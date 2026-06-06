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Из Баку на курорт «Туфандаг»: горы, отдых и свобода

Завтрак в азербайджанских традициях, время на горном курорте и чайная пауза в лесах Исмаиллы
Приглашаем не просто посмотреть Габалу, а почувствовать горы. Мы отправимся в «Туфандаг», где ждёт 6 часов свободы.

Вы сможете выбрать канатную дорогу или активные развлечения, погулять среди гор или выпить кофе с панорамным видом. В пути позавтракаете блюдами азербайджанской кухни, а вечером отдохнёте в лесах Исмаиллы за чаем.
Из Баку на курорт «Туфандаг»: горы, отдых и свобода
Из Баку на курорт «Туфандаг»: горы, отдых и свобода
Из Баку на курорт «Туфандаг»: горы, отдых и свобода

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Баку. По дороге мы поговорим, как меняется Азербайджан за пределами столицы и почему горные регионы страны так отличаются. Вы узнаете о природе Кавказа, развитии курортов и особенностях местной кухни

8:30 — завтрак в азербайджанских традициях в Шамахе. В одном из старейших городов вы познакомитесь с местными гастрономическими традициями. Вас ждут свежий хлеб из тандыра, домашний сыр, каймак, мёд, яичница с помидорами и горячий чай. Обсудим, чем Шамаха была важна для страны, чем славится этот регион и как сегодня развивается внутренний туризм в Азербайджане

12:00–18:00 — горный курорт «Туфандаг». Вы сами выбираете формат отдыха:

  • Релакс. Вы можете подняться по канатной дороге и увидеть панорамы Кавказских гор с высоты, прогуляться по территории курорта или просто насладиться чистым воздухом
  • Активный. Доступны дополнительные развлечения: горный рельсовый спуск, качели над горным склоном, квадроциклы, снегоходы, стрельба из лука, тюбинг и другие развлечения — всё по желанию и оплачивается на месте
  • Гастрономический. Можно выпить кофе в горах, устроить полноценный обед или поужинать с видом на Кавказские вершины

С мая по июль по желанию останавливаемся в лавандовых полях. Фиолетовые ряды, насыщенный аромат и красивые панорамы делают это место одной из самых атмосферных природных локаций региона.

18:30 — леса Исмаиллы. После насыщенного дня в горах здесь приятно замедлиться, выпить горячий чай, попробовать местные сладости и немного отдохнуть в тишине природы

~21:00 — возвращение в Баку

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, посещение курорта «Туфандаг»
  • В дороге до курорта «Туфандаг» и обратно вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются

  • завтрак в Шамахе и чай с традиционным десертом «Учгулаг» в Исмаиллы — 10 манатов (~ €5) за чел.
  • активности на Tufandağ Mountain Resort: канатные дороги — 20–27 манатов (~ €10–14) за взрослого, 15–20 манатов (~ €8–10) дети 6–11 лет, горный рельсовый спуск — 25–49 манатов (~ €13–25) за чел., горные качели — 20–30 манатов (~ €10–15) за чел., квадроциклы (15–20 минут) — от 40 манатов (~ €20) за чел., снегоход (15–20 минут) — от 50 манатов (~ €25) за чел., санки — 20 манатов за чел., тюбинг (5 спусков) — 20 манатов (~ €10) за чел., стрельба из лука (10 выстрелов) — 10 манатов (~ €5) за чел.
  • питание на территории курорта
  • лавандовые поля: вход — 15 манатов (~ €8) за чел. трансфер — 15 манатов (~ €8) за чел.

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1168 туристов
Мы туристическая компания, которая с 2022 года знакомит путешественников со всего мира с культурой и красотой великой Страны Огней. Наше агентство организует различные туры и экскурсии по всему Азербайджану, от захватывающих дух небоскрёбов Баку до завораживающих видов Габалы или Шеки. Мы гарантируем качество как самой поездки, так и знаний гидов, работающих с нами.

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