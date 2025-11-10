Первой остановкой станет загадочное сооружение, вырубленное в скале. Это место часто сравнивают с миниатюрной Петрой: каменные своды, мистическая аура и легенды, которые до сих пор живут среди местных. Здесь вы не только полюбуетесь архитектурой, но и загаете желание — по преданию, оно обязательно сбудется.
Дорога в Лагич
Через извилистые горные дороги мы доберёмся до старинного поселения, расположенного в Исмаиллинском районе. Это живое свидетельство средневекового зодчества:
мощёные улочки
здания, выложенные камнем и укреплённые деревянными балками
система канализации и водоснабжения, опередившая своё время
Язык, быт, ремёсла
Здесь живёт народ, говорящий на татском — редком юго-западном иранском языке, близком дари и таджикскому. У вас будет возможность пообщаться с местными жителями, заглянуть в мастерские, где до сих пор вручную изготавливают медную посуду, и узнать, каково это — жить в условиях, максимально близких к Средневековью.
Вкус Азербайджана
По пути гид расскажет об истории региона, его культуре и традициях. И поделится советами:
где попробовать настоящий шах-плов и хрустящие кутабы
какие сладости взять с собой в подарок
куда заглянуть за лучшим чаем и домашней пахлавой
Мы обязательно сделаем паузы, чтобы полюбоваться дикой природой — в этом регионе природа особенно щедра на пейзажи. Также при желании можно будет остановиться:
на ферме альпак — обнять экзотических животных и сфотографироваться с ними
на винодельне «Мейсари» — продегустировать органические вина
в ресторане «Абгора» — попробовать местную кухню в уютной атмосфере
на фермах и посевных полях — заглянуть в настоящую деревенскую жизнь
Организационные детали
Транспорт зависит от количества участников: комфортабельный седан или микроавтобус Mercedes Benz Viano
Дополнительно оплачиваются: — билеты в мавзолей Дири Баба — €5 за чел. — профессиональная дегустация на винодельне — €15 за чел. — вход на ферму альпак — €20 за чел. — обед
Базовая дегустация местного алкоголя входит в стоимость: в неё включён ассортимент напитков домашнего производства и гранатовое вино от лучшего производителя
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6951 туриста
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.