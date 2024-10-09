Тайны Гобустана и чудеса окрестностей Баку (всё включено)

Исследовать Апшеронский полуостров и его главные места
Это будет увлекательное путешествие по историческим и природным местам.

Вы рассмотрите наскальную живопись первобытных племён в заповеднике Гобустан, побываете на грязевых вулканах, увидите захоронения потомков Мухаммеда в мечети 13 века.

А ещё посмотрите на первую в мире нефтяную скважину и узнаете, почему Азербайджан называют страной огней.
5
5 отзывов
Тайны Гобустана и чудеса окрестностей Баку (всё включено)
Тайны Гобустана и чудеса окрестностей Баку (всё включено)
Тайны Гобустана и чудеса окрестностей Баку (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мечеть Биби-Эйбат

Вы по-новому взглянете на влияние ислама на культуру и историю местности. Поговорим о том, как в светском Азербайджане живут люди разных национальностей и религий.

Гобустанский заповедник

Вы посетите один из самых необычных историко-археологических музеев под открытым небом. Познакомитесь с загадочными наскальными рисунками, отражающими культуру первобытных обитателей, и рассмотрите пещеры. Также гид покажет места с красочными пейзажами и идеальными ракурсами для фотосъёмки.

Грязевые вулканы

В Азербайджане расположено больше всего действующих грязевых вулканов — более 350 из 700 известных в мире! Обсудим их происхождение.

Первая нефтяная скважина в мире

Вы увидите скважину, которая появилась в Баку в 1846 году.

Обед в ресторане

Познакомитесь с национальной кухней. Попробуете традиционный суп, салат и изюминку азербайджанской кулинарии — садж.

Горящая гора Янардаг

Вы посмотрите на гору, которая горит непрерывно вот уже на протяжении 4000 лет — независимо от погодных условий. О ней писал ещё Марко Поло. Обсудим это чудо и мы.

Храм огнепоклонников — Атешгях

Побываете в бакинской деревне Сураханы, где заглянете в храм, почитаемый некогда зороастрийцами, индуистами и сикхами. Гид расскажет о возникновении и распространении религии огнепоклонников, а также о знаменитостях, посетивших это место.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — отправление из Баку
09:20–09:40 — мечеть Биби-Эйбат
10:40–11:20 — Гобустанский заповедник
11:30–12:20 — грязевые вулканы
13:20–13:35 — первая нефтяная скважина в мире
14:00–15:00 — обед
15:30–16:10 — огненная гора Янардаг
16:40–17:10 — храм Атешгях
17:45–18:00 — возвращение в центр Баку

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, входные билеты и обед
  • В группе могут быть путешественники из разных стран, экскурсия состоится на русском и английском языках
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе парных ворот Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
М
9 окт 2024
Отличная экскурсия. Все спланировано и организовано четко. Гид интересно рассказывал о каждом объекте, плюс дополнительную информацию по ходу движения. Очень вкусно покормили)
Д
26 сен 2024
If you are in Azerbaijan for the first time, I highly recommend choosing this trip. The guide was excellent, told many interesting facts, which were supported by history.
И
26 сен 2024
Спасибо организаторам, очень профессионально и с душой
А
9 сен 2024
Спасибо за проведенную экскурсию! Благодаря гиду Рауф экскурсия была насыщенной не только из -за посещения красивых и необычных мест, а так же погружением в историю Азербайджана. Фото из поездки прекрасные.
Спасибо за проведенную экскурсию! Благодаря гиду Рауф экскурсия была насыщенной не только из -за посещения красивыхСпасибо за проведенную экскурсию! Благодаря гиду Рауф экскурсия была насыщенной не только из -за посещения красивыхСпасибо за проведенную экскурсию! Благодаря гиду Рауф экскурсия была насыщенной не только из -за посещения красивых
С
28 авг 2024
Очень увлекательная экскурсия. Джамал приятный и интересный собеседник. И детям и взрослым было очень интересно.

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