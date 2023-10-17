Увидеть красочный нерукотворный шедевр, где природа дала волю фантазии
Представьте себе скалы, на чьих пологих вершинах чередуются полосы красного, чёрного и оранжевого цветов.
Это фантастика? Нет, это пейзажи в окрестностях Баку! В группе до 10 человек вы увидите переливающиеся на солнце «карамельные» горы, посетите одно из самых загадочных мест Азербайджана — скалу, где исполняются желания, и, возможно, отыщете местный сувенир — белемнита.
Это фантастика? Нет, это пейзажи в окрестностях Баку! В группе до 10 человек вы увидите переливающиеся на солнце «карамельные» горы, посетите одно из самых загадочных мест Азербайджана — скалу, где исполняются желания, и, возможно, отыщете местный сувенир — белемнита.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мистическая «гора желаний»
Прямо у подножия скалы Бешбармак находится захоронение Хызыр Зинда — сакральное место для всех жителей Азербайджана. Здесь вы увидите зороастрийские места поклонения и стоянки, на которых когда-то отдыхали гружёные пряностями и тканями караваны, идущие по Великому шёлковому пути.
Леденцовые холмы
По трассе Губа-Баку мы доберёмся до сказочной долины сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (автор знаменитого путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми». Название так и осталось за ними до сих пор. По одной из версий, этот невероятный окрас вызван подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Обед оплачивается дополнительно, средний чек — 20–40 манатов на человека
ежедневно в 08:00 и 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2614 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажет Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство. Комфортный автомобиль и безопасное вождение — наша фишка.
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