Узнаете о нефтяной истории Баку и выясните, как с ним связаны Марко Поло, Черчилль, Ротшильды и Нобели. А в самых колоритных локациях устроите яркую фотосесессию.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём день с уютной трапезы в атмосферном месте — вы подкрепитесь перед путешествием и узнаете о традиции бакинских завтраков.
Старый город. Отправимся к истокам города и погуляем по колоритным улочкам в самом сердце Баку. Вы рассмотрите дворец Ширваншахов и другие старинные памятники. При желании подниметесь на Девичью башню. А по пути я расскажу о первых поселениях, появившихся здесь ещё до н. э., и средневековой жизни Старого города.
Нагорный парк. С самой высокой точки вам откроется захватывающий вид на Баку и Бакинскую бухту, знаменитый бульвар, фуникулёр, колесо обозрения и практически всю центральную часть столицы. Вы сделаете яркие снимки, а также узнаете о Пламенных башнях, визитной карточке города.
Центр Гейдара Алиева. Я познакомлю вас с чудом современной архитектуры и историей одного из самых амбициозных проектов мира. Наряду с Пламенными башнями образец деконструктивизма стал символом современного Баку.
Баку и нефть. История мировой нефтяной промышленности неразрывна с нашим городом. Вы посетите первые месторождения и исторические «фавеллы» на склоне холма. Услышите о периоде нефтяного бума. Выясните, что связывало Марко Поло, Уинстона Черчилля, Ротшильдов и Нобеля с Баку, а также узнаете, почему столицу Азербайджана называют кавказским Парижем.
Мечеть Гейдара. Крупнейшая мечеть Южного Кавказа, где регулярно проводятся фотосессии. Это место не включено во многие туристический программы, так как находится в отдалении от центра, но мы с вами обязательно сюда приедем. Вы оцените величественное сооружение, будто сошедшее со страниц восточной сказки.
Кому подойдёт экскурсия
Всем гостям, которые хотят в сжатые сроки узнать максимум о городе, культуре, обычаях и истории.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном современном внедорожнике и завтрак
- Вход в музей-дворец Ширваншахов и подъём на Девичью башню оплачиваются дополнительно — 15 AZN за человека (посещение по желанию)
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Комфортабельный автомобиль, маршрут хорошо продуман, информация легко воспринимается, неспешная прогулка с остановками.
Приятный бонус: вкуснейший завтрак в очаровательном кафе в самом центре
Гид интересный и эрудированный, рассказал и показал очень много!