Они живут компактно, говорят на своем языке, но всегда рады гостям и с удовольствием расскажут вам о своих традициях и образе жизни.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие на северо-запад Азербайджана
Мы отправляемся в захватывающее путешествие по северо-западу Азербайджана, региону, который изобилует разнообразием направлений и впечатлений. Это место, где история и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу.
Что нас ждет в путешествии?
- Посещение исторических памятников архитектуры.
- Знакомство с местными сортами вина.
- Наслаждение великолепными видами гор на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря.
- Посещение старинных мастерских, где ремесленники передают секреты чеканки по бронзе и олову.
Уникальный обед в кругу местных жителей
По завершении нашего путешествия мы пообедаем в гостях у местного жителя. Он с радостью угостит нас уникальными блюдами региона и поделится интересными историями о старинной деревне и быте народа, который говорит на своем языке.
Полезные советы для путешественников
Не забудьте взять с собой удобную обувь, так как мы будем много ходить. Также будет полезна теплая одежда, ведь в горах может быть прохладно. Но не переживайте, в наших автомобилях есть куртки и все необходимое, чтобы согреться в случае необходимости.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать культуру и традиции этого удивительного региона!
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири-Баба
- Руины древнейшей в Азербайджане мечети
- Горные виды с высоты более 2-х тысяч метров над уровнем моря
- Ремесленнические мастерские
- Дом местного жителя
Что включено
- Услуги профессионального гида, говорящего как по-русски, так и по-английски
- Обед в гостях у местного жителя в поселке Лагич
- Комфортабельный транспорт
- Бутилированная вода
- Детское кресло (по запросу)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи