Представьте себе скалы, на чьих пологих вершинах чередуются полосы красного, чёрного и оранжевого цветов. Это фантастика? Нет, это пейзажи в окрестностях Баку! В группе до 10 человек вы увидите переливающиеся на солнце «карамельные» горы, посетите одно из самых загадочных мест Азербайджана — скалу, где исполняются желания, и, возможно, отыщете местный сувенир — белемнита.

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Описание

Что вас ожидает

Мистическая «гора желаний»

Прямо у подножия скалы Бешбармак находится захоронение Хызыр Зинда — сакральное место для всех жителей Азербайджана. Здесь вы увидите зороастрийские места поклонения и стоянки, на которых когда-то отдыхали гружёные пряностями и тканями караваны, идущие по Великому шёлковому пути.

Леденцовые холмы

По трассе Губа-Баку мы доберёмся до сказочной долины сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный. Британский писатель-путешественник Марк Эллиот (автор знаменитого путеводителя по Азербайджану) назвал их «леденцовыми». Название так и осталось за ними до сих пор. По одной из версий, этот невероятный окрас вызван подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах.

Организационные детали