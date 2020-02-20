37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова

Kamran
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Kamran – ваш гид
На моей экскурсии вы познакомитесь не только с культурой Азербайджана, но и природными диковинками страны — то есть узнаете чуть больше о том, чем живёт наша планета! Своенравные грязевые вулканы и великолепное наследие национального парка Гобустан с его интерактивными экспонатами взбодрят любого жителя мегаполиса, слишком привыкшего к цивилизации.

Прикоснитесь к истории и дикой природе окрестностей Баку, чтобы лучше понять Азербайджан.
49 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии37 отзывов
4.68
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам

Что вас ожидает

Следы первобытных людей
Огромное количество наскальных рисунков, курганных захоронений и жилищ древнего человека — вот чем известен национальный парк Гобустан, куда мы с вами отправимся. Вы познакомитесь с основными сюжетами «живописи» первобытных людей и типичным «апшеронцем» из далёкого прошлого, посетив небольшой музей, где выставлены обычные и интерактивные экспонаты. Прогуливаясь по территории заповедника, вы насладитесь природными пейзажами — скалы Гобустана причудливы и величественны, и то тут, то там вам будут попадаться следы древнего человека.

Живая грязь
А после мы отправимся к вулканическому полю, которое взрывается потоками газа, грязи и солей. В Азербайджане большое количество грязевых вулканов — около 350, а всего в мире их 800. Несмотря на то, что из них извергается не лава, а потоки густой серой массы, которая бурлит и шипит, это самые настоящие вулканы. Здесь вы прочувствуете силу удивительной стихии: никогда не знаешь, когда вулкан «проснётся». Не бойтесь испачкаться, преодолевая путь от одной горки к другой. И взрослые, и дети, оказавшись в этом месте, радуются булькающей под ногами грязи, обмазываясь ею и оставляя свои следы.

Организационные детали

  • Для групп от 4 человек в связи с более дорогостоящим трансфером стоимость экскурсии составит 50 евро с человека
  • Вход в заповедник стоит 1-2 евро с человека и оплачивается дополнительно
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kamran
Kamran
До мозга костей бакинец. Родился и вырос в Баку. По профессии пилот гражданских авиалиний, люблю путешествовать, люблю общаться с новыми людьми на разные темы. Люблю поднимать людям настроение :)
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Впечатления остались максимально положительные, даже не смотря на февральские ветра. Ваша экскурсия на Гобустан не ограничится одним лишь изучением исторических элементов, Камран очень эрудированный гид, который найдёт ответы на все ваши вопросы, по пути до ключевых точек можно узнать много "узких" вещей про быт Азербайджана и внутренний мир людей, живущих в этой стране. Экскурсия с Камраном скрасит любой день. Всё получилось очень информативно и комфортно, всем рекомендую!
15 декабря 2019
Это был мой первый опыт использования экскурсий через Tripster, и он оказался очень удачным! Маршрут, организация и непринуждённая беседа обо всём очень понравились, особенно подкупила вручённая Камраном мандаринка, сразу после посадки в авто :)
Полина
20 ноября 2019
Хорошая, не тяжелая экскурсия. Камран ответит на все вопросы, как и по экскурсии, так и по другим сферам Баку :) Мне понравилось все, особенно то, что с утра народу ни на вулканах, ни в Гобустане практически не было. Тишина и благодать.
А еще надо всегда быть на связи, т.к. время экскурсии может варьироваться из-за основной работы гида. Для меня это было совершенно не критично, но для кого-то это может быть более принципиальный вопрос.
12 ноября 2019
Интересная и насыщенная экскурсия. Гид Камран очень внимательный и интересный рассказчик. Рекомендую экскурсию всем гостям Азербайджана.
1 ноября 2019
Были на этой экскурсии с замечательным гидом Камраном:). Очень эрудированный, приятный в общении, спокойный и знающий ответы на все ваши вопросы человек. Экскурсия пролетела незаметно и была очень познавательной и комфортной! Камран, большое спасибо за чудесный день!!! Буду советовать друзьям и знакомым:)))
4 сентября 2019
Провели замечательный день, Кемран - очень приятный собеседник и рассказчик, хорошо знает историю родного края. Море впечатлений. Рекомендую!
30 июля 2019
Добрый день! экскурсией остались довольны! открыли для себя загадки Азербайджана!. Спасибо большое за внимание Камрану!
27 июля 2019
Очень хорошая экскурсия и гид тоже супер.
Саша
4 июня 2019
Остались в восторге от экскурсии, Камран - отличный собеседник, настоящий бакинец и потрясающий гид)
19 мая 2019
Были в начале мая, бронировали экскурсию заранее в феврале.
За месяц уточнили все ли ок - гид подтвердил.
За 2 дня до экскурсии написали, что мы приехали, гид спросил, можем ли мы добавить ещё людей к экскурсии. На вопрос сколько и как это повлияет на цену сказал что не знает, цитата: "дайте мне составить расписание".
Просил перенести экскурсию на 8 утра вместо 10.
Сослался на работу пилотом гражданской авиации, дескать не отвечает за свое расписание.
В 8 нас не устроило, на что он сказал что передаст нас другому гиду (которого тоже зовут Камран).
Уточнили по цене: Камран ответил, что с нас будет 120 манат, включая такси до гобустана и билеты. В итоге после экскурсии гид потребовал с нас отдельно за такси и билеты, в сумме вышло 160 манат.
Гид не мог ответить на наши вопросы по экскурсии и ничего не мог рассказать ни про петроглифы, ни про вулканы.
Купил билет в гобустан по цене для местных, а с нас взял в 3 раза дороже.
В итоге у нас осталось ощущение, что нас просто обманули.
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