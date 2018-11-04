3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан

Погрузитесь в атмосферу Баку: шопинг в Седереке, мечеть Биби-Эйбат и обед на берегу Каспия. Уникальный опыт для всех возрастов
Экскурсия в Баку объединяет шопинг, культурные открытия и гастрономические удовольствия.

Путешественники посетят крупнейший торговый центр «Седерек», где можно приобрести всё от одежды до традиционных ковров. Далее маршрут ведет к мечети Биби-Эйбат, известной своей архитектурой и историей. Завершает день обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря и прогулка по Бакинскому бульвару
4.8
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Выгодный шопинг в «Седереке»
  • 🕌 Посещение мечети Биби-Эйбат
  • 🍽️ Обед в рыбном ресторане
  • 🌊 Прогулка по Бакинскому бульвару
  • 🚗 Комфортный трансфер включён
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан

Что можно увидеть

  • Торговый центр «Седерек»
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Бакинский бульвар

Описание экскурсии

Торговый город Седерек

Помимо исторического и архитектурного наследия несомненный плюс столицы Азербайджана — это выгодный шопинг. Из Баку за 20 минут мы доедем до крупнейшего торгового центра «Седерек» — города в городе, который даже видно из космоса. Здесь можно купить почти всё на свете, от одежды и обуви до известных на всю республику мехов (качественных шуб по хорошей цене) и традиционных ковров. Я помогу найти необходимый товар, сориентироваться (в лабиринтах «Седерека» легко заблудиться) и поторговаться — это особенно кстати, когда продавцы не знают русского языка.

Мечеть Биби-Ейбат

На обратном пути вы посетите один из значимых памятников мусульманского зодчества Азербайджана — красивейшую мечеть Биби-Эйбат, узнаете о её трагичной судьбе и истории названия. Со смотровой площадки мечети вам откроется вид на «нефтяную артерию» города — Биби-Эйбатскую бухту. Я расскажу историю этого проекта, который в свое время уступал лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая.

Рыбный ресторан и Новый Бакинский бульвар

После отправимся на вкусный обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря, который считается лучшим по соотношению цены и качества. А завершится экскурсия прогулкой по новой части Бакинского бульвара, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения «Baku eye» и увидите роскошный кристальный зал, построенный к Евровидению, и крупнейший флаг Азербайджана.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого возраста. Если вы будете с детьми, то на Бакинском бульваре их ждёт множество игр и развлечений.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Трансфер из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
  • В стоимость не включено посещение аттракционов на бульваре и обед в рыбном ресторане
  • В стоимость входит бутилированная вода

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€90
Дети до 16 лет€53
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
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программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Наталия
Экскурсия пришлась на последний день пребывания в Баку, мы уже почти всё видели и много где побывали, поэтому Фуаду пришлось не легко, маршрут меняли по моим заявкам. Проговорилась, что мои
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родители проводили свой медовый месяц в Загульбе, под Баку, Фуад тут же предложил посетить это место, хотя это не очень туристический маршрут. Съездили, очень познавательно, попутно общались о жизни, о состоянии экономики. Мне и особенно моим родителям было очень приятно, что я попала в этот посёлок, нынче, кстати, аналог Рублевского шоссе в России. Побывали в огромном торговом центре размером с город. Если кого-то интересуют приобретения чего бы то ни было(нет только эликсира молодости)- вам к Фуаду - привезет, сопроводит, поможет выгодно купить. Побывали в шикарном кардиологическом санатории с дивным парком и видом на Каспий, были в Бакинском зоопарке, там невероятной красоты фазаны, рекомендую посмотреть на чудесных птиц, отведали блюдо национальной кухни- садж, прогулялись в Бакинское метро. Программу изменили по моему желанию. Я в полном восторге, огромное спасибо. Человек заинтересован чтобы гости получили максимум положительных впечатлений. Сплошной эксклюзив.

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И
Побывали в Баку. Взяли экскурсию с гидом Фуадом. Отлично провели время, получили исчерпывающие сведения о Баку, съездили в Гобустан. Рекомендую всем, большое спасибо!!! Ирина
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Н
Замечательный человек и гид отличный!
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С
Мы очень благодарны Фуаду за проведенный вместе день. Это не совсем экскурсия. но мы получили то, что ожидали. Фуад помог нам выбрать подарки, посоветовал, поторговался. Всё рассказал, показал. Учел все наши пожелания. Советуем экскурсию однозначно!
Игорь, Светлана
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