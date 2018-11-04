3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественники посетят крупнейший торговый центр «Седерек», где можно приобрести всё от одежды до традиционных ковров. Далее маршрут ведет к мечети Биби-Эйбат, известной своей архитектурой и историей. Завершает день обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря и прогулка по Бакинскому бульвару
6 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Выгодный шопинг в «Седереке»
- 🕌 Посещение мечети Биби-Эйбат
- 🍽️ Обед в рыбном ресторане
- 🌊 Прогулка по Бакинскому бульвару
- 🚗 Комфортный трансфер включён
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Торговый центр «Седерек»
- Мечеть Биби-Эйбат
- Бакинский бульвар
Описание экскурсии
Торговый город Седерек
Помимо исторического и архитектурного наследия несомненный плюс столицы Азербайджана — это выгодный шопинг. Из Баку за 20 минут мы доедем до крупнейшего торгового центра «Седерек» — города в городе, который даже видно из космоса. Здесь можно купить почти всё на свете, от одежды и обуви до известных на всю республику мехов (качественных шуб по хорошей цене) и традиционных ковров. Я помогу найти необходимый товар, сориентироваться (в лабиринтах «Седерека» легко заблудиться) и поторговаться — это особенно кстати, когда продавцы не знают русского языка.
Мечеть Биби-Ейбат
На обратном пути вы посетите один из значимых памятников мусульманского зодчества Азербайджана — красивейшую мечеть Биби-Эйбат, узнаете о её трагичной судьбе и истории названия. Со смотровой площадки мечети вам откроется вид на «нефтяную артерию» города — Биби-Эйбатскую бухту. Я расскажу историю этого проекта, который в свое время уступал лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая.
Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар
После отправимся на вкусный обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря, который считается лучшим по соотношению цены и качества. А завершится экскурсия прогулкой по новой части Бакинского бульвара, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения «Baku eye» и увидите роскошный кристальный зал, построенный к Евровидению, и крупнейший флаг Азербайджана.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам любого возраста. Если вы будете с детьми, то на Бакинском бульваре их ждёт множество игр и развлечений.
Организационные детали
- Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
- При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
- Трансфер из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
- В стоимость не включено посещение аттракционов на бульваре и обед в рыбном ресторане
- В стоимость входит бутилированная вода
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
|Дети до 16 лет
|€53
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Игорь, Светлана