Марсианские холмы, Розовое озеро, Бешбармаг (с чайной церемонией и дегустацией икры)

Оказаться в «Долине смерти», покорить мистическую гору и увидеть необычное озеро
Откройте для себя Азербайджан за пределами Баку! Мы с вами отправимся изучать природные и исторические достопримечательности.

Изучим «леденцовые» горы разных цветов, напоминающие ландшафты Долины смерти в США, погуляем по Розовому озеру. Поднимемся на гору Бешбармаг, раскроем её тайны и устроим чаепитие в красивом месте.
Описание экскурсии

Агатовые горы Хызы

Мы поедем по одной из самых красивых дорог Азербайджана длиной в 40 км. На середине пути откроется вид на долину сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот прозвал их «леденцовыми». Это название так и осталось за ними. Гид расскажет, как появились эти цвета и что здесь можно обнаружить, если внимательно смотреть под ноги. После продегустируем белужью чёрную икру.

Гора Бешбармаг

В часе езды от Баку находится гора высотой 382 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.

Розовое Озеро

Чудо природы, где из-за концентрации соли и водорослей вода приобретает нежно-розовый оттенок.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Kia Carnival, Mercedes Vito или на комфортном седане
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет. На Бешбармаг будет подъём средней сложности, так что рассчитывайте свои силы.
  • Чайная церемония и дегустация включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед — по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 и 11:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре Города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 и 11:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 7934 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все понравилось!
Содержательно, очень красиво)
Спасибо Эльнуру.
Виолетта
Экскурсия была 12 сентября, нам все очень понравилось. Хороший маршрут, очень красивые места, природа. Спасибо организаторам за отличную организацию. С погодой не очень повезло, но впечатления все равно самые приятные.
Брала экскурсию Марсианские холмы, розовое озеро, Бешбармаг … Все понравилось, Эльнур провел данную экскурсию на отлично. Была приятная компания. Теперь у меня есть отличные фотографии и видео о моих днях в Баку. Рекомендую
Экскурсия прошла отлично не взирая на погоду. Проводил экскурсию Elcin. Все понятно, все интересно, доброжелательно. Очень красивые места, гид фотографировал, полули отличные фото. У подножья горы Бешбармаг выпили чаю, вокруг тишина, природа. Спасибо организаторам и гиду.
Очень благодарна обстоятельствам, мои Друзья были в Баку и посоветовали обратиться именно гиду - Эльнур.
Самый харизматичный, эрудированный гид у которого Бывала на экскурсиях, будучи в 15 странах…
Экскурсия состояла из 5
читать дальше

частей: путешествие на Грязевые вулканы, Петроглифы Гобустана, Розовое Озеро, храм Ашегташ и гору Янардаг. Нас сопровождал прекрасный гид Эльнур бей
Если вы собираетесь в Баку Обязательно берите это направление, вместе с организатором вы окунетесь в Природу и Самобытность Азербайджана
И отдельная благодарность за ресторан со Вкуснейшей осетриной и Гранатовым 🍷 нектаром в виде вина 🙏🏻 на побережье Каспия
Спасибо Эльнур!

Экскурсия вялая, неинформативная, Эльнур говорил максимально тихо, когда переспрашиваю, уточняли очень раздражал я, информативность экскурсии стремится к нулю. Природа красивая, к видам и красотам нет претензий, Азербайджан-восторг! Экскурсия скучная, неинформативная, просто в качестве такси нас повозили по красивым местам
Ответ организатора:
Добрый день!
Это была выбранная Вами вторая экскурсия, у нашей команды. . Нам жаль, что вы не написали, как было информативно
читать дальшеуменьшить

на первой экскурсии. Выбранная Вами экскурсия она по природным чудесам Окрестностей Баку, 33 процента пути Вы отдыхали, остальную общались с супругой вино пили, и следующая часть 33 процента я информацию давал, это не научная экскурсия а по природным чудесам страны без поэзии, возможно что вам такой формат не подошел…
Вам нужно было Выбрать другое направление с Гобустан или обсудить заранее об информативности перед выездом…
Будем работать над собой и в будущем добавим информации… в принципе это природная экскурсия, Ваша супруга слышала голос гида но у вас были несного сложности, еслиб сообщили нам,мы бы через микрафон могли вам текст вешать

