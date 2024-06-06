1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€28 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от €112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
- MMaliya3 июня 2024Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
- ММихаил28 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Тофом! Спокойная, ровная! Не перегружена информацией! Во время экскурсии, по пути, заходили куда мы хотели. В середине экскурсии пообедали в отличном недорогом ресторане. Тоф забрал нас в отеле и потом отвез нас обратно! Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
- VVarvara25 мая 2024Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом. Во время экскурсии увидели самые известные места в Старом городе, посетили смотровую площадку и
- ЕЕлена23 мая 2024Были 21 мая на экскурсии у Эвелины! Очень грамотный, глубоко погруженный в историю города и страны экскурсовод! Эвелина перестроила маршрут
- ААнастасия21 мая 2024Очень познавательно, содержательно и увлекательно, Тоф произвел впечатление тактичного и интеллигентного повествователя, глубокие знания истории в сочетании с авторским юмором, настоятельная рекомендасьон!
- ООльга21 мая 2024Экскурсию нам проводил Али. Было очень увлекательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дом Гаджинского»
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