В гости к жителю старинной деревни: история, природа, местная кухня

В гости к жителю старинной деревни
Далеко в горах, у самого гребня Большого Кавказа среди ущелья скрыт от посторонних глаз уникальный своей аутентичностью посёлок ремесленников.

Они живут компактно, говорят на своем языке, но всегда рады гостям и с удовольствием расскажут вам о своих традициях и образе жизни.
В гости к жителю старинной деревни: история, природа, местная кухня
В гости к жителю старинной деревни: история, природа, местная кухня
В гости к жителю старинной деревни: история, природа, местная кухня
Ближайшие даты:
3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев8
фев9
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие на северо-запад Азербайджана

Мы отправляемся в захватывающее путешествие по северо-западу Азербайджана, региону, который изобилует разнообразием направлений и впечатлений. Это место, где история и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу.

Что нас ждет в путешествии?

  • Посещение исторических памятников архитектуры.
  • Знакомство с местными сортами вина.
  • Наслаждение великолепными видами гор на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря.
  • Посещение старинных мастерских, где ремесленники передают секреты чеканки по бронзе и олову.

Уникальный обед в кругу местных жителей

По завершении нашего путешествия мы пообедаем в гостях у местного жителя. Он с радостью угостит нас уникальными блюдами региона и поделится интересными историями о старинной деревне и быте народа, который говорит на своем языке.

Полезные советы для путешественников

Не забудьте взять с собой удобную обувь, так как мы будем много ходить. Также будет полезна теплая одежда, ведь в горах может быть прохладно. Но не переживайте, в наших автомобилях есть куртки и все необходимое, чтобы согреться в случае необходимости.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать культуру и традиции этого удивительного региона!

По согласованию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Дири-Баба
  • Руины древнейшей в Азербайджане мечети
  • Горные виды с высоты более 2-х тысяч метров над уровнем моря
  • Ремесленнические мастерские
  • Дом местного жителя
Что включено
  • Услуги профессионального гида, говорящего как по-русски, так и по-английски
  • Обед в гостях у местного жителя в поселке Лагич
  • Комфортабельный транспорт
  • Бутилированная вода
  • Детское кресло (по запросу)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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