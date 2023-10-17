Из Баку - к «радужным» горам

Увидеть красочный нерукотворный шедевр, где природа дала волю фантазии

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Представьте себе скалы, на чьих пологих вершинах чередуются полосы красного, чёрного и оранжевого цветов.

Это фантастика? Нет, это пейзажи в окрестностях Баку! В группе до 10 человек вы увидите переливающиеся на солнце «карамельные» горы, посетите одно из самых загадочных мест Азербайджана — скалу, где исполняются желания, и, возможно, отыщете местный сувенир — белемнита.
Из Баку - к «радужным» горам
Из Баку - к «радужным» горам
Из Баку - к «радужным» горам
Из Баку - к «радужным» горам
Из Баку - к «радужным» горам
Из Баку - к «радужным» горам
Из Баку - к «радужным» горам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мистическая «гора желаний»

Прямо у подножия скалы Бешбармак находится захоронение Хызыр Зинда — сакральное место для всех жителей Азербайджана. Здесь вы увидите зороастрийские места поклонения и стоянки, на которых когда-то отдыхали гружёные пряностями и тканями караваны, идущие по Великому шёлковому пути.

Леденцовые холмы

По трассе Губа-Баку мы доберёмся до сказочной долины сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (автор знаменитого путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми». Название так и осталось за ними до сих пор. По одной из версий, этот невероятный окрас вызван подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Обед оплачивается дополнительно, средний чек — 20–40 манатов на человека

ежедневно в 08:00 и 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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