Предлагаем увидеть Баку с нового ракурса! Вам откроются лучшие панорамы, недоступные с суши. Вы узнаете, как море формировало характер Баку: почему город строился вдоль побережья и как Каспий повлиял на его развитие. Поговорим о прошлом нефтяного Баку и о том, как он превратился в один из самых современных городов региона.

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Описание экскурсии

Мы отправимся с набережной Бакинского бульвара и сразу выйдем в открытые воды Каспия. Уже с первых минут откроются панорамные виды современного Баку.

Пламенные башни — главный символ города. С воды они выглядят особенно впечатляюще. Расскажем, как башни стали визитной карточкой Баку и что означает их форма.

Crystal Hall — знаменитая арена Евровидения. Вы узнаете, как Баку организовывал международные мероприятия и как это повлияло на развитие города.

Площадь Государственного флага — одна из самых больших флаговых площадей в мире. С моря хорошо виден её масштаб.

Белый город — современный район, построенный на месте старых нефтяных территорий.

Бакинский порт. Поговорим о роли Каспийского моря в истории Баку — от торговли до нефтяного бума.

Организационные детали