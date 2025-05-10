Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вы впервые Баку и хотите за 1 день увидеть максимум? Тогда эта экскурсия — для вас! Вы побываете в Старом городе и увидите главные локации: Девичью башню, дворец Ширваншахов, хаммамы и мечети. Изучите постройки времён первого нефтяного бума и современные небоскрёбы. Узнаете, как появился Чёрный город и как он превратился в Белый. И увидите Баку с высоты птичьего полёта.