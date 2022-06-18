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Место, где рождаются богатые еврейские миллионеры

В Азербайджане есть удивительное место, где царит своя культура, свой язык и своя религия. Место, в котором люди живут по своим правилам и по своей «политике». Место, которое, несмотря на всю свою уникальность, вот уже более 300 лет мирно уживается с остальными народностями. И в этом весь Азербайджан. В гостеприимстве, миролюбии, добродушии. Несмотря на то, что в поселении проживает около 3000 человек, здесь есть интересные достопримечательности, которые стоит посмотреть.

На это число проживающих действуют целых семь синагог, каждая из которых имеет свое предназначение (о котором мы узнаем во время путешествия). Довольно значимой является Шестикупольная синагога, и не только благодаря своей интересной планировке. Здание построили в 1888 году, и за свое время существования она успела пережить много событий. Центр религиозного образования, склад, швейный цех, молельный дом — много ролей припало на судьбу строения. Вдохновляясь умиротворенной атмосферой синагоги, мы узнаем, символом чего является эта шестикупольная постройка.

Великие достопримечательности маленькой общины

Многие дома, которые встречаются на пути во время прогулки, можно смело называть памятниками архитектуры — настолько богатый, вычурный и помпезный они имеют вид. Один дом краше другого и это не удивительно. Красная Слобода славится успешными выходцами, которые не забывают родной край и по возможности максимально обустраивают здесь особняки. В ближайшем будущем в Красной Слободе планируется открытие масштабного музея, где можно будет увидеть артефакты со всего Кавказа.

Добиться мирового признания и вернуться к своим корням

Красная Слобода — эта та община, с которой следует брать пример в независимости от своего вероисповедания. Ведь членам этой великой семьи характерна очень важная ценность — всегда помнить о том, кто ты, и возвращаться, пускай и ненадолго, в родные края. Это родина богатейших предпринимателей России — Зараха Алиева и Года Нисанова; советского врача-ортопеда Гавриила Илизарова, поэта Яши Машияхова и прочих известных личностей, о которых Вы узнаете во время экскурсии. Все они добились успеха в разных отраслях, но их объединяет одно — они инвестируют в свою маленькую отчизну, жертвуют деньги детским садам, школам, синагогам, усовершенствуют дороги. Ну, разве не хороший пример для подражания?

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