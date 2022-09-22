37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам Азербайджана. Откройте для себя природные чудеса и древнюю историю
Экскурсия к парку Гобустан и грязевым вулканам - это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Азербайджана.
В национальном парке Гобустан вы увидите наскальные рисунки и древние захоронения, которые расскажут о жизни первобытных людей. Грязевые вулканы, извергающие бурлящую массу, позволят ощутить мощь природы.
Это путешествие подходит для всех, кто хочет прикоснуться к истории и насладиться дикой природой Баку
Огромное количество наскальных рисунков, курганных захоронений и жилищ древнего человека — вот чем известен национальный парк Гобустан, куда мы с вами отправимся. Вы познакомитесь с основными сюжетами «живописи» первобытных людей и типичным «апшеронцем» из далёкого прошлого, посетив небольшой музей, где выставлены обычные и интерактивные экспонаты. Прогуливаясь по территории заповедника, вы насладитесь природными пейзажами — скалы Гобустана причудливы и величественны, и то тут, то там вам будут попадаться следы древнего человека.
Живая грязь
А после мы отправимся к вулканическому полю, которое взрывается потоками газа, грязи и солей. В Азербайджане большое количество грязевых вулканов — около 350, а всего в мире их 800. Несмотря на то, что из них извергается не лава, а потоки густой серой массы, которая бурлит и шипит, это самые настоящие вулканы. Здесь вы прочувствуете силу удивительной стихии: никогда не знаешь, когда вулкан «проснётся». Не бойтесь испачкаться, преодолевая путь от одной горки к другой. И взрослые, и дети, оказавшись в этом месте, радуются булькающей под ногами грязи, обмазываясь ею и оставляя свои следы.
Организационные детали
В случае плохой погоды (дождь, снег) поездка на грязевые вулканы осуществляется только на авто местных таксистов (понадобится доплата €6-9). При нормальной погоде поездка не предусматривает доп. расходов и проходит в штатном режиме
Вход в заповедник стоит €6/чел. и оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камран — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 430 туристов
До мозга костей бакинец. Родился и вырос в Баку. По профессии пилот гражданских авиалиний, люблю путешествовать, люблю общаться с новыми людьми на разные темы. Люблю поднимать людям настроение:)
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Гобустан - это, на мой взгляд, a must для посещения во время путешествия в Азербайджан. Когда я собиралась туда поехать, я даже не представляла, что полученные впечатления превзойдут все ожидания. читать дальшеуменьшить
Во-первых, заповедник находится в невероятно красивой пустынной местности. Во-вторых, процесс распознавания петроглифов на скалах превратится для вас в настоящий увлекательный квест. В-третьих, когда приедете непосредственно к грязевым вулканам, окунетесь в детство и если не вслух, то про себя будете визжать от восторга, наблюдая как там все булькает. 😊 А теперь nota bene: впечатления не были бы такими, если бы не труд Камрана. Если бы тут можно было поставить 10 звёздочек, я бы их поставила. Камран - прекраснейший гид и приятнейший собеседник. 6 часов пролетели как одно мгновение. Благодарю от всей души! 😊
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М
Михаил
Ирина очень интересно рассказала и про Баку по пути следования к месту основной экскурсии, и про грязевые вулканы, а также очень правильно подготовила нас к осмотру наскальных рисунков в Гобустане, предварительно проведя нас по музею на территории заповедника. Ирина чутко отнеслась к нашей индивидуальной особенности не торопиться «осмотреть всё», поэтому мы провели день замечательно и увезли позитивные воспоминания!
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Евгений
Как приятно, когда гид говорит не заученный текст как с листа и не сыпет ненужными и незапоминающимися датами из учебника, а рассказывает человеческим языком историю страны. Прекрасный интеллигентный русский язык, читать дальшеуменьшить
хороший набор знаний, кругозор, общительность, доброжелательность и терпеливость - гид на пять с плюсом. Не только провел тур, но дал и много полезной информации по туристической отрасли, которая сэкономила нам кучу времени и денег: вторую экскурсию, в Атешгях и Янардаг, с его подачи мы организовали себе сами. Петроглифы же лучше проходить с гидом: требуются подсказки, где что искать и как толковать. Но чертовски интересно, особенно если вы уже знакомы с карельскими или скандинавскими образцами древней наскальной живописи. Грязевые вулканы, хоть внешне и неказисты, тоже впечатлили порядком: такого мы не встречали ещё. Текущая густая как мёд грязь завораживает. Но учтите, что подъехать туда можно действительно только посуху: дорога скользкая. Выбирайте время правильно! Из минусов единственное что могу отметить: машине требуется ремонт климатической системы. Было душно, стекла потели. Но это не к гиду претензии.
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Ирина
Начну с того, что ни петроглифов ни грязевых вулканов я никогда не видела вживую, а про вулканы узнала только из презентации экскурсии. Моя природная любознательность указала мне направление - Гобустан. Экскурсия бесподобная, экскурсовод Камран тоже! Получила массу впечатлений от слегка неземных пейзажей! И особо хочу отметить безупречную манеру вождения Камрана! Это важно! Спасибо за экскурсию!!! Всем рекомендую!!!
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Ю
Юлия
Отлично и познавательно провели время) Камран - корректно и интересно преподносит исторические факты, приятный собеседник) Время пролетело незаметно) кто любит пейзажное созерцание и природные красоты - рекомендую. Недалеко от Баку
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Екатерина
Замечательная поездка в Гобустан и грязевые источники. Большое спасибо Камрану за познавательную экскурсию и приятное общение. Грязевые источники видели впервые, очень интересно, как на другой планете. Однозначно рекомендую!
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