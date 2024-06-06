Дом Гаджинского – экскурсии в Баку

Найдено 8 экскурсий в категории «Дом Гаджинского» в Баку на русском языке, цены от €28, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
По городским паркам - на самокате
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3528 за человека
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 112 за всё до 10 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
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    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

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  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • M
    Maliya
    3 июня 2024
    По городским паркам - на самокате
    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
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    самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения! Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день. Спасибо большое Самиру, все было отлично!!

    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Нам очень понравилась экскурсия с Тофом! Спокойная, ровная! Не перегружена информацией! Во время экскурсии, по пути, заходили куда мы хотели. В середине экскурсии пообедали в отличном недорогом ресторане. Тоф забрал нас в отеле и потом отвез нас обратно! Всем рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
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    и в пешеходных локациях! Отвечала на все наши вопросы, которые возникали в процессе прогулки. Общение было лёгким, интересным, с юмором! Дала много рекомендаций по городским объектам! С удовольствием будем рекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым!!!

  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом. Во время экскурсии увидели самые известные места в Старом городе, посетили смотровую площадку и
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    узнали много об истории и традициях, а также о современной жизни Баку. Отдельное спасибо Тофику за рекомендацию ресторана, чтобы попробовать шах-плов))

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были 21 мая на экскурсии у Эвелины! Очень грамотный, глубоко погруженный в историю города и страны экскурсовод! Эвелина перестроила маршрут
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    экскурсии с учетом наших пожеланий! Дала массу полезной информации о дальнейшем пребывании в городе! Для нас немного монотонной была подача материала, за это сняли одну звезду. Но это очень индивидуально. Рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Очень познавательно, содержательно и увлекательно, Тоф произвел впечатление тактичного и интеллигентного повествователя, глубокие знания истории в сочетании с авторским юмором, настоятельная рекомендасьон!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Душа Старого города Баку
    Экскурсию нам проводил Али. Было очень увлекательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дом Гаджинского»

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  1. Узнать Баку за 3 часа
  2. Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
  3. Весь Баку на велосипеде
  4. Бакинские каникулы
  5. По городским паркам - на самокате
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  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Дом Гаджинского" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 28 до 225 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 516 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Дом Гаджинского», 516 ⭐ отзывов, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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