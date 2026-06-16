Мы отправимся по труднодоступным дорогам Талышских гор, увидим три совершенно разных водопада, устроим пикник среди лесов и откроем для себя уголки Азербайджана, куда редко добираются путешественники.
Описание экскурсии
Завтрак в ресторане Гаджи-Оглу
По дороге в южный регион Азербайджана сделаем остановку в одном из самых известных придорожных ресторанов страны. Здесь вы сможете попробовать традиционный азербайджанский завтрак и подготовиться к насыщенному дню среди гор и водопадов.
Пересадка на внедорожники Нива
Впереди — лесные дороги, горные серпантины и участки маршрута, недоступные для обычного туристического транспорта. Уже сама поездка становится частью приключения.
Водопад Сярин Булаг
Первый водопад маршрута расположен среди густого леса и горных склонов. Чистая прохладная вода, тишина и живописная природа делают это место прекрасным началом знакомства с природными сокровищами Талышских гор.
Водопад Биби-Яни
Один из самых уединённых водопадов региона. Благодаря удалённости от популярных маршрутов здесь сохранилась атмосфера дикой природы. Полюбуемся водными каскадами, отдохнём и сделаем фотографии на фоне горных пейзажей.
Водопад Галабин и пикник на природе
Главная природная жемчужина путешествия. Мощный поток воды, окружённый лесом и скалами, создаёт впечатляющий пейзаж. Здесь мы устроим пикник на природе, отдохнём возле водопада и, при желании, сможем искупаться в прохладной горной воде.
Возвращение в Баку
После отдыха возвращаемся на внедорожниках к автобусу и отправляемся обратно в Баку. По дороге можно будет поделиться впечатлениями и ещё раз насладиться видами юга Азербайджана.
Темы
Во время путешествия вы узнаете о природе Талышских гор и особенностях одного из самых влажных регионов Азербайджана. Гид расскажет, почему именно здесь сохранились густые леса, редкие растения и многочисленные горные источники. Поговорим о жизни местных жителей в горных деревнях, особенностях региона и о том, как люди веками приспосабливались к жизни среди гор и лесов. Вы также узнаете, почему многие природные локации юга Азербайджана до сих пор остаются малоизвестными для массового туризма.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или седане (в зависимости от размера группы). Для посещения водопадов предусмотрена пересадка на внедорожники Нива
- Дополнительно оплачиваются:
— завтрак в ресторане Гаджи-Оглу — 9 AZN с человека
— пикник возле водопада Галабин — 15 AZN с человека
- Продолжительность экскурсии составляет около 13–14 часов. Выезд из Баку в 7:00, возвращение ориентировочно в 20:00–21:00
- Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит для большинства путешественников, включая детей и гостей старшего возраста
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€99