37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия к парку Гобустан и грязевым вулканам - это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Азербайджана. В национальном парке Гобустан вы увидите наскальные рисунки и древние захоронения, которые расскажут о жизни первобытных людей. Грязевые вулканы, извергающие бурлящую массу, позволят ощутить мощь природы. Это путешествие подходит для всех, кто хочет прикоснуться к истории и насладиться дикой природой Баку

Описание экскурсии

Следы первобытных людей

Огромное количество наскальных рисунков, курганных захоронений и жилищ древнего человека — вот чем известен национальный парк Гобустан, куда мы с вами отправимся. Вы познакомитесь с основными сюжетами «живописи» первобытных людей и типичным «апшеронцем» из далёкого прошлого, посетив небольшой музей, где выставлены обычные и интерактивные экспонаты. Прогуливаясь по территории заповедника, вы насладитесь природными пейзажами — скалы Гобустана причудливы и величественны, и то тут, то там вам будут попадаться следы древнего человека.

Живая грязь

А после мы отправимся к вулканическому полю, которое взрывается потоками газа, грязи и солей. В Азербайджане большое количество грязевых вулканов — около 350, а всего в мире их 800. Несмотря на то, что из них извергается не лава, а потоки густой серой массы, которая бурлит и шипит, это самые настоящие вулканы. Здесь вы прочувствуете силу удивительной стихии: никогда не знаешь, когда вулкан «проснётся». Не бойтесь испачкаться, преодолевая путь от одной горки к другой. И взрослые, и дети, оказавшись в этом месте, радуются булькающей под ногами грязи, обмазываясь ею и оставляя свои следы.

Организационные детали