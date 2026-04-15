Козырь Азербайджана — национальная кухня. Гурманы, вам повезло! Я знаю места недалеко от Баку, где прямо из моря подают блюда из осетрины, севрюги и белуги. Про духовную пищу тоже не забудем: в пути через бакинскую Ривьеру посетим знаменитые зороастрийские святыни, литературные места, старейшие дачные посёлки и хрустальную мечеть-мавзолей. По желанию побываем на курорте SeaBreeze и заедем в дом к известному виноделу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Предместья древней столицы

В округе Баку множество достопримечательностей. Оно и понятно: веками здесь селились племена, давшие названия небольшим поселкам: марды (в местечке Мардакан), массагеты и даже римляне (в память о них осталось село Рамана). Попадая сюда, не перестаешь удивляться красоте местной природы (не зря здесь столько пятизвёздочных отелей и шикарных резиденций!), а также особому уюту и обжитости.

О славном прошлом этих мест напоминает богатое архитектурное наследие.

Дары Каспия

Разве можно побывать в Баку и не попробовать царь-рыбу, знаменитого осетра или белугу? Если вы решили устроить себе гастрономическое приключение, спешу предупредить: в бакинских ресторанах есть риск получить микроскопическую порцию из замороженной, лежалой рыбы, да еще и по завышенной цене!

Осетровых лучше всего покупать у знакомых поставщиков. Для этого мы отправимся за город, проедем по живописным местам северного побережья Апшерона с вереницей вилл бакинских миллионеров и рыбных лавочек, выстроившихся вдоль моря. Раздобыв рыбу, направимся в уютный ресторанчик. Для вас из «улова» приготовят шашлыки, люля-кебаб, плов или даже долму. Там, сидя в тенистой беседке и наслаждаясь едой, вы откроете для себя Апшерон — гостеприимный, солнечный, душевный и вкусный.

Вот что мы увидим по дороге:

Бакинскую набережную

Белый Город, выросший на месте Чёрного

Архитектурный шедевр «королевы кривой» Захи Хадид

Храм огнепоклонников Атешгях и небольшой музей восковых фигур с посещением и экскурсией

Нобелевские нефтепромыслы и «маленькую Прибалтику»

Села Мардакан Шаган, вдохновившие Есенина на цикл «Персидские мотивы»

В дачном городке Шувалан осмотрим зеркальную мечеть-мавзолей целителя Мир-Мовсум Ага, бакинца, который при жизни почитался как святой

Чистейшие пляжи Апшерона

Организационные детали