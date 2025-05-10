Вы впервые Баку и хотите за 1 день увидеть максимум? Тогда эта экскурсия — для вас! Вы побываете в Старом городе и увидите главные локации: Девичью башню, дворец Ширваншахов, хаммамы и мечети. Изучите постройки времён первого нефтяного бума и современные небоскрёбы. Узнаете, как появился Чёрный город и как он превратился в Белый. И увидите Баку с высоты птичьего полёта.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Крепостные стены и знаменитые Парные ворота с уникальной архитектурой
- Бывшая таможня. Поговорим о её функциях и принципе работы
- Аутентичные хамамы — оазисы отдыха и культуры
- Дворец Ширваншахов — жемчужина Старого города и символ королевской эпохи
- Мечети, где элегантная архитектура соседствует с духовным наследием
- Резиденция бакинских ханов — аутентичный комплекс, состоящий из нескольких домов
- Караван-сараи — древние дома отдыха для путешественников, хранящие истории Великого шёлкового пути
- Девичья башня — символ города, окутанный тайнами. Расскажем вам о них подробнее
- Места, где снимали легендарные советские фильмы: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и другие
- Первая нефтяная скважина, пробуренная индустриальным методом
- Здания, построенные на деньги нефтяных магнатов. Элегантные доходные дома и особняки хранят историю первого нефтяного бума
- Белый Город — улицы современного Баку, где новые постройки отражают дух динамичного и яркого города
- Центр Гейдара Алиева — одна из последних работ Захи Хадид
- Нагорный парк — смотровая площадка
Во время экскурсии поговорим, как строились крепостные стены, как развивалась культура и гигиена в давние времена. Вы узнаете о жизни в Баку в эпоху Ширваншахов и о том, чем живёт город сейчас.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном кроссовере или минивэне в зависимости от количества участников
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- На смотровую площадку можем подняться на фуникулере. Проезд в одну сторону — 1 манат за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгун — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Айгюн. Я гид, говорящий на русском, немецком и английском языках. Oчень люблю свою страну и горжусь тем, что я азербайджанка. Я хорошо знакома с музыкой, искусством, кухней, историей Азербайджана — и конечно, люблю делиться знаниями с гостями вместе с командой профессиональных гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
10 мая 2025
Нашу экскурсию провёл замечательный Мушфиг. Спасибо за интересный рассказ о городе. Мы смогли посмотреть основные места города Баку, узнать историю и просто душевно пообщаться, что сделало экскурсию по-настоящему живой.
И
Ирина
2 мая 2025
Нам понравилось. За 4 часа мы посмотрели знаковые места Баку и поставили впечатление о городе. Айгун провела отличную, очень информативную и продуманную экскурсию. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
С ветерком по Баку и вокруг
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Баку. Узнайте город с его древними и современными гранями, насладитесь кухней и юмором местных жителей
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €249 за всё до 60 чел.
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:30
от €48
€60 за человека
Индивидуальная
Солнечные ковры Баку
Посетите уникальный музей Кямиля Алиева в Баку, где собраны солнечные ковры. Узнайте о технологии их создания и насладитесь азербайджанским гостеприимством
Начало: В центре Баку
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€21 за человека