Приглашаем не просто посмотреть Габалу, а почувствовать горы. Мы отправимся в «Туфандаг», где ждёт 6 часов свободы. Вы сможете выбрать канатную дорогу или активные развлечения, погулять среди гор или выпить кофе с панорамным видом. В пути позавтракаете блюдами азербайджанской кухни, а вечером отдохнёте в лесах Исмаиллы за чаем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Баку. По дороге мы поговорим, как меняется Азербайджан за пределами столицы и почему горные регионы страны так отличаются. Вы узнаете о природе Кавказа, развитии курортов и особенностях местной кухни

8:30 — завтрак в азербайджанских традициях в Шамахе. В одном из старейших городов вы познакомитесь с местными гастрономическими традициями. Вас ждут свежий хлеб из тандыра, домашний сыр, каймак, мёд, яичница с помидорами и горячий чай. Обсудим, чем Шамаха была важна для страны, чем славится этот регион и как сегодня развивается внутренний туризм в Азербайджане

12:00–18:00 — горный курорт «Туфандаг». Вы сами выбираете формат отдыха:

Релакс . Вы можете подняться по канатной дороге и увидеть панорамы Кавказских гор с высоты, прогуляться по территории курорта или просто насладиться чистым воздухом

. Вы можете подняться по канатной дороге и увидеть панорамы Кавказских гор с высоты, прогуляться по территории курорта или просто насладиться чистым воздухом Активный . Доступны дополнительные развлечения: горный рельсовый спуск, качели над горным склоном, квадроциклы, снегоходы, стрельба из лука, тюбинг и другие развлечения — всё по желанию и оплачивается на месте

. Доступны дополнительные развлечения: горный рельсовый спуск, качели над горным склоном, квадроциклы, снегоходы, стрельба из лука, тюбинг и другие развлечения — всё по желанию и оплачивается на месте Гастрономический. Можно выпить кофе в горах, устроить полноценный обед или поужинать с видом на Кавказские вершины

С мая по июль по желанию останавливаемся в лавандовых полях. Фиолетовые ряды, насыщенный аромат и красивые панорамы делают это место одной из самых атмосферных природных локаций региона.

18:30 — леса Исмаиллы. После насыщенного дня в горах здесь приятно замедлиться, выпить горячий чай, попробовать местные сладости и немного отдохнуть в тишине природы

~21:00 — возвращение в Баку

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер, посещение курорта «Туфандаг»

В дороге до курорта «Туфандаг» и обратно вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются