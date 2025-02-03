Далеко в горах, у самого гребня Большого Кавказа среди ущелья скрыт от посторонних глаз уникальный своей аутентичностью посёлок ремесленников. Они живут компактно, говорят на своем языке, но всегда рады гостям и с удовольствием расскажут вам о своих традициях и образе жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие на северо-запад Азербайджана

Мы отправляемся в захватывающее путешествие по северо-западу Азербайджана, региону, который изобилует разнообразием направлений и впечатлений. Это место, где история и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу.

Что нас ждет в путешествии?

Посещение исторических памятников архитектуры.

Знакомство с местными сортами вина.

Наслаждение великолепными видами гор на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря.

Посещение старинных мастерских, где ремесленники передают секреты чеканки по бронзе и олову.

Уникальный обед в кругу местных жителей

По завершении нашего путешествия мы пообедаем в гостях у местного жителя. Он с радостью угостит нас уникальными блюдами региона и поделится интересными историями о старинной деревне и быте народа, который говорит на своем языке.

Полезные советы для путешественников

Не забудьте взять с собой удобную обувь, так как мы будем много ходить. Также будет полезна теплая одежда, ведь в горах может быть прохладно. Но не переживайте, в наших автомобилях есть куртки и все необходимое, чтобы согреться в случае необходимости.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать культуру и традиции этого удивительного региона!