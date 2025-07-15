Мини-группа
до 6 чел.
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Полюбоваться историческими зданиями и современной архитектурой с палубы теплохода
Начало: В Старом Баку
«На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути»
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Завтра в 14:30
11 июн в 14:30
€30 за человека
Групповая
Между небом и Каспием: морская прогулка в Баку
Насладиться видами города с воды и погрузиться в его историю
Начало: У памятника Насими
«Плывём на городском прогулочном теплоходе»
Расписание: ежедневно в 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Завтра в 13:30
11 июн в 13:30
€29 за человека
-
10%
Групповая
Баку с воды: прогулка на теплоходе по Каспию
Увидеть городскую панораму с высотными зданиями, набережной, историческими и современными объектами
Начало: У вашего отеля
«С теплохода открывается вид на длинную линию набережной, зелёные зоны, прогулочные пространства и современную городскую инфраструктуру»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 20:00
Завтра в 14:00
11 июн в 14:00
€28
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 14 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
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Гиду ставлю "отлично"! Очень знающий и коммуникабельный, с ним интересно. Балл снизила за очень короткий маршрут. Можно было охватить побольше.
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А
гид отзывчивый
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Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно поменять судно. Понятно, что непросто, нужно просчитать все. Уверена, что такой формат привлёк бы достаточно посетителей для окупаемости
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C
Супер очень понравилось
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Всего 6 отзывов в Баку в категории "На теплоходе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На теплоходе»
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