Козырь Азербайджана — национальная кухня. Гурманы, вам повезло! Я знаю места недалеко от Баку, где подают блюда из свежайшей осетрины, севрюги и белуги. Из рыбацкой лодки рыбные деликатесы попадут прямо на ваш стол. Про духовную пищу тоже не забудем: в пути через бакинскую Ривьеру посетим зороастрийские святыни, литературные места и хрустальный мавзолей.

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Описание

Что вас ожидает

Дары Каспия

Разве можно побывать в Баку и не попробовать царь-рыбу, знаменитого осетра? Если вы решили устроить себе гастрономическое приключение, спешу предупредить: в бакинских ресторанах есть риск получить блюдо из замороженной или выращенной на ферме рыбы. Да еще и по завышенной цене!

Осетра лучше всего покупать прямо с лодки — на ваших глазах из утреннего улова приготовят шашлыки, люля-кебаб, плов или даже долму из рыбы. Я отвезу вас на окраину города, к живописным местам на побережье и рыбному рынку. Там вы откроете для себя настоящий Азербайджан — гостеприимный, вкусный, с богатой историей и колоритными жителями.

Предместья древней столицы

В округе Баку множество достопримечательностей. Оно и понятно: веками здесь селились племена, давшие названия небольшим поселкам: марды (в местечке Мардакан), массагеты и даже римляне (в память о них осталось село Рамана). Попадая сюда, не перестаешь удивляться красоте местной природы (не зря здесь столько пятизвёздочных отелей и шикарных резиденций!), а также особому уюту и обжитости.

О славном прошлом этих мест напоминает богатое архитектурное наследие. Вот что мы увидим по дороге:

храм огнепоклонников Атешгях и небольшой музей восковых фигур;

нобелевские нефтепромыслы и «маленькую Прибалтику»;

город Мардакан и село Шаган, вдохновившие Есенина на цикл «Персидские мотивы».

Рыбное место

И вот перед нами — местечко Нардаран. Здесь вы узнаете, что такое «лодка балык», продегустируете и по желанию приобретете известную на весь мир каспийскую черную икру и другие деликатесы по выгодной цене. Я расскажу, как правильно выбрать самого вкусного осетра и помогу сделать эффектные фото. Далее мы понаблюдаем, как торговцы виртуозно разделают 1-2 метровую рыбину, почистят и сделают из неё бастурму с местными приправами для будущего шашлыка.

Затем мы направимся в один из прибрежных ресторанчиков, где осетрину приготовят для вас на мангале и подадут на стол с соусом наршараб, бакинскими помидорами, зеленью и сыром. Всё это — в сочетании с отличным местным вином. Будет не просто вкусно, а очень вкусно! И к тому же дешевле в несколько раз, чем в столичном ресторане. После трапезы я отвезу вас — сытых и довольных — обратно в прекрасный Баку.

Организационные детали

Экскурсия проводится круглый год

В стоимость включен транспорт, входные билеты в храм огнепоклонников и Хрустальный мавзолей

Дополнительно можем посетить огненную гору Янардаг, дом-музей Сергея Есенина и пляж

Детям до 12 лет скидка 40%

Дополнительные расходы

Рыба, закуски и напитки оплачиваются отдельно, примерная стоимость 20–30€ с человека