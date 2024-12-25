3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Балаханы: нефтяные качалки, скульптурные коты и бакинский чай
Отыскать средневековые руины и уличный арт в азербайджанском посёлке
Начало: В месте вашего проживания в Баку
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
€102 за всё до 6 чел.
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
К истокам нефти: из Баку - в Балаханы
Пройти по улицам «нового старого» посёлка и удивиться его преображению сквозь века
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
103€88 за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
К истокам нефти: из Баку - в Балаханы. Групповая экскурсия
Пройти по улицам «нового старого» посёлка и удивиться его преображению сквозь века
Начало: У Парных ворот Старого города (Гоша Гала)
29 дек в 10:00
12 янв в 10:00
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Балаханы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "Балаханы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 102 со скидкой до 15%.
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Балаханы», цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль