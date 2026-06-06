Вы сможете выбрать канатную дорогу или активные развлечения, погулять среди гор или выпить кофе с панорамным видом. В пути позавтракаете блюдами азербайджанской кухни, а вечером отдохнёте в лесах Исмаиллы за чаем.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Баку. По дороге мы поговорим, как меняется Азербайджан за пределами столицы и почему горные регионы страны так отличаются. Вы узнаете о природе Кавказа, развитии курортов и особенностях местной кухни
8:30 — завтрак в азербайджанских традициях в Шамахе. В одном из старейших городов вы познакомитесь с местными гастрономическими традициями. Вас ждут свежий хлеб из тандыра, домашний сыр, каймак, мёд, яичница с помидорами и горячий чай. Обсудим, чем Шамаха была важна для страны, чем славится этот регион и как сегодня развивается внутренний туризм в Азербайджане
12:00–18:00 — горный курорт «Туфандаг». Вы сами выбираете формат отдыха:
- Релакс. Вы можете подняться по канатной дороге и увидеть панорамы Кавказских гор с высоты, прогуляться по территории курорта или просто насладиться чистым воздухом
- Активный. Доступны дополнительные развлечения: горный рельсовый спуск, качели над горным склоном, квадроциклы, снегоходы, стрельба из лука, тюбинг и другие развлечения — всё по желанию и оплачивается на месте
- Гастрономический. Можно выпить кофе в горах, устроить полноценный обед или поужинать с видом на Кавказские вершины
С мая по июль по желанию останавливаемся в лавандовых полях. Фиолетовые ряды, насыщенный аромат и красивые панорамы делают это место одной из самых атмосферных природных локаций региона.
18:30 — леса Исмаиллы. После насыщенного дня в горах здесь приятно замедлиться, выпить горячий чай, попробовать местные сладости и немного отдохнуть в тишине природы
~21:00 — возвращение в Баку
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, посещение курорта «Туфандаг»
- В дороге до курорта «Туфандаг» и обратно вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются
- завтрак в Шамахе и чай с традиционным десертом «Учгулаг» в Исмаиллы — 10 манатов (~ €5) за чел.
- активности на Tufandağ Mountain Resort: канатные дороги — 20–27 манатов (~ €10–14) за взрослого, 15–20 манатов (~ €8–10) дети 6–11 лет, горный рельсовый спуск — 25–49 манатов (~ €13–25) за чел., горные качели — 20–30 манатов (~ €10–15) за чел., квадроциклы (15–20 минут) — от 40 манатов (~ €20) за чел., снегоход (15–20 минут) — от 50 манатов (~ €25) за чел., санки — 20 манатов за чел., тюбинг (5 спусков) — 20 манатов (~ €10) за чел., стрельба из лука (10 выстрелов) — 10 манатов (~ €5) за чел.
- питание на территории курорта
- лавандовые поля: вход — 15 манатов (~ €8) за чел. трансфер — 15 манатов (~ €8) за чел.
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€21