этой прогулки фотографии, и она не предполагает рассказов об истории и архитектуре
  • Съёмка на iPhone 17 Pro Max или на ваше устройство
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В райне метро Ичери Шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 92 туристов
Я хочу познакомить вас с этим вкусным, тёплым и очень красивым городом. Однажды я приехала сюда в гости — и осталась навсегда! Баку покорил меня с первого взгляда, и вот уже много лет длится наша с ним большая любовь. Буду рада показать вам самые яркие и атмосферные локации старинных районов и кварталов, где живёт душа города и время замирает.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Е
Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо впечатлений привезти классные фото не только с видами, но и с собой! 😊 Поэтому
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я решила отправиться на фотопрогулку с Наташей.
Мы гуляли по Старому городу, Наташа подсказывала, где и с каких ракурсов получаются классные кадры (гуляя самостоятельно, не догадаешься, что можно присесть на ковры, заглянуть в колоритный ресторан национальной кухни и просто полюбоваться интерьером).
При этом она давала краткую информацию об основных достопримечательностях, рассказывала о жизни в Баку, советовала, в каких магазинах закупиться и какие места и районы стоит посетить. У меня уже сложился план на следующую поездку!
Тем же вечером Наташа прислала мне множество фото и видео (я выбрала съемку на её телефон).
Я осталась очень довольна нашей фотопрогулкой, так как не только получила замечательные фотографии, но и отлично провела время. Рекомендую!

Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо
Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо
Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо
Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо
Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо
Так получилось, что в Баку я прилетела одна. Город очень красивый, и мне, конечно, хотелось помимо
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Е
Прогулка получилось отличной! В результате большое количество фото) Фото были готовы уже вечером того же дня.
Наталья отличный собеседник, открытая и легкая в общении.
Эта прогулка без сомнений замечательный вариант познакомится с Баку)
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо, Елена 🙏🏽 очень приятно, что все понравилось😌
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Тамелла
Прогулка с Натальей очень понравилась. Я ранее была в Ичери Шехер, но мне казалось, что это уже какое-то заезженное и неинтересное место, так вот Наталья меняет мнение, да так, что
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обязательно хочется вернуться вновь!
Были показаны такие уголочки, что я когда показывала фотографии местным жителям, мне говорили "ого, а мы там не были, так красиво".
И фотографии потрясающие!
Наталья приятная и интересная собеседница, была создана атмосфера, где ты именно приехал в гости к другу, и он показывает тебе город, а не "сухая" прогулка без эмоций, ради фото.

Прогулка с Натальей очень понравилась. Я ранее была в Ичери Шехер, но мне казалось, что это
Прогулка с Натальей очень понравилась. Я ранее была в Ичери Шехер, но мне казалось, что это
Прогулка с Натальей очень понравилась. Я ранее была в Ичери Шехер, но мне казалось, что это
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Екатерина
Спасибо Наталье за прекрасную прогулку и отличные фото. Это необычная экскурсия, здесь вы не узнаете исторические факты, здесь вы насладись прогулкой по старому городу, увидите главные достопримечательности, получите отличные фото
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в отличной компании и еще и получите прекрасные фото. Наталья располагает к себе, поэтому фото получаются так, как будто тебя фотографирует подруга. Спасибо большое за фото, из которых очень сложно выбрать, так как каждый кадр получился отличным.

Спасибо Наталье за прекрасную прогулку и отличные фото. Это необычная экскурсия, здесь вы не узнаете исторические
Спасибо Наталье за прекрасную прогулку и отличные фото. Это необычная экскурсия, здесь вы не узнаете исторические
Спасибо Наталье за прекрасную прогулку и отличные фото. Это необычная экскурсия, здесь вы не узнаете исторические
Спасибо Наталье за прекрасную прогулку и отличные фото. Это необычная экскурсия, здесь вы не узнаете исторические
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Анна
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет, быт, ежедневную рутину, мальчиков. О том какой разный может быть Баку и что вкусное поесть, где посидеть и главное, сделали много классных кадров и видео зарисовок. 1,5 часа как на одном дыхании.
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,+2
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
Это была очень душевная прогулка с Наташей) мы не погружались с Истрию города, но отсудили менталитет,
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Е
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет солнца и частичку моей души. Ты – гений с обаянием феи! Спасибо за магию, красоту и бесконечный позитив!!!! Мой рекомендасьён!!!!
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет
Каждый кадр – как стихи о Баку… 💌 Наташ, Вы сумели поймать ветер Старого города, свет
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