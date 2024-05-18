Приготовьтесь увидеть все краски Города ветров! Вы посетите известные и неизведанные места. Увидите, как колорит Старого города соединяется с модернистской архитектурой новых районов. Познакомитесь с самобытной культурой и кухней. Узнаете о нефтяной истории Баку и выясните, как с ним связаны Марко Поло, Черчилль, Ротшильды и Нобели. А в самых колоритных локациях устроите яркую фотосесессию.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнём день с уютной трапезы в атмосферном месте — вы подкрепитесь перед путешествием и узнаете о традиции бакинских завтраков.

Старый город. Отправимся к истокам города и погуляем по колоритным улочкам в самом сердце Баку. Вы рассмотрите дворец Ширваншахов и другие старинные памятники. При желании подниметесь на Девичью башню. А по пути я расскажу о первых поселениях, появившихся здесь ещё до н. э., и средневековой жизни Старого города.

Нагорный парк. С самой высокой точки вам откроется захватывающий вид на Баку и Бакинскую бухту, знаменитый бульвар, фуникулёр, колесо обозрения и практически всю центральную часть столицы. Вы сделаете яркие снимки, а также узнаете о Пламенных башнях, визитной карточке города.

Центр Гейдара Алиева. Я познакомлю вас с чудом современной архитектуры и историей одного из самых амбициозных проектов мира. Наряду с Пламенными башнями образец деконструктивизма стал символом современного Баку.

Баку и нефть. История мировой нефтяной промышленности неразрывна с нашим городом. Вы посетите первые месторождения и исторические «фавеллы» на склоне холма. Услышите о периоде нефтяного бума. Выясните, что связывало Марко Поло, Уинстона Черчилля, Ротшильдов и Нобеля с Баку, а также узнаете, почему столицу Азербайджана называют кавказским Парижем.

Мечеть Гейдара. Крупнейшая мечеть Южного Кавказа, где регулярно проводятся фотосессии. Это место не включено во многие туристический программы, так как находится в отдалении от центра, но мы с вами обязательно сюда приедем. Вы оцените величественное сооружение, будто сошедшее со страниц восточной сказки.

Кому подойдёт экскурсия

Всем гостям, которые хотят в сжатые сроки узнать максимум о городе, культуре, обычаях и истории.

Организационные детали