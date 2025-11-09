Балаханы — один из древнейших посёлков Азербайджана. Эта живописная местность на протяжении веков связывала различные культуры и бережно хранит их следы. Я покажу вам старинные вышки, которые напоминают о начале нефтяной эры. Проведу по уютным улочкам с характерной архитектурой. А затем мы оценим традиционную кухню и познакомимся с работами местных мастеров.

Описание экскурсии

Хотя посёлок Балаханы не так известен, как столица страны, он тоже может похвастаться интересными историями. И я с удовольствием поделюсь ими!

Вы узнаете:

Какие технические сооружения древних цивилизаций помогли людям приспособиться к непростым условиям жизни

Почему именно здесь начали разработку первых нефтяных месторождений в Азербайджане

Что до сих пор служит напоминанием о нефтяном буме начала 20 века

Как сами жители посёлка восстановили его и превратили в туристический центр

Для погружения в историю и культуру региона мы исследуем его богатое наследие на примере архитектурных и технических сооружений.

Вы увидите:

Караван-сарай шаха Сефи

Мавзолей Шакир-ага

Руины средневековых бань и храма

Мечети 14 и 19 вв.

Подземное водохранилище

Первый памятник в Азербайджане

Древние подземные водоёмы — овданы

Множество нефтяных качалок

