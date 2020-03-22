67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Несколько слов об архитектуре и нефти Вы познакомитесь с шедеврами архитектуры Старого и Нового города: памятниками средневековья, дореволюционного периода и современности. Увидите великолепные здания, возведенные древними зодчими Азербайджана, а также сооружения, построенные польскими, немецкими и русскими архитекторами во времена Царской России. Отдельно поговорим о польских зодчих, которые сыграли особую роль в градостроении Баку, а также о вкладе польских инженеров в развитие нефтяной промышленности Российской Империи и добычи нефти со дна Каспийского Моря. Во время экскурсии вы посетите нефтедобывающие районы Баку и увидите первую нефтяную вышку в мире.
Must-see места города Вы осмотрите самый таинственный и загадочный памятник Азербайджана — Девичью Башню — и узнаете связанные с ним легенды. Увидите красивый Дворец Ширваншахов, Центр Гейдара Алиева (признанный лучшим архитектурным строением мира за 2014 год) и особняк графа Дебура, а также древние караван-сараи, рыночную площадь, руины часовни святого Варфоломея, бани и крепостные ворота. Возле мечетей поговорим о деятельности религиозных общин Азербайджана и формировании национальных общин. Кроме того, я проведу вас по кинематографическим улочкам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия». А еще осмотрите великолепное здание Музея Ковра, где хранятся настоящие произведения искусств. В 2010 г. «Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане» внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.По окончанию экскурсии Вы сможете самостоятельно посетить Музей Ковра.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Выше всяких похвал!!! Что я могу ещё сказать? Сабина умница, знающий гид Гид с большой буквы! Баку- СУПЕР ! Город , люди -Прелесть! Я живу в Питере и меня удивить сложно. Но Азербайджан и в частности Баку-Восторг и всё это с подачи нашего гида! Отдельное спасибо Джигиту за рулём-Вино и коньяк-Очень в тему!!! Спасибо! Здоровья вам и вашим близким. Дмитрий, Светлана
Денис
17 марта 2020
Эта экскурсия - просто чудо!
Сабина показала нам Баку таким, каким его может увидеть только местный житель: провела по красивейшим улочкам, затерянным в глубине старого города, рассказала живые истории о Баку и бакинцах, познакомила нас с настоящими азербайджанскими мастерами-ремесленниками)) Посещение современной части города также было очень ярким, насыщенным, запоминающимся)
А еще Сабина невероятно светлый и приятный человек - она заряжает позитивными эмоциями и любовью к своему городу - с ней очень интересно и приятно вести беседу)
Если вы хотите понять Баку, проникнуться его атмосферой, влюбиться в него - экскурсия Сабины будет наилучшим средством!
Наталья
8 марта 2020
Замечательная экскурсия с добрым, открытым, душевным и, конечно, знающим гидом Сабиной. Баку как на ладони! А сколько искреннего интереса
и теплоты в общении. Я поражена и благодарна. Советую всем и уверена, что вам понравится!
Игорь
25 февраля 2020
Часто ли Вам проводят экскурсии люди, снимающиеся в передачах для 1-го канала? Нам - впервые. Взгляните на фильм к юбилею Гайдая "Бриллиантовый Вы наш!" - именно Сабина водит корреспондентов по улочкам старого Баку. Почему? Потому что вряд ли кто-то сделает это лучше.
Сабина - потрясающий, добрый человек, выросший в "старом городе" и влюбленный в него, знающий его каждый уголок... Проходя с ней по узким фактурным улочкам старого города, будьте уверены - она сможет показать Вам то, что скрыто от глаз многих, и познакомить с уникальными горожанами: мастер келагаи, художник, керамист, владелица музея - все приветствуют Сабину и ее туристов как своих дорогих гостей. Все здороваются с ней на улицах! Что касается достопримечательностей "нового города", Вы узнаете максимум интересного, не перегружаясь при этом лишней информацией. Сабина очень грамотный и образованный человек, излучающий любовь и заботу о своих гостях. Очень рекомендуем всем!
Маргарита
11 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Сабина-мастер своего дела и человек, любящий свой город, свой народ, его историю и культуру. Мы люди возрастные, не можем бегать за группами на больших экскурсиях. Хочется, чтобы экскурсовод показал все самое лучшее по своей теме, дал правильный совет. С Сабиной мы получили это сполна. Мы восхищены Баку, нам здесь комфортно. Однозначно будем рекомендовать Сабину своим знакомым и дркзьям. А Вам, Сабина, хороших слушателей и интересных встреч! Еще раз спасибо!
Кира
3 февраля 2020
Огромное спасибо Сабиночке за такую потрясающую экскурсию! Она гид от Бога! Настрлько интересно рассказывает,такой душевный и теплый человек! Рассказала очень много интересных фактов и историй. Всем советую такого профессионального гида!!
Лилия
31 января 2020
Потрясающе!!!
Сабина, огромное спасибо за прекрасный день в чудесном городе!!!
Александр
19 января 2020
Поездка в Баку была спонтанной. Решили заказать экскурсию, выбирали наугад. Повезло. Нас встретила приятная девушка Сабина, жизнерадостная и улыбчивая, человек-позитив. Информация подавалась просто, понятно и интересно, вовремя сдабриваясь шуткой или занимательной историей, и было много новых для нас фактов (люблю много новых сведений))). Время пролетело незаметно, даже не хватило, хотелось продолжить прогулку. Отдельное спасибо спасибо супругу Сабины, который выступил в роли бережно возившего нас водителя. Был учтив, беспрестанно выскакивая и открывая дверь дамам на остановках, это было очень приятно. После автомобильной части тихо исчез, как "мавр, сделавший своё дело"). Ещё запомнилось общение со смотрительницей Музея миниатюрных книг Натальей, кладезь жизненной мудрости и рассудительности. Рады, что наше знакомство с Баку прошло в компании Сабины, рекомендуем. Но только в те дни, когда нас нет в Баку, так как во время наших следующих визитов Сабина будет занята). Спасибо.
Алена
23 декабря 2019
Сабина очень приятный человек и знающий гид. В путешествии по Старому городу она познакомила меня с замечательным азербайджанским художником Али Шамси, мы посмотрели настоящие шелковые ковры. Красота совершенная. Благодарность и рекомендации Сабине и ее мужу Офилу, который проводил автомобильную экскурсию.
Светлана
21 декабря 2019
Сабина очень душевный позитивный человек. Её искренняя любовь к Баку чувствовалась с в каждом повествовании, а они были содержательными и интересными. Экскурсию по нашей просьбе Сабина совместила пешая+на транспорте=успели за день охватить максимум! Увидив, почувствовав и попробовав все предложенное нам нашим Гидом, прониклись историей и духом этой величественной и загадочной страной. Спасибо, Сабина за то что поселили любовь к Баку в наших сердцах!
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
На прогулке по старинным улочкам исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу, как развивался город в Средние века, об архитектуре и архитекторах XIX-XX веков, а также об особенностях культуры и быта местных жителей.
Во время автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу о нефтяном буме XIX века и его влиянии на развитие Баку. Вы узнаете об особом вкладе польских архитекторов в планировку города, ознакомитесь с современной архитектурой, получите информацию о национальных меньшинствах, традициях и быте азербайджанского народа. После экскурсии все участники получат на память туристический журнал «Путешествие по Азербайджану».
Очароваться городом и стать свидетелями уникального явления
Настоящий праздник света ждёт вас на этой экскурсии! Вы полюбуетесь старыми и современными зданиями Баку в вечерних декорациях: восхититесь Пламенными башнями, яркой улицей Низами, знаменитыми фонтанами, сверкающим Кристалл-Холлом. Узнаете историю города, бакинские традиции и древние обычаи. А после отправитесь к горе Янардаг, чей природный огонь не гаснет 2000 лет.
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Баку — это не только «город ветров и огня», но и город парков. От старейшего сада Филармонии у крепостных стен Ичери-Шехер до современного парка Любви, от калейдоскопа впечатлений Бакинского бульвара до уютного зеленого парка Офицеров — вы прогуляетесь по семи живописным уголкам столицы. А я расскажу об архитектуре и истории достопримечательностей по пути, о значимых личностях в биографии Баку и о традиционном искусстве Азербайджана.
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Предлагаю погрузиться в Баку по максимуму! Нефтяной след страны огней, архитектура «восточного Парижа», ультрасовременные Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева: вы увидите и узнаете главное в новом и новейшем Баку. А еще заглянете на колоритный бакинский базар за настоящими помидорами и гранатами. И наконец, проведете три часа дома у азербайджанской семьи — с традициями, песнями, танцами и, конечно, национальными блюдами.
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Баку открывает свои радушные объятия и взрослым, и детям. Я помогу найти места, которые заинтересуют юных путешественников, познакомят их с культурной и исторической стороной столицы Азербайджана. На прогулке вы побываете в Старом городе и услышите о Шемаханской царице из сказки Пушкина, увидите крепостные ворота 12 века и отправитесь в настоящее кукольное царство. И, конечно, окажетесь в бакинском зоопарке, где ребята познакомятся с редкими животными и птицами, а я расскажу о них увлекательные истории.
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.