Израильская сказка Красной Слободы

Отправляемся знакомиться с небольшим, казалось бы, поселком, который подарил этому миру великих ученых, деятелей

Отправляемся знакомиться с небольшим, казалось бы, поселком, который подарил этому миру великих ученых, деятелей культуры, политиков, спортсменов и бизнесменов, входящих в знаменитый рейтинг Forbes? Ну, тогда поехали изучать уникальное явление успеха в Красную Слободу!
Израильская сказка Красной Слободы
Израильская сказка Красной Слободы
Израильская сказка Красной Слободы
Израильская сказка Красной Слободы
Израильская сказка Красной Слободы
Израильская сказка Красной Слободы

Что вас ожидает 🤩

  • Красная Слобода
  • Семь синагог, каждая из которых имеет свое предназначение
  • Шестикупольная синагога
  • Живописная природа, горный серпантин, реки, водопады и леса

Что вас ожидает:

Место, где рождаются богатые еврейские миллионеры

В Азербайджане есть удивительное место, где царит своя культура, свой язык и своя религия. Место, в котором люди живут по своим правилам и по своей «политике». Место, которое, несмотря на всю свою уникальность, вот уже более 300 лет мирно уживается с остальными народностями. И в этом весь Азербайджан. В гостеприимстве, миролюбии, добродушии. Несмотря на то, что в поселении проживает около 3000 человек, здесь есть интересные достопримечательности, которые стоит посмотреть.
На это число проживающих действуют целых семь синагог, каждая из которых имеет свое предназначение (о котором мы узнаем во время путешествия). Довольно значимой является Шестикупольная синагога, и не только благодаря своей интересной планировке. Здание построили в 1888 году, и за свое время существования она успела пережить много событий. Центр религиозного образования, склад, швейный цех, молельный дом — много ролей припало на судьбу строения. Вдохновляясь умиротворенной атмосферой синагоги, мы узнаем, символом чего является эта шестикупольная постройка.

Великие достопримечательности маленькой общины

Многие дома, которые встречаются на пути во время прогулки, можно смело называть памятниками архитектуры — настолько богатый, вычурный и помпезный они имеют вид. Один дом краше другого и это не удивительно. Красная Слобода славится успешными выходцами, которые не забывают родной край и по возможности максимально обустраивают здесь особняки. В ближайшем будущем в Красной Слободе планируется открытие масштабного музея, где можно будет увидеть артефакты со всего Кавказа.
Добиться мирового признания и вернуться к своим корням
Красная Слобода — эта та община, с которой следует брать пример в независимости от своего вероисповедания. Ведь членам этой великой семьи характерна очень важная ценность — всегда помнить о том, кто ты, и возвращаться, пускай и ненадолго, в родные края. Это родина богатейших предпринимателей России — Зараха Алиева и Года Нисанова; советского врача-ортопеда Гавриила Илизарова, поэта Яши Машияхова и прочих известных личностей, о которых Вы узнаете во время экскурсии. Все они добились успеха в разных отраслях, но их объединяет одно — они инвестируют в свою маленькую отчизну, жертвуют деньги детским садам, школам, синагогам, усовершенствуют дороги. Ну, разве не хороший пример для подражания?

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, чтобы сделать красивые фото национальных блюд, интерьеров и достопримечательностей, деньги для оплаты заказов и покупки сувениров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат
  • Чтобы сделать красивые фото национальных блюд
  • Интерьеров и достопримечательностей
  • Деньги для оплаты заказов и покупки сувениров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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