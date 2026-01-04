В Владимир Большое спасибо гиду Рафаэлю. Экскурсия "Шамаха и Габала - сердце Кавказа за один день" прошла просто на "ура". Рафаэль рассказывал всё интересно и подробно, отвечал на все вопросы. Хотя экскурсия по времени была длинная, но время пролетело незаметно. Ещё раз большое спасибо. Владимир и Надежда.

М Маржан Нашим гидом был Рафаэлка — очень интересный человек! Он всё понятно объяснял, с большим энтузиазмом рассказывал и всегда был рядом. На протяжении всей поездки мы постоянно общались, и благодаря ему я увидела вашу страну с совершенно другой стороны. Было очень классно: природа, свежий воздух и смена обстановки.

T Travel163930 Фантастический тур! Наша экскурсия с Нурай и Рушеном была великолепной. Глубокие знания, интересные истории и очень дружелюбное отношение. Обязательно снова обратимся в эту компанию. Настоятельно рекомендуем!

S Svetlana Прекрасная поездка: горы, озеро и водопад были очень красивыми. Гид Огюз — вежливый и приятный.

j jasey Обязательно для любителей приключений. Мне посчастливилось посетить Габалу и Шемаху — два прекрасных направления, где сочетаются природа и история. Это был незабываемый опыт! Наш гид Вусаля была великолепна и очень знающая.

A Abdulmajid Поездка была по-настоящему приятной, альхамдулиллах. Команда, а особенно мистер Сеид, сделали всё максимально комфортно и запоминающе. Он отлично следил за таймингом, рассказывал истории и факты об Азербайджане и местах, которые мы посещали, — увлекательно, информативно и с отличным юмором. Без сомнений, мистер Сеид — лучший гид, с которым мне доводилось путешествовать.

Н Никита читать дальше озеру и водопадам. Обязательно берите билеты на канатную дорогу — виды сверху шикарные. Понравилась и мечеть в Шемахе — старейшая в Азербайджане. Отдельное спасибо гиду Эльману за атмосферу дружеского путешествия. Дорога прошла легко — с остановками, музыкой и отличным настроением. Один из самых живописных туров Азербайджана. Мы не ожидали, что тур так сильно понравится! Габала — это нечто невероятное: сделали больше сотни фото в горах, затем поехали к красивейшему горному

J Jeah У меня был потрясающий опыт и отличное время в этом путешествии вместе с командой организаторов, особенно с Наз и Князем. Один из лучших туров — все очень отзывчивые и приятные люди. Эта поездка помогла мне по-настоящему «раскрыть» Баку. Огромное спасибо! 🥰

s syed читать дальше профессиональной и опытной в работе с туристами. Она оставила тёплый след в наших сердцах. Водитель тоже был очень внимательным и профессиональным. Тур с нашей молодой подругой Наз стал по-настоящему выдающимся и незабываемым. Спасибо всей команде и особенно Наз и Огюзу. Очень запоминающийся и познавательный тур. Экскурсия прошла великолепно. Да, сами места впечатляют, но наш гид была просто невероятной. Мы даже не ожидали, что такая молодая девушка может быть настолько уверенной,

S Silin Отличная машина, аккуратный и профессиональный водитель. Дороги безопасные. Гид Огюз — с глубокими знаниями истории и географии, очень приятный молодой человек. Хотели индивидуальный тур, но рады, что поехали группой — познакомились с людьми из разных стран. Классные локации и незабываемые эмоции 💖

S Susila Целый день прошёл отлично, полностью оправдал свою стоимость. Гид Ага — профессиональный, тёплый и очень дружелюбный человек. Всё показывал и объяснял спокойно и терпеливо.

Е Екатерина Тур получился очень насыщенным: множество красивых локаций, природа, горы, мечети, водопады. Особая благодарность гиду Огюзу — мы узнали огромное количество интересных фактов. Без него экскурсия не была бы такой познавательной. Поездка вышла душевной, весёлой и по-настоящему увлекательной. Хотелось бы, чтобы и во второй тур он поехал с нами — гид от Бога.

D Daljeet Экскурсия в Шемаху и Габалу была превосходной. Наш гид Саид ага был дружелюбным, эрудированным и сделал поездку очень приятной. Красивые места, чёткая организация и комфорт на протяжении всего маршрута. Однозначно рекомендуем!

A Ahmed Стоит посетить. Очень приятная и запоминающаяся поездка. Обед был вкусным, с красивым видом, а гид Нурай — креативная и профессиональная.