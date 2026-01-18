Это путешествие по самым ярким природным и историческим чудесам Азербайджана.
За один день вы увидите древнейшие наскальные рисунки, действующие грязевые вулканы и легендарные огненные святыни Апшеронского полуострова.
Описание экскурсии
В краю огней: путешествие в Гобустан и к святыням Апшерона Это идеальный тур, чтобы прочувствовать, почему Азербайджан называют Страной Огня. Экскурсия начинается с посещения первой в мире механически пробурённой нефтяной скважины в Биби-Эйбате. Это знаковое место, откуда началась история современной нефтедобычи, когда Баку стал мировым центром энергетики. Следующая остановка — грязевые вулканы Гобустана, одно из самых необычных природных явлений региона. Туристы наблюдают, как из небольших кратеров выбрасывается холодная жидкая глина, создавая инопланетные пейзажи. Далее группа направляется в Гобустанский национальный заповедник, где расположен современный интерактивный музей. Здесь представлены древние орудия, предметы быта, макеты стоянок и реконструкции жизни первобытных людей, что помогает глубже понять эпоху, в которой зарождалась культура региона. После музея туристы выходят на территорию петроглифов Гобустана, где находятся древние наскальные рисунки, возраст которых достигает десятков тысяч лет. После возвращения в Баку предусмотрен обед в традиционном ресторане, где туристы знакомятся с азербайджанской кухней, пробуют блюда национальной гастрономии и наслаждаются ароматным чаем в армуд-стаканах. Вторая часть экскурсии начинается с посещения храма огнепоклонников Атешгях, уникального историко-религиозного комплекса, построенного индийскими паломниками-зороастрийцами. Финальная точка маршрута —Янардаг, знаменитая «Горящая гора», где природный газ поддерживает постоянное пламя на склоне холма. Это зрелище особенно впечатляет в тёмное время суток.
Наличные: USD, EUR, AZN • Оплата зарубежной картой онлайн.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первая в мире механически пробурённая нефтяная скважина (Биби-Эйбат)
- Грязевые вулканы Гобустана
- Музей Гобустана
- Петроглифы Гобустана
- Храм огнепоклонников Атешгях
- Янардаг - «Горящая гора»
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсия по Старому Городу в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты в 4 музея (35 манат)
- Обед: набор национальных блюд (18 манат)
- Дополнительный трансфер к грязевым вулканам (25 манат)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, улица Табриз Халилбейли, 1
Завершение: Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные: USD, EUR, AZN
- Оплата зарубежной картой онлайн
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 янв 2026
Отзыв по горячим следам. Вчера были на этой экскурсии, большое спасибо гиду Рафаэлю, организация на высоком уровне, четко, по плану, интересно. Хорошая погода была включена в программу. Однозначно рекомендуем!!!
И
Ирина
11 янв 2026
Интересная экскурсия, очень познавательная, рекомендую. У нас был гид Рафаэль, экскурсию провел отлично)
А
Александр
5 янв 2026
Интересная экскурсия, получили именно то, что хотели. Без нудных хождений по старым замкам и тд, все на свежем воздухе (были с двумя детьми, им гораздо веселее бегать по горам, чем
О
Ольга
3 янв 2026
Очень понравилась экскурсия с гидом Рафаэлем! Интересно и доступно рассказывал на всех локациях. Заботливый и внимательный гид! Отвечал на все интересующие нас вопросы, дополнял свои рассказы видеороликами и фотографиями по теме экскурсии. Всем советуем, отличная экскурсия!
В
Владимир
30 дек 2025
Огромное спасибо экскурсоводу, Рафаэлю!
Рафаэль прекрасный рассказчик. Всё было рассказано доходчиво и с юмором. На все вопросы были даны ответы. Экскурсия пролетела незаметно. Ещё раз выражаем благодарность Рафаэлю.
С уважением, Егоров Владимир и Надежда.
Е
Екатерина
28 дек 2025
Ездили в Гобустан и к грязевым вулканам с гидом Рафаэлем. Большое ему спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию.
t
tasha
28 дек 2025
Экскурсия была просто потрясающей! День получился длинным, но оно того стоило. Наш гид Сеид был невероятным — с глубокими знаниями и отличным чувством юмора. Очень рекомендую этот тур и именно этого гида.
Н
Надежда
27 дек 2025
Я провела в Баку всего пару дней и решила поехать на экскурсию. Мне невероятно повезло с гидом — Рафаэлем. Он рассказывает очень интересно, с юмором и множеством деталей. Заботливо сопровождал нас на всех локациях, отвечал на вопросы и сам предлагал сделать фото. Отличная организация и море впечатлений. Спасибо!
R
Red
24 дек 2025
Я впервые приехал в Баку и сразу купил тур. Огромное спасибо гиду Огюзу за невероятно глубокое и интересное погружение в историю и культуру Азербайджана! Очень редко встречаются гиды, которые настолько хорошо знают все места и могут ответить на любые вопросы — а их у меня было очень много. Большое спасибо!
f
fakol22484
24 дек 2025
Саид был потрясающим гидом. Мы очень рады, что познакомились с ним и забронировали тур именно у него. Настоятельно рекомендую выбирать экскурсии с Саидом.
재
재황
24 дек 2025
Это была очень хорошая поездка. Гид по имени Наз сделал наш день в Азербайджане по-настоящему особенным. Очень рекомендуем именно эту компанию и особенно англоговорящего гида Наз. Она искренне любит свою работу, и я узнал от неё много нового. Корейцев сложно удовлетворить сервисом, но нам всё очень понравилось. Спасибо!
M
Mathilde
24 дек 2025
Мы ездили на экскурсию с Нурай и остались очень довольны. Тур был динамичным и при этом отлично организованным. Нурай понятно объясняла всё на английском, охотно отвечала на вопросы и помогала с фотографиями. Большой плюс агентства — цены ниже, чем у конкурентов. Рекомендуем и обязательно обратимся снова.
A
ARSENIOS
24 дек 2025
Мы увидели множество интересных мест, а наш гид Ага был очень информативным и с отличным чувством юмора. Поездка по бездорожью к грязевым вулканам была особенно впечатляющей. Обед был средний, но в целом тур отличный.
А
Алекс
24 дек 2025
Потрясающий, весёлый и познавательный тур с Эмилией. Я была единственным участником англоязычной группы, так что получился практически индивидуальный тур. На каждой локации и по дороге гид рассказывала много интересных фактов и историй об Азербайджане. Еду и воду брать с собой не нужно — всё предусмотрено. Обед в ресторане тоже был хорошим. Спасибо, Эмилия, за такой «приватный» тур и насыщенный день!
M
Muhammad
24 дек 2025
У нас был замечательный тур благодаря нашему гиду Наз. Она очень знающая, дружелюбная и профессиональная. Наз понятно всё объясняла, делилась интересными фактами и сделала поездку увлекательной от начала до конца. Всё было отлично организовано, и мы чувствовали себя комфортно на протяжении всего тура. Очень рекомендуем Наз как гида!
