Мы поедем по одной из самых красивых дорог Азербайджана длиной в 40 км. На середине пути откроется вид на долину сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот прозвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними. Гид расскажет, как появились эти цвета и что здесь можно обнаружить, если внимательно смотреть под ноги. После продегустируем белужью чёрную икру.
Гора Бешбармаг
В часе езды от Баку находится гора высотой 382 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.
Розовое Озеро
Чудо природы, где из-за концентрации соли и водорослей вода приобретает нежно-розовый оттенок.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Kia Carnival, Mercedes Vito или на комфортном седане
Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет. На Бешбармаг будет подъём средней сложности, так что рассчитывайте свои силы.
Чайная церемония и дегустация включены в стоимость
Дополнительно оплачивается обед — по желанию
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 и 11:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€60
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре Города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 и 11:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 7934 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
1
1
–
Т
Татьяна
Все понравилось! Содержательно, очень красиво) Спасибо Эльнуру.
Виолетта
Экскурсия была 12 сентября, нам все очень понравилось. Хороший маршрут, очень красивые места, природа. Спасибо организаторам за отличную организацию. С погодой не очень повезло, но впечатления все равно самые приятные.
М
Марианна
Брала экскурсию Марсианские холмы, розовое озеро, Бешбармаг … Все понравилось, Эльнур провел данную экскурсию на отлично. Была приятная компания. Теперь у меня есть отличные фотографии и видео о моих днях в Баку. Рекомендую
Е
Елена
Экскурсия прошла отлично не взирая на погоду. Проводил экскурсию Elcin. Все понятно, все интересно, доброжелательно. Очень красивые места, гид фотографировал, полули отличные фото. У подножья горы Бешбармаг выпили чаю, вокруг тишина, природа. Спасибо организаторам и гиду.
S
Sena
Очень благодарна обстоятельствам, мои Друзья были в Баку и посоветовали обратиться именно гиду - Эльнур. Самый харизматичный, эрудированный гид у которого Бывала на экскурсиях, будучи в 15 странах… Экскурсия состояла из 5 читать дальшеуменьшить
частей: путешествие на Грязевые вулканы, Петроглифы Гобустана, Розовое Озеро, храм Ашегташ и гору Янардаг. Нас сопровождал прекрасный гид Эльнур бей Если вы собираетесь в Баку Обязательно берите это направление, вместе с организатором вы окунетесь в Природу и Самобытность Азербайджана И отдельная благодарность за ресторан со Вкуснейшей осетриной и Гранатовым 🍷 нектаром в виде вина 🙏🏻 на побережье Каспия Спасибо Эльнур!
П
Подскребкин
Экскурсия вялая, неинформативная, Эльнур говорил максимально тихо, когда переспрашиваю, уточняли очень раздражал я, информативность экскурсии стремится к нулю. Природа красивая, к видам и красотам нет претензий, Азербайджан-восторг! Экскурсия скучная, неинформативная, просто в качестве такси нас повозили по красивым местам
Эльнур
Ответ организатора:
Добрый день! Это была выбранная Вами вторая экскурсия, у нашей команды. . Нам жаль, что вы не написали, как было информативно читать дальшеуменьшить
на первой экскурсии. Выбранная Вами экскурсия она по природным чудесам Окрестностей Баку, 33 процента пути Вы отдыхали, остальную общались с супругой вино пили, и следующая часть 33 процента я информацию давал, это не научная экскурсия а по природным чудесам страны без поэзии, возможно что вам такой формат не подошел… Вам нужно было Выбрать другое направление с Гобустан или обсудить заранее об информативности перед выездом… Будем работать над собой и в будущем добавим информации… в принципе это природная экскурсия, Ваша супруга слышала голос гида но у вас были несного сложности, еслиб сообщили нам,мы бы через микрафон могли вам текст вешать
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Марсианские холмы, Розовое озеро, Бешбармаг (с чайной церемонией и дегустацией икры)»