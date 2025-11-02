Посещение мест съёмок известных фильмов и уникального музея миниатюрных книг делает прогулку незабываемой. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей города за короткое время
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепостные стены
- 🕌 Дворец ширваншахов
- 🗼 Девичья башня
- 📚 Музей миниатюрных книг
- 🎥 Места съёмок известных фильмов
- 🕌 Старинные мечети
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Дворец ширваншахов
- Девичья башня
- Музей миниатюрных книг
- Мечети Старого города
- Караван-сараи Мултани и Бухара
- Памятник Алиага Вахиду
Описание экскурсии
Крепостные стены и ворота Гоша Гала. Мы начнём у крепостных стен, которые защищали город веками. Вы узнаете об их строительстве, о роли Баку в торговле и о том, как эти древние сооружения сохранились до наших дней.
Дворец ширваншахов. Этот шедевр азербайджанской архитектуры погрузит вас в эпоху правителей Ширванского государства. При желании вы можете прогуляться по залам дворца, увидите мавзолей, мечеть и знаменитую шахскую баню.
Девичья башня. Один из символов Баку, окутанный мифами. Вы узнаете историю башни, функции и загадки, которые она хранит.
Старинные бани. Вы узнаете о банных традициях и увидите:
- Баню Ага Микаила — памятник старины с уникальной архитектурой
- Баню Гаджи Гаиба, скрывающую интересную историю о её владельце
- Ханские бани — место, где отдыхали знатные гости
- Баню Касум Бека — символ богатства в восточных традициях
Мастерская Али Шамси (без посещения). Отыщем яркую мастерскую художника Али Шамси — место, где искусство встречается с историей. Даже с улицы оно завораживает своей атмосферой и энергетикой.
Мечети Старого города. Разумеется, на нашем пути будут старинные мечети — религия во многом определила облик города.
Дом святого Мир Мовсум Ага. В этом месте паломничества вас ждут легенды о святом старце. Вы услышите о его жизни и чудесах, которые вдохновляют верующих, а также сможете загадать желание.
Часовня святого Варфоломея. Мы посетим место, где находилась эта часовня, и вспомним о трагической судьбе святого.
Старинные караван-сараи. Остановимся у караван-сараев Мултани и Бухара, где обсудим, как здесь кипела торговля и встречались культуры разных народов.
Памятник Алиага Вахиду. Памятник великому поэту Азербайджана станет поводом для рассказа о его дружбе с Сергеем Есениным и их взаимовлиянии.
Кино и Баку. Мы побываем на местах съёмок известных фильмов:
- «Бриллиантовая рука»: знаменитый уголок, где герой Никулина оказался в забавной ситуации
- «Человек-амфибия» и «Тегеран-43»: места, где Ичери-шехер (Старый город) превращался в другие города
Музей миниатюрных книг. Программа продолжается! На очереди уникальный музей, где вы увидите самую маленькую книгу в мире и редкие экземпляры из личной коллекции основательницы.
При желании можем посетить магазин Апшеронского винного завода. Это единственный магазин в Баку, где продаются уникальные гранатовые вина без добавления сахара, вина из винограда, а также дистилляты и коньяки различных годов выдержки. Продукция этого завода не продаётся даже в самом в Баку, а идёт на экспорт в Германию.
Организационные детали
- Для детей младше 6 лет или малышей в колясках экскурсия может быть сложной из-за мощёных дорог и подъёмов
- Если вас не больше 4 участников, то я могу организовать трансфер из аэропорта. Стоимость туда-обратно — $40
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей комплекса Дворца ширваншахов, если вы решите его посетить
- Программа подойдёт тем, кто любит слушать, погружаться в тему и удивляться
