Эксклюзивное фото-сафари по Большому Баку в стиле Light & Luxury на Jeep Grand Cherokee с панорамной крышей — для тех, кто ценит комфорт, редкие локации и идеальные кадры.
Вас ждёт скоростной
Описание фото-прогулкиДорогие сибариты, эстеты и любители красивой жизни Если вы хотите увидеть Баку не через стандартные туристические открытки, а через призму роскоши, драйва, редких локаций и идеальных кадров — это приглашение именно для вас. Представьте: вы удобно расположились в премиальном салоне мощного Jeep Panorama, прохлада кондиционера, панорамная крыша открывает небо и город, а я показываю вам самые-самые места, которые обычно остаются за кадром у обычных туристов. Что ждёт именно вас:• Скоростной заезд по легендарной трассе Формулы-1.
- Белый Город — европейский шик, Нобели и отголоски зороастризма.
- Самый высокий флаг в мире и самая большая площадь флага.
- Футуристический шедевр Центра Гейдара Алиева (топ-дизайн XXI века).
- Пылающие Flame Towers — вечный культ огня в сердце города.
- Атмосфера первых нефтепромыслов и самая первая в мире нефтяная скважина.
- Шиховские пляжи с историей (где загорали наши бабушки и дедушки).
- Загадочная мечеть Биби-Эйбат — место силы и покровительницы материнства.
- Атмосферное «кладбище кораблей» — идеальная локация для стильного, немного меланхоличного фотосета.
- Финал дня — свежайшая каспийская рыба-эндемик в настоящем локальном рыбном ресторане у воды (или не менее вкусный вариант для мясоедов). Особенности именно этого тура:• Только комфорт и наслаждение — никакого бега по музеям.
- Инсайдерский взгляд: Баку глазами того, кто здесь живёт и любит его по-настоящему.
- Продуманные фото-стопы — кадры, достойные обложки журнала (я помогу сделать их идеальными).
- Реквизит для travel-фото: шляпки, очки, шарфы, платки, бокалы, кофейные чашки.
- В машине всегда: охлаждённая вода, гранатовый сок, орешки и забота. Это не просто экскурсия. Это день, когда Баку влюбляет в себя заново — красиво, вкусно и с ветерком в панорамной крыше. Готовы нажать на газ и поймать лучшие кадры своей жизни? Пишите — забронируем дату и сделаем этот день незабываемым! Жду вашего «ПОЕХАЛИ!».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 70 км истории и драйва
- Это не просто маршрут - это путешествие сквозь эпохи, архитектуру и характер города ветров
- Ул. Николаевская
- Архитектурный код имперского Баку: доходные дома, нефть и амбиции начала ХХ века
- Проспект Азербайджана
- Главная магистраль столицы - ось, вокруг которой вращается городская жизнь
- Silk Road
- Тот самый Великий Шёлковый путь - когда Баку был перекрёстком цивилизаций
- Нагорный парк
- Три названия, три эпохи, одна панорама, от которой замирает дыхание
- Смотровая площадка
- ВАУ-фотосет: лучший вид на Каспий и город
- Башни Огней (Flame Towers)
- Икона современного Баку, вошедшая в мировые рейтинги
- Crescent Mall Baku
- Почему именно полумесяц? Архитектура со смыслом
- Музей ковра
- Крупнейший ковровый музей в мире - символ культуры Азербайджана
- Трасса Формулы-1
- 6 км драйва, скорости и городского адреналина
- Площадь Свободы и Дом Правительства
- Место, где история хранит следы забастовки военнопленных вермахта
- Бакинская набережная
- 16 км сегодня - и 26 км в будущем. Одна из самых протяжённых в мире
- Белый город (остановка)
- Когда-то он был Чёрным - трансформация нефтяного прошлого
- Резиденция Нобелей
- Чем «пахнет» Нобелевская премия? Нефтью, прогрессом и большими деньгами
- Центр Гейдара Алиева (остановка)
- Заха Хадид. Одно из величайших архитектурных сооружений XXI века
- Площадь Флага
- Один из самых высоких флагштоков в мире
- Ночная жизнь Баку
- Где тусуется столица после заката
- Мечеть Биби-Хейбат (остановка)
- Святыня, восставшая из руин
- Баиловская бухта
- Инженерный подвиг Потоцкого и море историй
- Старейшие нефтепромыслы (остановка)
- История Гаджи Зейналабдина Тагиева - человека, изменившего Баку
- Первая нефтяная скважина в мире (остановка)
- Как на самом деле пахнет нефть и прогресс
- Кладбище старых кораблей (остановка)
- Немного грусти и много атмосферы
- Шиховские пляжи (остановка)
- Здесь загорали ещё наши бабушки и дедушки
- Рыбный ряд (остановка по желанию)
- Рестораны с видом на море - финал маршрута и праздник живота
- Баку - город, который нужно не смотреть, а прожить
- В случае непогоды или иной непредвиденной ситуации на дорогах, гид оставляет за собой право изменить маршрут
Что включено
- Премиальная акустика и специальный лаунж-сет из азербайджанского джаза для атмосферы
- Бутылочка местного гранатового вина от меня в подарок
- Обед в рыбном ресторане (на ваше усмотрение), оплачивается дополнительно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или иное в черте Города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
