67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть Баку во всей его красе.
Памятники средневековья, такие как Девичья Башня и Дворец Ширваншахов, соседствуют с современными шедеврами, включая центр Гейдара Алиева.
Узнайте о влиянии польских инженеров на нефтяную промышленность и посетите места, где снимались известные фильмы. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Памятники средневековья, такие как Девичья Башня и Дворец Ширваншахов, соседствуют с современными шедеврами, включая центр Гейдара Алиева.
Узнайте о влиянии польских инженеров на нефтяную промышленность и посетите места, где снимались известные фильмы. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🕌 Исторические и современные здания
- 🛢 Интересные факты о нефтяной промышленности
- 🎬 Места съемок известных фильмов
- 🕌 Погружение в культуру и традиции
Что можно увидеть
- Девичья Башня
- Дворец Ширваншахов
- Центр Гейдара Алиева
- Особняк графа де Бура
- Музей ковра
Описание экскурсии
Несколько слов об архитектуре и нефти
- Вы познакомитесь с шедеврами архитектуры Старого и Нового города: памятниками Средневековья, дореволюционного периода и современности.
- Увидите великолепные здания, возведённые древними зодчими Азербайджана. И сооружения, построенные немецкими и русскими архитекторами во времена Царской России.
- Отдельно поговорим о польских зодчих, которые сыграли особую роль в градостроении Баку, а также о вкладе польских инженеров в развитие нефтяной промышленности.
- Посетим нефтедобывающие районы города и рассмотрим первую нефтяную вышку в мире.
Must-see места города
- Осмотрим самый загадочный памятник Азербайджана — Девичью Башню, красивый Дворец Ширваншахов, центр Гейдара Алиева (признанный лучшим архитектурным строением мира за 2014 год) и особняк графа де Бура.
- А ещё: древние караван-сараи, рыночную площадь, руины часовни святого Варфоломея, бани и крепостные ворота.
- Возле мечетей поговорим о формировании и деятельности религиозных общин Азербайджана.
- Кроме того, я проведу вас по кинематографическим улочкам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».
- Остановимся у великолепного здания Музея ковра, где хранятся настоящие произведения искусств. По окончанию экскурсии вы сможете самостоятельно посетить этот музей.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!» Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 210 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и в «черном городе», и в местах сьемки «Бриллиантовой руки», и у Каспийского моря, и
+2
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Баку глазами влюблённого в него человека — это незабываемо!
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за одну из самых душевных и интересных экскурсий в гашей жизни! Сабина безумно любит свой Баку и
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за одну из самых душевных и интересных экскурсий в гашей жизни! Сабина безумно любит свой Баку и
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A
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в музее братьев Нобеля, а потом в галерее художника, выпили вкусного чая, чтобы согреться и увидели еще много всего интересного!
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Н
Сегодня провели наш первый день в Баку в компании прекрасной Сабины! Выбрали экскурсию по отзывам и подписываемся под каждым восторженным словом - Сабина великолепный рассказчик, умеющий влюбить в свой город,
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Е
Восторг! Это была не экскурсия, а настоящее погружение в сказку Баку с великолепным гидом Сабиной. Её любовь к городу и глубочайшие знания завораживали с первой минуты. А кульминацией стал рассказ
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М
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию!
Я побывал уже в 43 странах и во многих из них пользовался услугами гидов, поэтому мне есть с чем сравнивать. Могу уверенно сказать, что
Я побывал уже в 43 странах и во многих из них пользовался услугами гидов, поэтому мне есть с чем сравнивать. Могу уверенно сказать, что
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