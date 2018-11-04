3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества

Fuad
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Fuad – ваш гид
Шопинг в путешествии может подарить не меньше радости, чем знакомство с достопримечательностями или посещение вкусного ресторана.

В этой экскурсии совмещены все три удовольствия, Со мной вы не заблудитесь в крупнейшем торговом центре «Седерек» и узнаете об особенностях мусульманского зодчества и чудесах вдоль Каспийского моря.
От 68 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан

Что вас ожидает

Торговый город Седерек
Помимо исторического и архитектурного наследия несомненный плюс столицы Азербайджана — это выгодный шопинг. Из Баку за 20 минут мы доедем до крупнейшего торгового центра «Седерек» — города в городе, который даже видно из космоса. Здесь можно купить почти всё на свете, от одежды и обуви до известных на всю республику мехов (качественных шуб по хорошей цене) и традиционных ковров. Я помогу найти необходимый товар, сориентироваться (в лабиринтах «Седерека» легко заблудиться) и поторговаться — это особенно кстати, когда продавцы не знают русского языка.

Мечеть Биби-Ейбат
На обратном пути вы посетите один из значимых памятников мусульманского зодчества Азербайджана — красивейшую мечеть Биби-Эйбат, узнаете о её трагичной судьбе и истории названия. Со смотровой площадки мечети вам откроется вид на «нефтяную артерию» города — Биби-Эйбатскую бухту. Я расскажу историю этого проекта, который в свое время уступал лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая.

Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар
После отправимся на вкусный обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря, который считается лучшим по соотношению цены и качества. А завершится экскурсия прогулкой по новой части Бакинского бульвара, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения «Baku eye» и увидите роскошный кристальный зал, построенный к Евровидению, и крупнейший флаг Азербайджана.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого возраста. Если вы будете с детьми, то на Бакинском бульваре их ждёт множество игр и развлечений.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Трансфер из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
  • В стоимость не включено посещение аттракционов на бульваре и обед в рыбном ресторане
  • В стоимость входит бутилированная вода
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2018
Экскурсия пришлась на последний день пребывания в Баку, мы уже почти всё видели и много где побывали , поэтому Фуаду пришлось не легко, маршрут меняли по моим заявкам. Проговорилась, что мои родители проводили свой медовый месяц в Загульбе, под Баку, Фуад тут же предложил посетить это место, хотя это не очень туристический маршрут. Съездили, очень познавательно, попутно общались о жизни, о состоянии экономики. Мне и особенно моим родителям было очень приятно, что я попала в этот посёлок, нынче, кстати , аналог Рублевского шоссе в России. Побывали в огромном торговом центре размером с город. Если кого-то интересуют приобретения чего бы то ни было( нет только эликсира молодости)- вам к Фуаду - привезет, сопроводит, поможет выгодно купить. Побывали в шикарном кардиологическом санатории с дивным парком и видом на Каспий, были в Бакинском зоопарке, там невероятной красоты фазаны, рекомендую посмотреть на чудесных птиц, отведали блюдо национальной кухни- садж, прогулялись в Бакинское метро. Программу изменили по моему желанию. Я в полном восторге, огромное спасибо. Человек заинтересован чтобы гости получили максимум положительных впечатлений. Сплошной эксклюзив.
30 сентября 2018
Побывали в Баку. Взяли экскурсию с гидом Фуадом. Отлично провели время, получили исчерпывающие сведения о Баку, съездили в Гобустан. Рекомендую всем, большое спасибо!!! Ирина
25 сентября 2018
Мы очень благодарны Фуаду за проведенный вместе день. Это не совсем экскурсия. но мы получили то, что ожидали. Фуад помог нам выбрать подарки, посоветовал, поторговался. Всё рассказал, показал. Учел все наши пожелания. Советуем экскурсию однозначно!
Игорь, Светлана

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