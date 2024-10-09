Это будет увлекательное путешествие по историческим и природным местам. Вы рассмотрите наскальную живопись первобытных племён в заповеднике Гобустан, побываете на грязевых вулканах, увидите захоронения потомков Мухаммеда в мечети 13 века. А ещё посмотрите на первую в мире нефтяную скважину и узнаете, почему Азербайджан называют страной огней.

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Описание экскурсии

Мечеть Биби-Эйбат

Вы по-новому взглянете на влияние ислама на культуру и историю местности. Поговорим о том, как в светском Азербайджане живут люди разных национальностей и религий.

Гобустанский заповедник

Вы посетите один из самых необычных историко-археологических музеев под открытым небом. Познакомитесь с загадочными наскальными рисунками, отражающими культуру первобытных обитателей, и рассмотрите пещеры. Также гид покажет места с красочными пейзажами и идеальными ракурсами для фотосъёмки.

Грязевые вулканы

В Азербайджане расположено больше всего действующих грязевых вулканов — более 350 из 700 известных в мире! Обсудим их происхождение.

Первая нефтяная скважина в мире

Вы увидите скважину, которая появилась в Баку в 1846 году.

Обед в ресторане

Познакомитесь с национальной кухней. Попробуете традиционный суп, салат и изюминку азербайджанской кулинарии — садж.

Горящая гора Янардаг

Вы посмотрите на гору, которая горит непрерывно вот уже на протяжении 4000 лет — независимо от погодных условий. О ней писал ещё Марко Поло. Обсудим это чудо и мы.

Храм огнепоклонников — Атешгях

Побываете в бакинской деревне Сураханы, где заглянете в храм, почитаемый некогда зороастрийцами, индуистами и сикхами. Гид расскажет о возникновении и распространении религии огнепоклонников, а также о знаменитостях, посетивших это место.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — отправление из Баку

09:20–09:40 — мечеть Биби-Эйбат

10:40–11:20 — Гобустанский заповедник

11:30–12:20 — грязевые вулканы

13:20–13:35 — первая нефтяная скважина в мире

14:00–15:00 — обед

15:30–16:10 — огненная гора Янардаг

16:40–17:10 — храм Атешгях

17:45–18:00 — возвращение в центр Баку

Организационные детали