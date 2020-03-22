67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обзорная экскурсия по городу позволит вам познакомиться как со старинными, так и с новыми кварталами города: вы осмотрите памятники средневековой эпохи, узнаете о временах нефтяного бума, когда началась активная застройка города, а также увидите современные здания, в том числе знаменитый Центр Гейдара Алиева, признанный лучшим архитектурным строением мира в 2014 году. По пути я расскажу вам о национальных традициях и культуре, а возле мечетей поговорим о религиозной стороне жизни азербайджанцев.

Что вас ожидает

Несколько слов об архитектуре и нефти

Вы познакомитесь с шедеврами архитектуры Старого и Нового города: памятниками средневековья, дореволюционного периода и современности. Увидите великолепные здания, возведенные древними зодчими Азербайджана, а также сооружения, построенные польскими, немецкими и русскими архитекторами во времена Царской России. Отдельно поговорим о польских зодчих, которые сыграли особую роль в градостроении Баку, а также о вкладе польских инженеров в развитие нефтяной промышленности Российской Империи и добычи нефти со дна Каспийского Моря. Во время экскурсии вы посетите нефтедобывающие районы Баку и увидите первую нефтяную вышку в мире.

Must-see места города

Вы осмотрите самый таинственный и загадочный памятник Азербайджана — Девичью Башню — и узнаете связанные с ним легенды. Увидите красивый Дворец Ширваншахов, Центр Гейдара Алиева (признанный лучшим архитектурным строением мира за 2014 год) и особняк графа Дебура, а также древние караван-сараи, рыночную площадь, руины часовни святого Варфоломея, бани и крепостные ворота. Возле мечетей поговорим о деятельности религиозных общин Азербайджана и формировании национальных общин. Кроме того, я проведу вас по кинематографическим улочкам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия». А еще осмотрите великолепное здание Музея Ковра, где хранятся настоящие произведения искусств. В 2010 г. «Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане» внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.По окончанию экскурсии Вы сможете самостоятельно посетить Музей Ковра.