Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе

Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Приготовьтесь увидеть все краски Города ветров! Вы посетите известные и неизведанные места. Увидите, как колорит Старого города соединяется с модернистской архитектурой новых районов. Познакомитесь с самобытной культурой и кухней.

Узнаете о нефтяной истории Баку и выясните, как с ним связаны Марко Поло, Черчилль, Ротшильды и Нобели. А в самых колоритных локациях устроите яркую фотосесессию.
5
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнём день с уютной трапезы в атмосферном месте — вы подкрепитесь перед путешествием и узнаете о традиции бакинских завтраков.

Старый город. Отправимся к истокам города и погуляем по колоритным улочкам в самом сердце Баку. Вы рассмотрите дворец Ширваншахов и другие старинные памятники. При желании подниметесь на Девичью башню. А по пути я расскажу о первых поселениях, появившихся здесь ещё до н. э., и средневековой жизни Старого города.

Нагорный парк. С самой высокой точки вам откроется захватывающий вид на Баку и Бакинскую бухту, знаменитый бульвар, фуникулёр, колесо обозрения и практически всю центральную часть столицы. Вы сделаете яркие снимки, а также узнаете о Пламенных башнях, визитной карточке города.

Центр Гейдара Алиева. Я познакомлю вас с чудом современной архитектуры и историей одного из самых амбициозных проектов мира. Наряду с Пламенными башнями образец деконструктивизма стал символом современного Баку.

Баку и нефть. История мировой нефтяной промышленности неразрывна с нашим городом. Вы посетите первые месторождения и исторические «фавеллы» на склоне холма. Услышите о периоде нефтяного бума. Выясните, что связывало Марко Поло, Уинстона Черчилля, Ротшильдов и Нобеля с Баку, а также узнаете, почему столицу Азербайджана называют кавказским Парижем.

Мечеть Гейдара. Крупнейшая мечеть Южного Кавказа, где регулярно проводятся фотосессии. Это место не включено во многие туристический программы, так как находится в отдалении от центра, но мы с вами обязательно сюда приедем. Вы оцените величественное сооружение, будто сошедшее со страниц восточной сказки.

Кому подойдёт экскурсия

Всем гостям, которые хотят в сжатые сроки узнать максимум о городе, культуре, обычаях и истории.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном современном внедорожнике и завтрак
  • Вход в музей-дворец Ширваншахов и подъём на Девичью башню оплачиваются дополнительно — 15 AZN за человека (посещение по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
1
А
18 мая 2024
Отличная экскурсия с классным гидом, рекомендую! Мы посмотрели на Баку другими глазами и узнали очень много нового.
Комфортабельный автомобиль, маршрут хорошо продуман, информация легко воспринимается, неспешная прогулка с остановками.
А
17 мая 2024
Прекрасный гид показал Баку со всех сторон: и исторический центр, и современную составляющую города. Экскурсия была хоть и продолжительная, но совершенно не тяжелая: перемещались между локациями на комфортном автомобиле под увлекательные рассказы Джавида.
Приятный бонус: вкуснейший завтрак в очаровательном кафе в самом центре
Прекрасный гид показал Баку со всех сторон: и исторический центр, и современную составляющую города. Экскурсия былаПрекрасный гид показал Баку со всех сторон: и исторический центр, и современную составляющую города. Экскурсия былаПрекрасный гид показал Баку со всех сторон: и исторический центр, и современную составляющую города. Экскурсия была
Андрей
16 мая 2024
Джавид эталонный гид. Провели совместно два дня в Баку и узнали много интересного в очень комфортной обстановке. Помимо знаний о своей стране и любви к своему городу, я отмечу пунктуальность и дружелюбность. Джавида. Рекомендую 👍🏻
Джавид эталонный гид. Провели совместно два дня в Баку и узнали много интересного в очень комфортной
И
6 мая 2024
Наша семья впервые посетила прекрасный город Баку, и мы очень рады, что выбрали экскурсию с Джавидом. Экскурсовод приехал точно к условленному времени к нашему отелю на комфортном авто, и ДА,
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мы пошли завтракать как настоящие бакинцы, попробовали традиционный завтрак в отличном кафе!
Сама экскурсия была насыщенной, живой и по-человечески очень теплой, Джавид интереснейший собеседник, который любит свой город, общаться с ним приятно; благодаря ему мы сумели почувствовать атмосферу этого удивительного города с потрясающими видами, увлекательными историями и местами.
Экскурсия очень понравилась!

Наталья
26 апр 2024
Спасибо Джавиду за отличную экскурсию!
Гид интересный и эрудированный, рассказал и показал очень много!

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