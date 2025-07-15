Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю

Чтобы увидеть Баку вне суеты улиц и оценить его исторический размах и футуристическую динамику, отправимся на прогулку по заливу. С воды вы полюбуетесь Девичьей башней и Башнями Огня. Услышите об истории Азербайджана, добыче «чёрного золота» и амбициях мегаполиса. А в отблесках вечерней подсветки город выглядит особенно впечатляюще.
Описание водной прогулки
Мы встретим вас в Старом Баку и отвезём к пристани. На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути. Вы увидите:
- Башни Огня — символы нового Баку и победители мирового светового конкурса
- Девичья башня — загадочная постройка 12 века в сердце Старого города
- Телебашня, которая выше Эйфелевой
- Crystal Hall и Crescent Mall — архитектурные новинки и силуэты современного Баку
- Baku Eye — колесо обозрения над Каспием
- Площадь Флага с 72-метровым флагом — гордость Азербайджана
- И многое другое!
По пути вы узнаете:
- Как Баку стал нефтяной столицей 19 века
- Какое место он занимает на энергетической и политической карте мира
- Почему азербайджанская архитектура не боится футуристичности
Организационные детали
- Водная прогулка проходит на теплоходе для 200 пассажиров. Продолжительность прогулки — около 40 минут
- Трансфер до теплохода — на седане Hyundai, минивэне Mercedes или автобусе — в зависимости от количества пассажиров
- На теплоходе есть тёплый салон с панорамными окнами и открытая палуба. За доплату возможно размещение в бизнес-зале на 20 мест, где угощают азербайджанским чаем
- В ветреную погоду поездка может быть отменена или перенесена на другой день
- При посадке на теплоход нужно будет преодолеть несколько ступеней
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 7 лет
|€3
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 27 туристов
Наша компания специализируется на современных городах, исторических памятниках, природе и высококачественных, безопасных турах по Азербайджану. Доверяйте нам ваши экскурсии по Азербайджану.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
15 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
Дата посещения: 14 июля 2025
Александра
30 авг 2025
Хотелось бы увеличить время и маршрут прогулки. Вода всегда завораживает. Например, можно организовать ужин, шоу-программу. Возможно поменять судно. Понятно, что непросто, нужно просчитать все. Уверена, что такой формат привлёк бы достаточно посетителей для окупаемости
C
Christina
31 июл 2025
Супер очень понравилось
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 3 чел.
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия
Путешествие по Баку, где вас ждут вкусные блюда, старинные улочки и уникальные достопримечательности. Откройте для себя кулинарные традиции Азербайджана
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийский берег и заливы Баку
Путешествие к восточной точке Апшерона - Клюву орла. Вас ждут бакинские деревни, пляж Бильгя и уникальные виды на Каспийское море
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €136
€170 за всё до 7 чел.