Прямо у подножия скалы Бешбармак находится захоронение Хызыр Зинда — сакральное место для всех жителей Азербайджана. Здесь вы увидите зороастрийские места поклонения и стоянки, на которых когда-то отдыхали гружёные пряностями и тканями караваны, идущие по Великому шёлковому пути.
Леденцовые холмы
По трассе Губа-Баку мы доберёмся до сказочной долины сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (автор знаменитого путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми». Название так и осталось за ними до сих пор. По одной из версий, этот невероятный окрас вызван подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах.
Масазырское озеро (с мая по октябрь) Побываете на Розовом озере, одном из восьми соленых розовых озер мира. Откроете секрет его необычного цвета и сможете сделать сказочные снимки.
После поедем к морю, где вы продегустируете белужью чёрную икру.
Организационные детали
Гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) и дегустация чёрной икры входят в стоимость экскурсии
По желанию можем организовать рыбный ресторан
С вами буду я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8407 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
–
3
–
2
2
1
1
S
Stanislav
«Потрясающая экскурсия, которая оставляет яркие впечатления на всю жизнь! Наш маршрут к розовому озеру Масазыр, в Хызы и к скале Бешбармак стал идеальным сочетанием природной красоты, мистики и истории Азербайджана. читать дальшеуменьшить
С первой до последней минуты нас окружал заботой наш замечательный гид Эльнур. Его исключительная внимательность и чуткость заслуживают отдельной благодарности: он постоянно интересовался самочувствием группы, вовремя предлагал отдохнуть и адаптировал темп шага под каждого туриста при непростом подъеме на Бешбармак. Благодаря его глубоким знаниям, профессионализму и искреннему дружелюбию на протяжении всего дня сохранялась великолепная атмосфера. Сами локации превзошли все ожидания. Сначала мы посетили удивительное озеро Масазыр, где гид рассказал много интересных фактов о добыче соли и помог сделать фантастические кадры на фоне розовой воды. Затем нас поразили марсианские пейзажи Хызы — красно-рыжие полосатые горы выглядят просто космически, а показанные нам смотровые точки открыли лучшие виды. Финальным аккордом стала священная скала Бешбармак — место с мощнейшей энергетикой. Подъем к вершине потребовал усилий, но захватывающий вид на Каспийское море и древние легенды, которыми делился наш проводник, определенно того стоили. Организация тура была на высшем уровне: чистый комфортабельный транспорт, аккуратное вождение и идеально продуманный тайминг без какой-либо спешки. Огромное спасибо за этот незабываемый день, очень рекомендую данную экскурсию всем путешественникам!»
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Добрый день! Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Руслан ответил на все вопросы и показал невообразимые уголки природы великолепного Азербайджана. Спасибо организаторам за насыщенную программу.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Николай
Экскурсия прошла прекрасно. Эльнур отлично составил маршрут, показал нам потрясающие пейзажи, он обращал наше внимание на разнообразных птиц, которых мы иногда успевали фотографировать. У всех остались замечательные впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
все хорошо. произошла небольшая накладка в связи с неработающими мессенджерами
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Восхитительная поездка. Очень красивые места. Эльнур - очень интересный, веселый и приятный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Valdemar
2025-04-25. У нас была индивидуальная экскурсия "От радужных гор — к Розовому озеру", и мы безмерно благодарны нашему гиду Эльчину за незабываемое путешествие! Особенно хотелось бы отметить его внимательность и заботу: читать дальшеуменьшить
вместе с нами ехала бабушка, которой тяжело ходить, и Эльчин сделал всё возможное, чтобы она тоже смогла увидеть всю красоту этих мест, спокойно отдохнуть и насладиться поездкой. Маршрут был продуман идеально: радужные горы, Розовое озеро. Эльчин — настоящий профессионал и человек с большим сердцем. Рекомендуем от души!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «От радужных гор - к Розовому озеру (с дегустацией чёрной икры)»