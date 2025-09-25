Откройте для себя Азербайджан за пределами Баку! Мы с вами отправимся изучать природные и исторические достопримечательности. Изучим «леденцовые» горы разных цветов, напоминающие ландшафты Долины смерти в США, погуляем по Розовому озеру. Поднимемся на гору Бешбармаг, раскроем её тайны и устроим чаепитие в красивом месте.

Описание экскурсии

Агатовые горы Хызы

Мы поедем по одной из самых красивых дорог Азербайджана длиной в 40 км. На середине пути откроется вид на долину сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот прозвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними. Гид расскажет, как появились эти цвета и что здесь можно обнаружить, если внимательно смотреть под ноги. После продегустируем белужью чёрную икру.

Гора Бешбармаг

В часе езды от Баку находится гора высотой 382 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.

Розовое Озеро

Чудо природы, где из-за концентрации соли и водорослей вода приобретает нежно-розовый оттенок.

Организационные детали