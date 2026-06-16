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В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)

Открыть один из самых зелёных и малоизвестных регионов страны
Это путешествие создано для любителей природы и необычных маршрутов.

Мы отправимся по труднодоступным дорогам Талышских гор, увидим три совершенно разных водопада, устроим пикник среди лесов и откроем для себя уголки Азербайджана, куда редко добираются путешественники.
В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)
В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)
В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)

Описание экскурсии

Завтрак в ресторане Гаджи-Оглу

По дороге в южный регион Азербайджана сделаем остановку в одном из самых известных придорожных ресторанов страны. Здесь вы сможете попробовать традиционный азербайджанский завтрак и подготовиться к насыщенному дню среди гор и водопадов.

Пересадка на внедорожники Нива

Впереди — лесные дороги, горные серпантины и участки маршрута, недоступные для обычного туристического транспорта. Уже сама поездка становится частью приключения.

Водопад Сярин Булаг

Первый водопад маршрута расположен среди густого леса и горных склонов. Чистая прохладная вода, тишина и живописная природа делают это место прекрасным началом знакомства с природными сокровищами Талышских гор.

Водопад Биби-Яни

Один из самых уединённых водопадов региона. Благодаря удалённости от популярных маршрутов здесь сохранилась атмосфера дикой природы. Полюбуемся водными каскадами, отдохнём и сделаем фотографии на фоне горных пейзажей.

Водопад Галабин и пикник на природе

Главная природная жемчужина путешествия. Мощный поток воды, окружённый лесом и скалами, создаёт впечатляющий пейзаж. Здесь мы устроим пикник на природе, отдохнём возле водопада и, при желании, сможем искупаться в прохладной горной воде.

Возвращение в Баку

После отдыха возвращаемся на внедорожниках к автобусу и отправляемся обратно в Баку. По дороге можно будет поделиться впечатлениями и ещё раз насладиться видами юга Азербайджана.

Темы

Во время путешествия вы узнаете о природе Талышских гор и особенностях одного из самых влажных регионов Азербайджана. Гид расскажет, почему именно здесь сохранились густые леса, редкие растения и многочисленные горные источники. Поговорим о жизни местных жителей в горных деревнях, особенностях региона и о том, как люди веками приспосабливались к жизни среди гор и лесов. Вы также узнаете, почему многие природные локации юга Азербайджана до сих пор остаются малоизвестными для массового туризма.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе или седане (в зависимости от размера группы). Для посещения водопадов предусмотрена пересадка на внедорожники Нива
  • Дополнительно оплачиваются:
    — завтрак в ресторане Гаджи-Оглу — 9 AZN с человека
    — пикник возле водопада Галабин — 15 AZN с человека
  • Продолжительность экскурсии составляет около 13–14 часов. Выезд из Баку в 7:00, возвращение ориентировочно в 20:00–21:00
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит для большинства путешественников, включая детей и гостей старшего возраста
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Азербайджана
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1171 туриста
Мы туристическая компания, которая с 2022 года знакомит путешественников со всего мира с культурой и красотой великой Страны Огней. Наше агентство организует различные туры и экскурсии по всему Азербайджану, от захватывающих дух небоскрёбов Баку до завораживающих видов Габалы или Шеки. Мы гарантируем качество как самой поездки, так и знаний гидов, работающих с нами.

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