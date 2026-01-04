Откройте для себя душу Азербайджана в путешествии, где древняя мечеть Джума в Шамахе встречается с журчанием водопадов «Семь красавиц» в Габале.
Погрузитесь в тишину горных лесов, насладитесь обедом с панорамным видом на долину и поднимитесь на канатной дороге Туфандага, чтобы увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта. Это идеальный день, чтобы ощутить гармонию истории, природы и вкуса настоящего Азербайджана.
Описание экскурсии
Сердце Кавказа: от древних мечетей к горным озёрам Экскурсия Шамаха–Габала — это насыщенное однодневное путешествие, которое объединяет богатое историческое наследие и природную красоту Азербайджана. Вы начнёте с осмотра мечети Джума в Шамахе, одного из древнейших мусульманских храмов Кавказа (743 г.), затем проедете через Исмаиллинские леса, где растут могучие дубы и клены, и почувствуете умиротворённость и силу природы. После этого вас ждёт обед в ресторане на возвышенности с видом на цветущую долину и горы, где вы сможете отдохнуть и попробовать национальные блюда. В Габале вы посетите водопады «Семь красавиц», семь каскадов, текущих между лесистыми склонами Кавказа, а затем отправитесь к живописному озеру Нохур, чтобы прогуляться вдоль его берегов или покататься на катамаране. Завершается экскурсия посещением горнолыжного курорта Туфандаг — в зависимости от времени года вы можете подняться на канатной дороге, насладиться видами с высоты или просто ощутить атмосферу этого горного курорта. Важная информация: Способы оплаты на месте гиду:
Наличные: USD, EUR, AZN • Оплата зарубежной картой онлайн.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума (Шамаха)
- Исмаиллинские леса
- Ресторан с видом на долину и хребты
- Водопады «Семь красавиц»
- Озеро Нохур
- Горный курорт Туфандаг
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсия по Старому Городу в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу (12$)
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Проспект Азербайждана, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные: USD, EUR, AZN
- Оплата зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
4 янв 2026
Большое спасибо гиду Рафаэлю. Экскурсия "Шамаха и Габала - сердце Кавказа за один день" прошла просто на "ура". Рафаэль рассказывал всё интересно и подробно, отвечал на все вопросы. Хотя экскурсия по времени была длинная, но время пролетело незаметно. Ещё раз большое спасибо. Владимир и Надежда.
М
Маржан
26 дек 2025
Нашим гидом был Рафаэлка — очень интересный человек! Он всё понятно объяснял, с большим энтузиазмом рассказывал и всегда был рядом. На протяжении всей поездки мы постоянно общались, и благодаря ему я увидела вашу страну с совершенно другой стороны. Было очень классно: природа, свежий воздух и смена обстановки.
T
Travel163930
26 дек 2025
Фантастический тур! Наша экскурсия с Нурай и Рушеном была великолепной. Глубокие знания, интересные истории и очень дружелюбное отношение. Обязательно снова обратимся в эту компанию. Настоятельно рекомендуем!
S
Svetlana
25 дек 2025
Прекрасная поездка: горы, озеро и водопад были очень красивыми. Гид Огюз — вежливый и приятный.
j
jasey
24 дек 2025
Обязательно для любителей приключений. Мне посчастливилось посетить Габалу и Шемаху — два прекрасных направления, где сочетаются природа и история. Это был незабываемый опыт! Наш гид Вусаля была великолепна и очень знающая.
A
Abdulmajid
24 дек 2025
Поездка была по-настоящему приятной, альхамдулиллах. Команда, а особенно мистер Сеид, сделали всё максимально комфортно и запоминающе. Он отлично следил за таймингом, рассказывал истории и факты об Азербайджане и местах, которые мы посещали, — увлекательно, информативно и с отличным юмором. Без сомнений, мистер Сеид — лучший гид, с которым мне доводилось путешествовать.
Н
Никита
24 дек 2025
Один из самых живописных туров Азербайджана. Мы не ожидали, что тур так сильно понравится! Габала — это нечто невероятное: сделали больше сотни фото в горах, затем поехали к красивейшему горному
J
Jeah
24 дек 2025
У меня был потрясающий опыт и отличное время в этом путешествии вместе с командой организаторов, особенно с Наз и Князем. Один из лучших туров — все очень отзывчивые и приятные люди. Эта поездка помогла мне по-настоящему «раскрыть» Баку. Огромное спасибо! 🥰
s
syed
24 дек 2025
Очень запоминающийся и познавательный тур. Экскурсия прошла великолепно. Да, сами места впечатляют, но наш гид была просто невероятной. Мы даже не ожидали, что такая молодая девушка может быть настолько уверенной,
S
Silin
24 дек 2025
Отличная машина, аккуратный и профессиональный водитель. Дороги безопасные. Гид Огюз — с глубокими знаниями истории и географии, очень приятный молодой человек. Хотели индивидуальный тур, но рады, что поехали группой — познакомились с людьми из разных стран. Классные локации и незабываемые эмоции 💖
S
Susila
24 дек 2025
Целый день прошёл отлично, полностью оправдал свою стоимость. Гид Ага — профессиональный, тёплый и очень дружелюбный человек. Всё показывал и объяснял спокойно и терпеливо.
Е
Екатерина
24 дек 2025
Тур получился очень насыщенным: множество красивых локаций, природа, горы, мечети, водопады. Особая благодарность гиду Огюзу — мы узнали огромное количество интересных фактов. Без него экскурсия не была бы такой познавательной. Поездка вышла душевной, весёлой и по-настоящему увлекательной. Хотелось бы, чтобы и во второй тур он поехал с нами — гид от Бога.
D
Daljeet
24 дек 2025
Экскурсия в Шемаху и Габалу была превосходной. Наш гид Саид ага был дружелюбным, эрудированным и сделал поездку очень приятной. Красивые места, чёткая организация и комфорт на протяжении всего маршрута. Однозначно рекомендуем!
A
Ahmed
24 дек 2025
Стоит посетить. Очень приятная и запоминающаяся поездка. Обед был вкусным, с красивым видом, а гид Нурай — креативная и профессиональная.
F
Fareeda
24 дек 2025
Незабываемое путешествие по Азербайджану. Незабываемая поездка по северу Азербайджана с Azerbaijan International Travel. Тур был исключительным, во многом благодаря нашему замечательному гиду Камалу и водителю Хайдеру. Великолепные пейзажи, богатая история, Шемаха, Габала, Шеки. Особенно впечатлили озеро Нохур и канатная дорога на курорте Туфандаг с панорамными видами. Настоятельно рекомендуем!
