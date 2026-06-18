67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Весь Баку за 5 часов

Познакомьтесь с историей и современностью Баку за 5 часов. Откройте для себя уникальные памятники и архитектурные шедевры города
На этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть Баку во всей его красе.

Памятники средневековья, такие как Девичья Башня и Дворец Ширваншахов, соседствуют с современными шедеврами, включая центр Гейдара Алиева.

Узнайте о влиянии польских инженеров на нефтяную промышленность и посетите места, где снимались известные фильмы. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
5
210 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕌 Исторические и современные здания
  • 🛢 Интересные факты о нефтяной промышленности
  • 🎬 Места съемок известных фильмов
  • 🕌 Погружение в культуру и традиции
Весь Баку за 5 часов
Весь Баку за 5 часов
Весь Баку за 5 часов

Что можно увидеть

  • Девичья Башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Центр Гейдара Алиева
  • Особняк графа де Бура
  • Музей ковра

Описание экскурсии

Несколько слов об архитектуре и нефти

  • Вы познакомитесь с шедеврами архитектуры Старого и Нового города: памятниками Средневековья, дореволюционного периода и современности.
  • Увидите великолепные здания, возведённые древними зодчими Азербайджана. И сооружения, построенные немецкими и русскими архитекторами во времена Царской России.
  • Отдельно поговорим о польских зодчих, которые сыграли особую роль в градостроении Баку, а также о вкладе польских инженеров в развитие нефтяной промышленности.
  • Посетим нефтедобывающие районы города и рассмотрим первую нефтяную вышку в мире.

Must-see места города

  • Осмотрим самый загадочный памятник Азербайджана — Девичью Башню, красивый Дворец Ширваншахов, центр Гейдара Алиева (признанный лучшим архитектурным строением мира за 2014 год) и особняк графа де Бура.
  • А ещё: древние караван-сараи, рыночную площадь, руины часовни святого Варфоломея, бани и крепостные ворота.
  • Возле мечетей поговорим о формировании и деятельности религиозных общин Азербайджана.
  • Кроме того, я проведу вас по кинематографическим улочкам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».
  • Остановимся у великолепного здания Музея ковра, где хранятся настоящие произведения искусств. По окончанию экскурсии вы сможете самостоятельно посетить этот музей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!» Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 210 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
209
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1
3
2
1
Д
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и в «черном городе», и в местах сьемки «Бриллиантовой руки», и у Каспийского моря, и
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в деревушке, и у первой в мире индустриальной нефтяной скважины, и в музее мини-книг, еще и чай попили традиционно! Рассказы и интересные истории лелись рекой 👍Дополнительно, у нас был персональный запрос посмотреть побольше мест на машине, т. к. родители плохо ходят, и Сабина подстроила тур очень удобно! В общем, рекомендую!

Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и+2
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
Вчера были на персональной экскурсии по Баку с Сабиной: понравилось невероятно! Побывали и в центре, и
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наталия
Баку глазами влюблённого в него человека — это незабываемо!

Хочу выразить огромную благодарность Сабине за одну из самых душевных и интересных экскурсий в гашей жизни! Сабина безумно любит свой Баку и
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умеет передать эту любовь каждому, кто оказывается рядом.
Это было не просто перечисление фактов и дат, а настоящее погружение в атмосферу города.
Мы увидели знаковые места с совершенно нового ракурса. Было невероятно интересно посмотреть на знаменитые нефтяные вышки, особняк и парк Нобеля, прикоснувшись к истории промышленной мощи этого края. А когда мы оказались в том самом месте, где падали герои «Бриллиантовой руки», испытали настоящую настольную по кадрам известного фильма. Сабина так живо и с юмором рассказала об этих съёмках, что казалось, будто Никулин и Миронов только вчера были здесь и конечно замечательная женщина низкой социальной позиции.

Вся экскурсия прошла на одном дыхании — увлекательно, познавательно и очень по-домашнему уютно. Если вы хотите не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать душу Баку, однозначно обращайтесь к Сабине. Она — прекрасный человек и великолепный рассказчик, которая открывает свой город для всего мира!

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A
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в музее братьев Нобеля, а потом в галерее художника, выпили вкусного чая, чтобы согреться и увидели еще много всего интересного!
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
Замечательная экскурсия по Баку! Сабина - великолепный рассказчик и знаток своего города! Мы случайно оказались в
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Н
Сегодня провели наш первый день в Баку в компании прекрасной Сабины! Выбрали экскурсию по отзывам и подписываемся под каждым восторженным словом - Сабина великолепный рассказчик, умеющий влюбить в свой город,
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показать совершенно не туристические, аутентичные места, и просто невероятно обаятельный и позитивный человек! Такое ощущение, что мы знакомы много лет)) В город невозможно не влюбиться, когда тебя с ним знакомит такой человек как Сабина! Мы еще не успели уехать из Баку, а уже хотим вернуться. Спасибо, Сабина! Всех благ Вам и Вашей семье, особенно маме!

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Е
Восторг! Это была не экскурсия, а настоящее погружение в сказку Баку с великолепным гидом Сабиной. Её любовь к городу и глубочайшие знания завораживали с первой минуты. А кульминацией стал рассказ
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про создание Ковров, посещение бакинских двориков и музея Нобеля — неожиданно трогательного и вдохновляющего места, где история оживает. Сабина открыла нам совершенно другой Баку: стильный, нефтяной и загадочный. Огромное спасибо за эти эмоции — обязательно вернёмся!

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М
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию!
Я побывал уже в 43 странах и во многих из них пользовался услугами гидов, поэтому мне есть с чем сравнивать. Могу уверенно сказать, что
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это лучший гид из всех, с кем мне доводилось путешествовать.
Программа экскурсии была интересной, продуманной и насыщенной. Экскурсия прошла увлекательно и оставила только самые яркие впечатления. Видно, что Сабина любит своё дело и умеет заинтересовать даже опытного путешественника.
Однозначно рекомендую! Это был один из лучших экскурсионных опытов в моей жизни

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