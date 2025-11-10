Горы, древние ремесленные селения и гастрономические изыски — всё это сложно уложить в один день, если ехать самому. Мы составили маршрут, чтобы вы увидели Шамаху с её мавзолеем в скале, горными дорогами и артефактами прошлого под открытым небом. Вы поговорите с жителями, попробуете местную кухню и вина, увидите мастеров за работой и узнаете всё об их быте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Первой остановкой станет загадочное сооружение, вырубленное в скале. Это место часто сравнивают с миниатюрной Петрой: каменные своды, мистическая аура и легенды, которые до сих пор живут среди местных. Здесь вы не только полюбуетесь архитектурой, но и загаете желание — по преданию, оно обязательно сбудется.

Дорога в Лагич

Через извилистые горные дороги мы доберёмся до старинного поселения, расположенного в Исмаиллинском районе. Это живое свидетельство средневекового зодчества:

мощёные улочки

здания, выложенные камнем и укреплённые деревянными балками

система канализации и водоснабжения, опередившая своё время

Язык, быт, ремёсла

Здесь живёт народ, говорящий на татском — редком юго-западном иранском языке, близком дари и таджикскому. У вас будет возможность пообщаться с местными жителями, заглянуть в мастерские, где до сих пор вручную изготавливают медную посуду, и узнать, каково это — жить в условиях, максимально близких к Средневековью.

Вкус Азербайджана

По пути гид расскажет об истории региона, его культуре и традициях. И поделится советами:

где попробовать настоящий шах-плов и хрустящие кутабы

какие сладости взять с собой в подарок

куда заглянуть за лучшим чаем и домашней пахлавой

Мы обязательно сделаем паузы, чтобы полюбоваться дикой природой — в этом регионе природа особенно щедра на пейзажи. Также при желании можно будет остановиться:

на ферме альпак — обнять экзотических животных и сфотографироваться с ними

на винодельне «Мейсари» — продегустировать органические вина

в ресторане «Абгора» — попробовать местную кухню в уютной атмосфере

на фермах и посевных полях — заглянуть в настоящую деревенскую жизнь

Организационные детали