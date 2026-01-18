Т Татьяна Отзыв по горячим следам. Вчера были на этой экскурсии, большое спасибо гиду Рафаэлю, организация на высоком уровне, четко, по плану, интересно. Хорошая погода была включена в программу. Однозначно рекомендуем!!!

И Ирина Интересная экскурсия, очень познавательная, рекомендую. У нас был гид Рафаэль, экскурсию провел отлично)

А Александр читать дальше рассматривать картины на стенах)."Ралли" на Нивах к грязевым вулканам вообще улет:)

В микроавтобусе было скажем так две подгруппы - англоязычная и русскоязычная, но это вообще никак не мешало, все было хорошо слышно-понятно-видно и тд.

Понравилось, что нет длинных переездов и все в одной тематике "Земли огня", я бы так назвал. Экскурсовод Огуз - очень приятный молодой человек, рассказал и то что касается объектов экскурсии, и много других интересных вещей об Азербайджане.

Тайминг соблюден, около 17-18 вечера были в центре города.

Кстати, после первой экскурсионной остановки была небольшая техническая остановка около супермаркета, там есть чай-кофе-выпечка, так что кому-то может можно и без завтрака выдвигаться. Обед вкусный, есть выбор (с бараниной или без).

Рекомендую. Интересная экскурсия, получили именно то, что хотели. Без нудных хождений по старым замкам и тд, все на свежем воздухе (были с двумя детьми, им гораздо веселее бегать по горам, чем

О Ольга Очень понравилась экскурсия с гидом Рафаэлем! Интересно и доступно рассказывал на всех локациях. Заботливый и внимательный гид! Отвечал на все интересующие нас вопросы, дополнял свои рассказы видеороликами и фотографиями по теме экскурсии. Всем советуем, отличная экскурсия!

В Владимир Огромное спасибо экскурсоводу, Рафаэлю!

Рафаэль прекрасный рассказчик. Всё было рассказано доходчиво и с юмором. На все вопросы были даны ответы. Экскурсия пролетела незаметно. Ещё раз выражаем благодарность Рафаэлю.

С уважением, Егоров Владимир и Надежда.

Е Екатерина Ездили в Гобустан и к грязевым вулканам с гидом Рафаэлем. Большое ему спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию.

t tasha Экскурсия была просто потрясающей! День получился длинным, но оно того стоило. Наш гид Сеид был невероятным — с глубокими знаниями и отличным чувством юмора. Очень рекомендую этот тур и именно этого гида.

Н Надежда Я провела в Баку всего пару дней и решила поехать на экскурсию. Мне невероятно повезло с гидом — Рафаэлем. Он рассказывает очень интересно, с юмором и множеством деталей. Заботливо сопровождал нас на всех локациях, отвечал на вопросы и сам предлагал сделать фото. Отличная организация и море впечатлений. Спасибо!

R Red Я впервые приехал в Баку и сразу купил тур. Огромное спасибо гиду Огюзу за невероятно глубокое и интересное погружение в историю и культуру Азербайджана! Очень редко встречаются гиды, которые настолько хорошо знают все места и могут ответить на любые вопросы — а их у меня было очень много. Большое спасибо!

f fakol22484 Саид был потрясающим гидом. Мы очень рады, что познакомились с ним и забронировали тур именно у него. Настоятельно рекомендую выбирать экскурсии с Саидом.

재 재황 Это была очень хорошая поездка. Гид по имени Наз сделал наш день в Азербайджане по-настоящему особенным. Очень рекомендуем именно эту компанию и особенно англоговорящего гида Наз. Она искренне любит свою работу, и я узнал от неё много нового. Корейцев сложно удовлетворить сервисом, но нам всё очень понравилось. Спасибо!

M Mathilde Мы ездили на экскурсию с Нурай и остались очень довольны. Тур был динамичным и при этом отлично организованным. Нурай понятно объясняла всё на английском, охотно отвечала на вопросы и помогала с фотографиями. Большой плюс агентства — цены ниже, чем у конкурентов. Рекомендуем и обязательно обратимся снова.

A ARSENIOS Мы увидели множество интересных мест, а наш гид Ага был очень информативным и с отличным чувством юмора. Поездка по бездорожью к грязевым вулканам была особенно впечатляющей. Обед был средний, но в целом тур отличный.

А Алекс Потрясающий, весёлый и познавательный тур с Эмилией. Я была единственным участником англоязычной группы, так что получился практически индивидуальный тур. На каждой локации и по дороге гид рассказывала много интересных фактов и историй об Азербайджане. Еду и воду брать с собой не нужно — всё предусмотрено. Обед в ресторане тоже был хорошим. Спасибо, Эмилия, за такой «приватный» тур и насыщенный день!