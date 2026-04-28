Премиальный автотур по Баку: рекорды, эстетика и гастрономия

Премиальный автотур по Баку
Эксклюзивное фото-сафари по Большому Баку в стиле Light & Luxury на Jeep Grand Cherokee с панорамной крышей — для тех, кто ценит комфорт, редкие локации и идеальные кадры.

Вас ждёт скоростной
драйв по трассе Формулы-1, футуристический Центр Алиева, Flame Towers, «кладбище кораблей», первая нефтяная скважина, мистическая мечеть и вкуснейший ужин с каспийской рыбой у воды.

Гибкий маршрут, инсайдерские места, продуманные фото-стопы с реквизитом и полная забота — всё для незабываемого дня в самом красивом ракурсе Баку!

Премиальный автотур по Баку: рекорды, эстетика и гастрономия
Премиальный автотур по Баку: рекорды, эстетика и гастрономия
Премиальный автотур по Баку: рекорды, эстетика и гастрономия

Описание фото-прогулки

Дорогие сибариты, эстеты и любители красивой жизни Если вы хотите увидеть Баку не через стандартные туристические открытки, а через призму роскоши, драйва, редких локаций и идеальных кадров — это приглашение именно для вас. Представьте: вы удобно расположились в премиальном салоне мощного Jeep Panorama, прохлада кондиционера, панорамная крыша открывает небо и город, а я показываю вам самые-самые места, которые обычно остаются за кадром у обычных туристов. Что ждёт именно вас:• Скоростной заезд по легендарной трассе Формулы-1.
  • Белый Город — европейский шик, Нобели и отголоски зороастризма.
  • Самый высокий флаг в мире и самая большая площадь флага.
  • Футуристический шедевр Центра Гейдара Алиева (топ-дизайн XXI века).
  • Пылающие Flame Towers — вечный культ огня в сердце города.
  • Атмосфера первых нефтепромыслов и самая первая в мире нефтяная скважина.
  • Шиховские пляжи с историей (где загорали наши бабушки и дедушки).
  • Загадочная мечеть Биби-Эйбат — место силы и покровительницы материнства.
  • Атмосферное «кладбище кораблей» — идеальная локация для стильного, немного меланхоличного фотосета.
  • Финал дня — свежайшая каспийская рыба-эндемик в настоящем локальном рыбном ресторане у воды (или не менее вкусный вариант для мясоедов). Особенности именно этого тура:• Только комфорт и наслаждение — никакого бега по музеям.
  • Инсайдерский взгляд: Баку глазами того, кто здесь живёт и любит его по-настоящему.
  • Продуманные фото-стопы — кадры, достойные обложки журнала (я помогу сделать их идеальными).
  • Реквизит для travel-фото: шляпки, очки, шарфы, платки, бокалы, кофейные чашки.
  • В машине всегда: охлаждённая вода, гранатовый сок, орешки и забота. Это не просто экскурсия. Это день, когда Баку влюбляет в себя заново — красиво, вкусно и с ветерком в панорамной крыше. Готовы нажать на газ и поймать лучшие кадры своей жизни? Пишите — забронируем дату и сделаем этот день незабываемым! Жду вашего «ПОЕХАЛИ!».

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 70 км истории и драйва
  • Это не просто маршрут - это путешествие сквозь эпохи, архитектуру и характер города ветров
  • Ул. Николаевская
  • Архитектурный код имперского Баку: доходные дома, нефть и амбиции начала ХХ века
  • Проспект Азербайджана
  • Главная магистраль столицы - ось, вокруг которой вращается городская жизнь
  • Silk Road
  • Тот самый Великий Шёлковый путь - когда Баку был перекрёстком цивилизаций
  • Нагорный парк
  • Три названия, три эпохи, одна панорама, от которой замирает дыхание
  • Смотровая площадка
  • ВАУ-фотосет: лучший вид на Каспий и город
  • Башни Огней (Flame Towers)
  • Икона современного Баку, вошедшая в мировые рейтинги
  • Crescent Mall Baku
  • Почему именно полумесяц? Архитектура со смыслом
  • Музей ковра
  • Крупнейший ковровый музей в мире - символ культуры Азербайджана
  • Трасса Формулы-1
  • 6 км драйва, скорости и городского адреналина
  • Площадь Свободы и Дом Правительства
  • Место, где история хранит следы забастовки военнопленных вермахта
  • Бакинская набережная
  • 16 км сегодня - и 26 км в будущем. Одна из самых протяжённых в мире
  • Белый город (остановка)
  • Когда-то он был Чёрным - трансформация нефтяного прошлого
  • Резиденция Нобелей
  • Чем «пахнет» Нобелевская премия? Нефтью, прогрессом и большими деньгами
  • Центр Гейдара Алиева (остановка)
  • Заха Хадид. Одно из величайших архитектурных сооружений XXI века
  • Площадь Флага
  • Один из самых высоких флагштоков в мире
  • Ночная жизнь Баку
  • Где тусуется столица после заката
  • Мечеть Биби-Хейбат (остановка)
  • Святыня, восставшая из руин
  • Баиловская бухта
  • Инженерный подвиг Потоцкого и море историй
  • Старейшие нефтепромыслы (остановка)
  • История Гаджи Зейналабдина Тагиева - человека, изменившего Баку
  • Первая нефтяная скважина в мире (остановка)
  • Как на самом деле пахнет нефть и прогресс
  • Кладбище старых кораблей (остановка)
  • Немного грусти и много атмосферы
  • Шиховские пляжи (остановка)
  • Здесь загорали ещё наши бабушки и дедушки
  • Рыбный ряд (остановка по желанию)
  • Рестораны с видом на море - финал маршрута и праздник живота
  • Баку - город, который нужно не смотреть, а прожить
  • В случае непогоды или иной непредвиденной ситуации на дорогах, гид оставляет за собой право изменить маршрут
Что включено
  • Премиальная акустика и специальный лаунж-сет из азербайджанского джаза для атмосферы
  • Бутылочка местного гранатового вина от меня в подарок
  • Обед в рыбном ресторане (на ваше усмотрение), оплачивается дополнительно
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или иное в черте Города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

$140 за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.