Мои заказы

Баку за пару часов: прогулка по Старому городу

Увлекательная прогулка по Старому городу Баку: крепостные стены, дворец ширваншахов, Девичья башня и многое другое за пару часов
Экскурсия по Старому городу Баку предлагает насыщенную программу: от крепостных стен до Девичьей башни. Участники узнают о роли Баку в торговле, истории дворца ширваншахов и банных традициях.

Посещение мест съёмок известных фильмов и уникального музея миниатюрных книг делает прогулку незабываемой. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей города за короткое время
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические крепостные стены
  • 🕌 Дворец ширваншахов
  • 🗼 Девичья башня
  • 📚 Музей миниатюрных книг
  • 🎥 Места съёмок известных фильмов
  • 🕌 Старинные мечети
Баку за пару часов: прогулка по Старому городу© Микаил
Баку за пару часов: прогулка по Старому городу© Микаил
Баку за пару часов: прогулка по Старому городу© Микаил
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Дворец ширваншахов
  • Девичья башня
  • Музей миниатюрных книг
  • Мечети Старого города
  • Караван-сараи Мултани и Бухара
  • Памятник Алиага Вахиду

Описание экскурсии

Крепостные стены и ворота Гоша Гала. Мы начнём у крепостных стен, которые защищали город веками. Вы узнаете об их строительстве, о роли Баку в торговле и о том, как эти древние сооружения сохранились до наших дней.

Дворец ширваншахов. Этот шедевр азербайджанской архитектуры погрузит вас в эпоху правителей Ширванского государства. При желании вы можете прогуляться по залам дворца, увидите мавзолей, мечеть и знаменитую шахскую баню.

Девичья башня. Один из символов Баку, окутанный мифами. Вы узнаете историю башни, функции и загадки, которые она хранит.

Старинные бани. Вы узнаете о банных традициях и увидите:

  • Баню Ага Микаила — памятник старины с уникальной архитектурой
  • Баню Гаджи Гаиба, скрывающую интересную историю о её владельце
  • Ханские бани — место, где отдыхали знатные гости
  • Баню Касум Бека — символ богатства в восточных традициях

Мастерская Али Шамси (без посещения). Отыщем яркую мастерскую художника Али Шамси — место, где искусство встречается с историей. Даже с улицы оно завораживает своей атмосферой и энергетикой.

Мечети Старого города. Разумеется, на нашем пути будут старинные мечети — религия во многом определила облик города.

Дом святого Мир Мовсум Ага. В этом месте паломничества вас ждут легенды о святом старце. Вы услышите о его жизни и чудесах, которые вдохновляют верующих, а также сможете загадать желание.

Часовня святого Варфоломея. Мы посетим место, где находилась эта часовня, и вспомним о трагической судьбе святого.

Старинные караван-сараи. Остановимся у караван-сараев Мултани и Бухара, где обсудим, как здесь кипела торговля и встречались культуры разных народов.

Памятник Алиага Вахиду. Памятник великому поэту Азербайджана станет поводом для рассказа о его дружбе с Сергеем Есениным и их взаимовлиянии.

Кино и Баку. Мы побываем на местах съёмок известных фильмов:

  • «Бриллиантовая рука»: знаменитый уголок, где герой Никулина оказался в забавной ситуации
  • «Человек-амфибия» и «Тегеран-43»: места, где Ичери-шехер (Старый город) превращался в другие города

Музей миниатюрных книг. Программа продолжается! На очереди уникальный музей, где вы увидите самую маленькую книгу в мире и редкие экземпляры из личной коллекции основательницы.

При желании можем посетить магазин Апшеронского винного завода. Это единственный магазин в Баку, где продаются уникальные гранатовые вина без добавления сахара, вина из винограда, а также дистилляты и коньяки различных годов выдержки. Продукция этого завода не продаётся даже в самом в Баку, а идёт на экспорт в Германию.

Организационные детали

  • Для детей младше 6 лет или малышей в колясках экскурсия может быть сложной из-за мощёных дорог и подъёмов
  • Если вас не больше 4 участников, то я могу организовать трансфер из аэропорта. Стоимость туда-обратно — $40
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей комплекса Дворца ширваншахов, если вы решите его посетить
  • Программа подойдёт тем, кто любит слушать, погружаться в тему и удивляться

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ичери-шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микаил
Микаил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 726 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Микаил и я коренной бакинец, для которого экскурсии — это не просто работа, а возможность делиться любовью к своему городу и стране. Я убеждён, что лучшие
читать дальше

путешествия — это не сухие факты и шаблонные программы, а живые истории, неожиданные открытия и искренние эмоции. Именно такой подход я и воплощаю в своих экскурсиях. У меня два высших образования, которые дают мне глубокое понимание истории, культуры и традиций моего края. Я работаю самостоятельно, без команды гидов, потому что считаю: если ты сам создаёшь экскурсию, то как ее может проводить кто-то другой? Мне важно не просто показать вам достопримечательности, а помочь прочувствовать их дух, услышать малоизвестные истории и взглянуть на места под новым углом. А ещё я обожаю знакомиться с путешественниками со всего мира, обмениваться знаниями и находить общие точки между культурами. Встречайте приключения и незабываемые впечатления!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Н
Наталья
2 ноя 2025
Мы путешествовали по Старому городу в сопровождении экскурсовода Микаила. Благодарим за яркий и профессиональный рассказ об истории места, о мифах и легендах, о выдающихся людях, об архитектурных шедеврах и литературных «страничках» Старого города, о предоставленной возможности познакомиться с выдающимися художниками Азербайджана и кинематографическими достопримечательностями… Желаем Микаилу любознательных экскурсантов!
Мы путешествовали по Старому городу в сопровождении экскурсовода Микаила. Благодарим за яркий и профессиональный рассказ обМы путешествовали по Старому городу в сопровождении экскурсовода Микаила. Благодарим за яркий и профессиональный рассказ об
П
Полина
20 окт 2025
Спасибо за веселую и интересную прогулку. Остались с компанией довольны. Рекомендую Микаила как профессионала своего дела 👍🏻
М
Марина
15 июн 2025
Микаил- эрудированный гид, с доброжелательной подачей своих знаний. Вечерняя прогулка по Старому Баку оставила ощущение волшебства и глубины от союза прошлого и настоящего
О
Ольга
11 мая 2025
Спасибо за экскурсию!) Было очень интересно и познавательно!
С
Супрунова
7 мая 2025
Прилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезло - у Микаила был свободный слот на след день: сразу же забронировали.

Микаил встретил нас
читать дальше

у ворот в Старый город. Экскурсию начал с памятника Низами и истории Баку.
Микаил рассказывает очень образно, ярко, умеет подчеркнуть неброские, но важные детали.
Существенный плюс - наличие у Микаэля фотографий, относящихся к различным сюжетам, о которых он говорит.
В ходе экскурсии, мы также посетили Дом местного целителя, Музей миниатюрной книги, единственный магазин, торгующий оригинальным гранатовым вином (идущим сразу на экспорт).
От всей души рекомендуем данного гида. Бронируйте сильно заранее - у него все занято на 2 недели вперед. 👌

Прилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезлоПрилетев в Баку 5 мая без предварительного плана, поиск гида начали в 21:00 вечера. Нам повезло
А
Александра
18 апр 2025
Микаил - прекрасный экскурсовод и приятный человек, очень понравилась прогулка в его компании.
Рассказал и показал много интересного про известных бакинцев, посоветовал симпатичный ресторан, создал у нас максимально симпатичный образ своего родного города. У меня большой опыт экскурсий, искренне рекомендую этого гида
И
Ирина
2 апр 2025
С Микаилом мы провели интересные и незабываемые 5 часов экскурсий по улицам старого и современного Баку. Экскурсия получилась эмоциональная. Кроме сухих фактов из Википедии мы услышали много увлекательных историй и легенд. Честь и хвала гиду!
С Микаилом мы провели интересные и незабываемые 5 часов экскурсий по улицам старого и современного Баку.С Микаилом мы провели интересные и незабываемые 5 часов экскурсий по улицам старого и современного Баку.С Микаилом мы провели интересные и незабываемые 5 часов экскурсий по улицам старого и современного Баку.С Микаилом мы провели интересные и незабываемые 5 часов экскурсий по улицам старого и современного Баку.
Евгения
Евгения
15 мар 2025
Огромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшего уровня! Знает каждый камень, улочку и тайну Ичеришехера, а его рассказы наполнены яркими деталями,
читать дальше

легендами и историческими фактами. В Старом городе, конечно, предлагают экскурсии за копеечные цены, но с ними вы не прочувствуете атмосферу многовековых стен, не услышите столько глубины и драгоценных знаний, которые потом «перевариваешь» ещё несколько дней! С Микаилом же комфортно и интересно исследовать древние места — маршрут продуман идеально, а темп был подстроен под наши интересы Микаил провёл эту экскурсию блестяще, на безупречном русском языке! Очень рады, что выбрали именно его — этот день стал для нас настоящим погружением в историю, культуру и душу старого Баку! Спасибо за эмоции, энергию и душевность! Обнимаем! 🤗❤️

Огромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшегоОгромнейшую благодарность выражаем гиду Микаилу за увлекательную экскурсию по Старому городу Баку! Микаил — профессионал высочайшего
Марина
Марина
2 мар 2025
Экскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасно знает историю, ярко и интересно подает материал, безупречно владеет русским языком. Чувствуется его любовь к городу и делу. Микаил внимателен, учтив и отвечает на все вопросы. Благодаря ему мы увидели Баку с новой стороны и получили огромное удовольствие. Рекомендуем всем!
Экскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасноЭкскурсия по Старому городу Баку с гидом Микаилом была увлекательной и познавательной! Он настоящий профессионал, прекрасно
irina
irina
27 фев 2025
Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало, но я решила использовать его по максимуму и заказала экскурсию по Старому городу с
читать дальше

гидом Микаилом. Я заранее договорилась с ним о трансфере из аэропорта, и он встретил меня с теплой улыбкой, сразу создав ощущение уюта и комфорта.
Баку — это любовь с первого взгляда! Город поражает своей красотой и контрастами: роскошные современные здания соседствуют с древними улочками, а Старый город — это настоящая восточная сказка. Узкие переулки, старинные мечети, караван-сараи, ароматный чай в уютных кафе… Я не могла оторваться от этой атмосферы! А вечерняя набережная с огнями города и величественными Пламенными башнями просто завораживает!
Но самое яркое впечатление оставил Микаил. Это не просто гид — это человек, который чувствует город, умеет передавать его душу и наполнять прогулку теплотой. Он рассказывает так, что ты не просто слышишь, а словно погружаешься в историю. С ним легко, интересно и невероятно комфортно! Казалось, что я знаю его уже много лет — настолько он искренний, внимательный и доброжелательный.
Я обещала себе вернуться в Баку летом. И, конечно, закажу экскурсию только с Микаилом! Ведь такие люди встречаются редко, и с ними хочется путешествовать снова и снова!

Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,Недавно у меня была пересадка в Баку по пути из Москвы в Стамбул. Времени было мало,

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

С Баку на «ты»
Пешая
3 часа
-
20%
76 отзывов
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:30
от €48€60 за человека
Старый город Баку: история и гастрономия
Пешая
2 часа
-
49%
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
Прогулка по Старому городу Баку с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о бакинцах разных эпох и попробуйте национальные блюда
Начало: У памятника Сабиру
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от €49€97 за всё до 10 чел.
Магия старого Баку
Пешая
2.5 часа
180 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€77 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку