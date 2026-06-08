Предлагаем увидеть Баку с нового ракурса! Вам откроются лучшие панорамы, недоступные с суши.
Вы узнаете, как море формировало характер Баку: почему город строился вдоль побережья и как Каспий повлиял на его развитие.
Поговорим о прошлом нефтяного Баку и о том, как он превратился в один из самых современных городов региона.
Вы узнаете, как море формировало характер Баку: почему город строился вдоль побережья и как Каспий повлиял на его развитие.
Поговорим о прошлом нефтяного Баку и о том, как он превратился в один из самых современных городов региона.
Описание экскурсии
Мы отправимся с набережной Бакинского бульвара и сразу выйдем в открытые воды Каспия. Уже с первых минут откроются панорамные виды современного Баку.
Пламенные башни — главный символ города. С воды они выглядят особенно впечатляюще. Расскажем, как башни стали визитной карточкой Баку и что означает их форма.
Crystal Hall — знаменитая арена Евровидения. Вы узнаете, как Баку организовывал международные мероприятия и как это повлияло на развитие города.
Площадь Государственного флага — одна из самых больших флаговых площадей в мире. С моря хорошо виден её масштаб.
Белый город — современный район, построенный на месте старых нефтяных территорий.
Бакинский порт. Поговорим о роли Каспийского моря в истории Баку — от торговли до нефтяного бума.
Организационные детали
- Плывём на прогулочном теплоходе. На борту есть спасжилеты и все средства безопасности. Перед посадкой — базовый инструктаж
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€29
|Дети до 12 лет
|€22
|Пенсионеры
|€27
|Школьники
|€25
|Студенты
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Насими
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша компания организует частные и групповые туры по всему Азербайджану. Мы предлагаем маршруты по разным регионам страны. Программы адаптированы под ваши интересы: гастрономические экскурсии, культурные программы, активный отдых и фототуры. Мы
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