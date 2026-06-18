67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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умеет передать эту любовь каждому, кто оказывается рядом.

Это было не просто перечисление фактов и дат, а настоящее погружение в атмосферу города.

Мы увидели знаковые места с совершенно нового ракурса. Было невероятно интересно посмотреть на знаменитые нефтяные вышки, особняк и парк Нобеля, прикоснувшись к истории промышленной мощи этого края. А когда мы оказались в том самом месте, где падали герои «Бриллиантовой руки», испытали настоящую настольную по кадрам известного фильма. Сабина так живо и с юмором рассказала об этих съёмках, что казалось, будто Никулин и Миронов только вчера были здесь и конечно замечательная женщина низкой социальной позиции.



Вся экскурсия прошла на одном дыхании — увлекательно, познавательно и очень по-домашнему уютно. Если вы хотите не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать душу Баку, однозначно обращайтесь к Сабине. Она — прекрасный человек и великолепный рассказчик, которая открывает свой город для всего мира!