Это путешествие создано для любителей природы и необычных маршрутов. Мы отправимся по труднодоступным дорогам Талышских гор, увидим три совершенно разных водопада, устроим пикник среди лесов и откроем для себя уголки Азербайджана, куда редко добираются путешественники.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Завтрак в ресторане Гаджи-Оглу

По дороге в южный регион Азербайджана сделаем остановку в одном из самых известных придорожных ресторанов страны. Здесь вы сможете попробовать традиционный азербайджанский завтрак и подготовиться к насыщенному дню среди гор и водопадов.

Пересадка на внедорожники Нива

Впереди — лесные дороги, горные серпантины и участки маршрута, недоступные для обычного туристического транспорта. Уже сама поездка становится частью приключения.

Водопад Сярин Булаг

Первый водопад маршрута расположен среди густого леса и горных склонов. Чистая прохладная вода, тишина и живописная природа делают это место прекрасным началом знакомства с природными сокровищами Талышских гор.

Водопад Биби-Яни

Один из самых уединённых водопадов региона. Благодаря удалённости от популярных маршрутов здесь сохранилась атмосфера дикой природы. Полюбуемся водными каскадами, отдохнём и сделаем фотографии на фоне горных пейзажей.

Водопад Галабин и пикник на природе

Главная природная жемчужина путешествия. Мощный поток воды, окружённый лесом и скалами, создаёт впечатляющий пейзаж. Здесь мы устроим пикник на природе, отдохнём возле водопада и, при желании, сможем искупаться в прохладной горной воде.

Возвращение в Баку

После отдыха возвращаемся на внедорожниках к автобусу и отправляемся обратно в Баку. По дороге можно будет поделиться впечатлениями и ещё раз насладиться видами юга Азербайджана.

Темы

Во время путешествия вы узнаете о природе Талышских гор и особенностях одного из самых влажных регионов Азербайджана. Гид расскажет, почему именно здесь сохранились густые леса, редкие растения и многочисленные горные источники. Поговорим о жизни местных жителей в горных деревнях, особенностях региона и о том, как люди веками приспосабливались к жизни среди гор и лесов. Вы также узнаете, почему многие природные локации юга Азербайджана до сих пор остаются малоизвестными для массового туризма.

Организационные детали