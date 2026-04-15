Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Козырь Азербайджана — национальная кухня.
Гурманы, вам повезло! Я знаю места недалеко от Баку, где прямо из моря подают блюда из осетрины, севрюги и белуги.
Про духовную пищу тоже не забудем: в пути через бакинскую Ривьеру посетим знаменитые зороастрийские святыни, литературные места, старейшие дачные посёлки и хрустальную мечеть-мавзолей. По желанию побываем на курорте SeaBreeze и заедем в дом к известному виноделу.
В округе Баку множество достопримечательностей. Оно и понятно: веками здесь селились племена, давшие названия небольшим поселкам: марды (в местечке Мардакан), массагеты и даже римляне (в память о них осталось село Рамана). Попадая сюда, не перестаешь удивляться красоте местной природы (не зря здесь столько пятизвёздочных отелей и шикарных резиденций!), а также особому уюту и обжитости. О славном прошлом этих мест напоминает богатое архитектурное наследие.
Дары Каспия
Разве можно побывать в Баку и не попробовать царь-рыбу, знаменитого осетра или белугу? Если вы решили устроить себе гастрономическое приключение, спешу предупредить: в бакинских ресторанах есть риск получить микроскопическую порцию из замороженной, лежалой рыбы, да еще и по завышенной цене!
Осетровых лучше всего покупать у знакомых поставщиков. Для этого мы отправимся за город, проедем по живописным местам северного побережья Апшерона с вереницей вилл бакинских миллионеров и рыбных лавочек, выстроившихся вдоль моря. Раздобыв рыбу, направимся в уютный ресторанчик. Для вас из «улова» приготовят шашлыки, люля-кебаб, плов или даже долму. Там, сидя в тенистой беседке и наслаждаясь едой, вы откроете для себя Апшерон — гостеприимный, солнечный, душевный и вкусный.
Вот что мы увидим по дороге:
Бакинскую набережную
Белый Город, выросший на месте Чёрного
Архитектурный шедевр «королевы кривой» Захи Хадид
Храм огнепоклонников Атешгях и небольшой музей восковых фигур с посещением и экскурсией
Нобелевские нефтепромыслы и «маленькую Прибалтику»
Села Мардакан Шаган, вдохновившие Есенина на цикл «Персидские мотивы»
В дачном городке Шувалан осмотрим зеркальную мечеть-мавзолей целителя Мир-Мовсум Ага, бакинца, который при жизни почитался как святой
Чистейшие пляжи Апшерона
Организационные детали
Экскурсия проводится круглый год
В стоимость включены: рыба (осётр, белуга, севрюга), транспорт (легковой, минивэн, автобус), входные билеты в Храм Огнепоклонников и Хрустальный мавзолей
Дополнительные расходы: в среднем €10 с человека за сервис в ресторане, закуски, безалкогольные напитки
Опционально: можем заехать в SeaBreeze, посетить щедрую винную дегустацию неподалёку (до 20 сортов) и огненную гору Янардаг, дом-музей Сергея Есенина и пляж. Пожалуйста, уточняйте эти моменты в переписке
Детям до 12 лет скидка 40%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3024 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру, читать дальшеуменьшить
я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности.
Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп.
Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Эта экскурсия посвящена одному из районов полуострова Апшерон и началась она с открытия главного богатства Азербайджана - нефти. Около первой нефтяной вышки Тоф красочно расскажет Вам о роли братьев Нобелей читать дальшеуменьшить
в развитии нефтяной индустии Азербайджана. А дальше Тоф окунет Вас в глубь веков в жизнь огнепоклонников. Закончится экскурсия в отдельной кабинке очаровательного ресторана, где Вы помимо свежевыловленной осетровой рыбы можете попробовать различные явства аэербайджанской кухни. Экскурсия интересная и познавательная. экскурсов
Тоф
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! За два дня работы с вами я получил огромное удовольствие от общения с такими замечательным людьми, как Вы и ваш супруг.
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O
Oxana
Экскурсия по полуострову Апшерон оказалась очень необычной и запоминающейся. Это был не просто стандартный тур, а настоящее погружение в культуру, быт и традиции региона.
Наш гид Тофик — великолепный рассказчик, с читать дальшеуменьшить
глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана. Он с увлечением делился интересными фактами и легендами, благодаря чему маршрут оживал в деталях.
Программа гармонично сочетала классические достопримечательности — храм зороастрийцев Атешгях, зеркальную мечеть, прогулку по побережью Каспийского моря и визит в Sea Breeze — с оригинальными и редкими остановками. Особенно запомнился визит в магазины свежей рыбы и икры, после которого мы отправились в ресторан, где купленные продукты приготовили специально для нас. Это было не только вкусно, но и очень атмосферно — словно часть жизни местных жителей.
Экскурсия вышла насыщенной, а в то же время уютной и индивидуальной. Если вы хотите увидеть Апшерон не только глазами туриста, но и почувствовать ритм местной жизни — это отличный выбор!
+2
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А
Андрей
Отличный тур, понравилась дегустация на винодельне
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А
Андрей
Отличный был день! Нашим гидом был Ильгар, прекрасный рассказчик, знающий и любящий город и страну. С прекрасным чувством юмора. Наша задача была попробовать свежего осетра и получить максимальные впечатления от города и окрестностей. Нам это удалось. Получили и гастрономическое и духовное удовольствие! Самые сильные рекомендации.
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Роман
Все прошло отлично, мы попросили немного изменить маршрут и нам пошли на встречу. Было информативно и ненавязчиво. Рыба сажавшая и приготовление всем понравилось.
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S
Sergey
Экскурсия очень понравилась. Гид Тофик показал себя, как профессионал знающий свое дело. Было очень интересно и познавательно, учитывая что мы были в Баку первый раз. Огромное спасибо! Рекомендуем.
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