Экскурсия по Старому городу Баку предлагает насыщенную программу: от крепостных стен до Девичьей башни. Участники узнают о роли Баку в торговле, истории дворца ширваншахов и банных традициях. Посещение мест съёмок известных фильмов и уникального музея миниатюрных книг делает прогулку незабываемой. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей города за короткое время

за 1–4 человек или €15 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Крепостные стены и ворота Гоша Гала. Мы начнём у крепостных стен, которые защищали город веками. Вы узнаете об их строительстве, о роли Баку в торговле и о том, как эти древние сооружения сохранились до наших дней.

Дворец ширваншахов. Этот шедевр азербайджанской архитектуры погрузит вас в эпоху правителей Ширванского государства. При желании вы можете прогуляться по залам дворца, увидите мавзолей, мечеть и знаменитую шахскую баню.

Девичья башня. Один из символов Баку, окутанный мифами. Вы узнаете историю башни, функции и загадки, которые она хранит.

Старинные бани. Вы узнаете о банных традициях и увидите:

Баню Ага Микаила — памятник старины с уникальной архитектурой

Баню Гаджи Гаиба, скрывающую интересную историю о её владельце

Ханские бани — место, где отдыхали знатные гости

Баню Касум Бека — символ богатства в восточных традициях

Мастерская Али Шамси (без посещения). Отыщем яркую мастерскую художника Али Шамси — место, где искусство встречается с историей. Даже с улицы оно завораживает своей атмосферой и энергетикой.

Мечети Старого города. Разумеется, на нашем пути будут старинные мечети — религия во многом определила облик города.

Дом святого Мир Мовсум Ага. В этом месте паломничества вас ждут легенды о святом старце. Вы услышите о его жизни и чудесах, которые вдохновляют верующих, а также сможете загадать желание.

Часовня святого Варфоломея. Мы посетим место, где находилась эта часовня, и вспомним о трагической судьбе святого.

Старинные караван-сараи. Остановимся у караван-сараев Мултани и Бухара, где обсудим, как здесь кипела торговля и встречались культуры разных народов.

Памятник Алиага Вахиду. Памятник великому поэту Азербайджана станет поводом для рассказа о его дружбе с Сергеем Есениным и их взаимовлиянии.

Кино и Баку. Мы побываем на местах съёмок известных фильмов:

«Бриллиантовая рука»: знаменитый уголок, где герой Никулина оказался в забавной ситуации

«Человек-амфибия» и «Тегеран-43»: места, где Ичери-шехер (Старый город) превращался в другие города

Музей миниатюрных книг. Программа продолжается! На очереди уникальный музей, где вы увидите самую маленькую книгу в мире и редкие экземпляры из личной коллекции основательницы.

При желании можем посетить магазин Апшеронского винного завода. Это единственный магазин в Баку, где продаются уникальные гранатовые вина без добавления сахара, вина из винограда, а также дистилляты и коньяки различных годов выдержки. Продукция этого завода не продаётся даже в самом в Баку, а идёт на экспорт в Германию.

Организационные детали