Мои заказы

Из Баку - в сердце Азербайджана: Шамаха, медные мастерские Лагича, винодельни и альпаки

Исследовать древние поселения, послушать язык предков и попробовать аутентичную кухню
Горы, древние ремесленные селения и гастрономические изыски — всё это сложно уложить в один день, если ехать самому.

Мы составили маршрут, чтобы вы увидели Шамаху с её мавзолеем в скале, горными дорогами и артефактами прошлого под открытым небом.

Вы поговорите с жителями, попробуете местную кухню и вина, увидите мастеров за работой и узнаете всё об их быте.
Из Баку - в сердце Азербайджана: Шамаха, медные мастерские Лагича, винодельни и альпаки© Эльнур
Из Баку - в сердце Азербайджана: Шамаха, медные мастерские Лагича, винодельни и альпаки© Эльнур
Из Баку - в сердце Азербайджана: Шамаха, медные мастерские Лагича, винодельни и альпаки© Эльнур
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Первой остановкой станет загадочное сооружение, вырубленное в скале. Это место часто сравнивают с миниатюрной Петрой: каменные своды, мистическая аура и легенды, которые до сих пор живут среди местных. Здесь вы не только полюбуетесь архитектурой, но и загаете желание — по преданию, оно обязательно сбудется.

Дорога в Лагич

Через извилистые горные дороги мы доберёмся до старинного поселения, расположенного в Исмаиллинском районе. Это живое свидетельство средневекового зодчества:

  • мощёные улочки
  • здания, выложенные камнем и укреплённые деревянными балками
  • система канализации и водоснабжения, опередившая своё время

Язык, быт, ремёсла

Здесь живёт народ, говорящий на татском — редком юго-западном иранском языке, близком дари и таджикскому. У вас будет возможность пообщаться с местными жителями, заглянуть в мастерские, где до сих пор вручную изготавливают медную посуду, и узнать, каково это — жить в условиях, максимально близких к Средневековью.

Вкус Азербайджана

По пути гид расскажет об истории региона, его культуре и традициях. И поделится советами:

  • где попробовать настоящий шах-плов и хрустящие кутабы
  • какие сладости взять с собой в подарок
  • куда заглянуть за лучшим чаем и домашней пахлавой

Мы обязательно сделаем паузы, чтобы полюбоваться дикой природой — в этом регионе природа особенно щедра на пейзажи. Также при желании можно будет остановиться:

  • на ферме альпак — обнять экзотических животных и сфотографироваться с ними
  • на винодельне «Мейсари» — продегустировать органические вина
  • в ресторане «Абгора» — попробовать местную кухню в уютной атмосфере
  • на фермах и посевных полях — заглянуть в настоящую деревенскую жизнь

Организационные детали

  • Транспорт зависит от количества участников: комфортабельный седан или микроавтобус Mercedes Benz Viano
  • Дополнительно оплачиваются:
    — билеты в мавзолей Дири Баба — €5 за чел.
    — профессиональная дегустация на винодельне — €15 за чел.
    — вход на ферму альпак — €20 за чел.
    — обед
  • Базовая дегустация местного алкоголя входит в стоимость: в неё включён ассортимент напитков домашнего производства и гранатовое вино от лучшего производителя
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€113
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6951 туриста
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Мусульманские святыни Баку и Апшерона
На машине
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исламская архитектура Баку
Погрузитесь в исламскую культуру Азербайджана, посетив святыни Баку и Апшерона. Узнайте об обрядах и традициях, которые веками формировали местную жизнь
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€97 за всё до 3 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
На машине
6 часов
-
60%
9 отзывов
Индивидуальная
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале
Откройте для себя уникальное сочетание природы, истории и гастрономии. Путешествие к альпакам, суфийскому мавзолею и винодельне в одном туре
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от €160€400 за человека
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
На машине
7 часов
-
35%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Завтра в 10:00
11 ноя в 09:00
€143€220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку