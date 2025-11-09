Балаханы — один из древнейших посёлков Азербайджана. Эта живописная местность на протяжении веков связывала различные культуры и бережно хранит их следы. Я покажу вам старинные вышки, которые напоминают о начале нефтяной эры. Проведу по уютным улочкам с характерной архитектурой. А затем мы оценим традиционную кухню и познакомимся с работами местных мастеров.
Описание экскурсии
Хотя посёлок Балаханы не так известен, как столица страны, он тоже может похвастаться интересными историями. И я с удовольствием поделюсь ими!
Вы узнаете:
- Какие технические сооружения древних цивилизаций помогли людям приспособиться к непростым условиям жизни
- Почему именно здесь начали разработку первых нефтяных месторождений в Азербайджане
- Что до сих пор служит напоминанием о нефтяном буме начала 20 века
- Как сами жители посёлка восстановили его и превратили в туристический центр
Для погружения в историю и культуру региона мы исследуем его богатое наследие на примере архитектурных и технических сооружений.
Вы увидите:
- Караван-сарай шаха Сефи
- Мавзолей Шакир-ага
- Руины средневековых бань и храма
- Мечети 14 и 19 вв.
- Подземное водохранилище
- Первый памятник в Азербайджане
- Древние подземные водоёмы — овданы
- Множество нефтяных качалок
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или автомобиле в зависимости от количества участников
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города (Гоша Гала)
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Азер — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 722 туристов
Добрый день! Меня зовут Азер, я гид. Больше 5 лет организую туры в такие регионы, как Губа, Гусар, Габала, Ленкорань, Лагич и Баку.
