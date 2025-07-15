Мои заказы

Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю

Полюбоваться историческими зданиями и современной архитектурой с палубы теплохода
Чтобы увидеть Баку вне суеты улиц и оценить его исторический размах и футуристическую динамику, отправимся на прогулку по заливу. С воды вы полюбуетесь Девичьей башней и Башнями Огня. Услышите об истории Азербайджана, добыче «чёрного золота» и амбициях мегаполиса. А в отблесках вечерней подсветки город выглядит особенно впечатляюще.
5
3 отзыва
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю© Руслан
Описание водной прогулки

Мы встретим вас в Старом Баку и отвезём к пристани. На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути. Вы увидите:

  • Башни Огня — символы нового Баку и победители мирового светового конкурса
  • Девичья башня — загадочная постройка 12 века в сердце Старого города
  • Телебашня, которая выше Эйфелевой
  • Crystal Hall и Crescent Mall — архитектурные новинки и силуэты современного Баку
  • Baku Eye — колесо обозрения над Каспием
  • Площадь Флага с 72-метровым флагом — гордость Азербайджана
  • И многое другое!

По пути вы узнаете:

  • Как Баку стал нефтяной столицей 19 века
  • Какое место он занимает на энергетической и политической карте мира
  • Почему азербайджанская архитектура не боится футуристичности

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит на теплоходе для 200 пассажиров. Продолжительность прогулки — около 40 минут
  • Трансфер до теплохода — на седане Hyundai, минивэне Mercedes или автобусе — в зависимости от количества пассажиров
  • На теплоходе есть тёплый салон с панорамными окнами и открытая палуба. За доплату возможно размещение в бизнес-зале на 20 мест, где угощают азербайджанским чаем
  • В ветреную погоду поездка может быть отменена или перенесена на другой день
  • При посадке на теплоход нужно будет преодолеть несколько ступеней
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 7 лет€3
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 27 туристов
Наша компания специализируется на современных городах, исторических памятниках, природе и высококачественных, безопасных турах по Азербайджану. Доверяйте нам ваши экскурсии по Азербайджану.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
4
3
2
1
Н
Надежда
15 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
Дата посещения: 14 июля 2025
Александра
Александра
30 авг 2025
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно поменять судно. Понятно, что непросто, нужно просчитать все. Уверена, что такой формат привлёк бы достаточно посетителей для окупаемости
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно поменять судно. Понятно, что непросто, нужно просчитать все. Уверена, что такой формат привлёк бы достаточно посетителей для окупаемости
C
Christina
31 июл 2025
Супер очень понравилось

Входит в следующие категории Баку

