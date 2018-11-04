3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия в Баку объединяет шопинг, культурные открытия и гастрономические удовольствия. Путешественники посетят крупнейший торговый центр «Седерек», где можно приобрести всё от одежды до традиционных ковров. Далее маршрут ведет к мечети Биби-Эйбат, известной своей архитектурой и историей. Завершает день обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря и прогулка по Бакинскому бульвару

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Торговый город Седерек

Помимо исторического и архитектурного наследия несомненный плюс столицы Азербайджана — это выгодный шопинг. Из Баку за 20 минут мы доедем до крупнейшего торгового центра «Седерек» — города в городе, который даже видно из космоса. Здесь можно купить почти всё на свете, от одежды и обуви до известных на всю республику мехов (качественных шуб по хорошей цене) и традиционных ковров. Я помогу найти необходимый товар, сориентироваться (в лабиринтах «Седерека» легко заблудиться) и поторговаться — это особенно кстати, когда продавцы не знают русского языка.

Мечеть Биби-Ейбат

На обратном пути вы посетите один из значимых памятников мусульманского зодчества Азербайджана — красивейшую мечеть Биби-Эйбат, узнаете о её трагичной судьбе и истории названия. Со смотровой площадки мечети вам откроется вид на «нефтяную артерию» города — Биби-Эйбатскую бухту. Я расскажу историю этого проекта, который в свое время уступал лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая.

Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар

После отправимся на вкусный обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря, который считается лучшим по соотношению цены и качества. А завершится экскурсия прогулкой по новой части Бакинского бульвара, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения «Baku eye» и увидите роскошный кристальный зал, построенный к Евровидению, и крупнейший флаг Азербайджана.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого возраста. Если вы будете с детьми, то на Бакинском бульваре их ждёт множество игр и развлечений.

Организационные детали