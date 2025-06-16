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Покататься на джипах в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Баку на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Джип-сафари в Гобустане
На машине
Джиппинг
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари в Гобустане
Откройте для себя удивительный мир Гобустана на джипах! Насладитесь видами Кавказа, грязевыми вулканами и древними наскальными рисунками
Начало: У вашего отеля
«На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью»
17 июн в 09:00
19 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)
На автобусе
Джиппинг
13 часов
Групповая
В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)
Открыть один из самых зелёных и малоизвестных регионов страны
Начало: На проспекте Азербайджана
«Пересадка на внедорожники Нива»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
13 июн в 07:00
16 июн в 07:00
€99 за человека
Поездка на джипе к грязевым вулканам и наскальным рисункам Гобустана
На машине
Джиппинг
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка на джипе к грязевым вулканам и наскальным рисункам Гобустана
В окрестностях Баку побывать на другой планете, а затем отправиться в прошлое
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля. Точное место встр...
«Тогда самое время запрыгнуть в мощный полноприводный внедорожник и по бездорожью отправиться в путешествие»
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
€133 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Яна
Джип-сафари в Гобустане
Огромное спасибо Лале и Рефату за прекрасную экскурсию! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Самое главное было весело и в меру. Когда снова вернемся в Азербайджан снова обязательно обратимся!
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Н
Джип-сафари в Гобустане
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍+1
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
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Нина
Джип-сафари в Гобустане
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень
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милый коллега водитель, с которым чувствуешь себя в надёжных руках даже на самых крутых виражах:) Лала очень приятная и душевная! В конце экскурсии нас ждали неожиданно приятные сувениры от Лалы в подарок на память:)

Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
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Антон
Джип-сафари в Гобустане
Все было хорошо.

Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие.

Однозначно рекомендую.
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Д
Джип-сафари в Гобустане
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса. Кроме Гобустана мы побывали
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в мечети Биби-Эйбат, в заброшенном караван-сарае XV века, а на обратном пути заехали к очень колоритному мавзолею Софи Гамида XVIII века. Поднялись на грязевые вулканы и посмотрели нефтяные лужи. Сам Гобустан с музеем и древними наскальными рисунками - тоже полный восторг. Рекомендую.

Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
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Н
Джип-сафари в Гобустане
Очень увлекательная экскурсия! Удалось побывать на грязевых вулканах; в предгорных районах Большого Кавказа; увидеть живописные уголки на джипе, заповедную природу,
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наскальные рисунки, руины и пещеры древних поселений в гобустанском музее. Природные особенности этих мест создают острые ощущения!
Сплошные приключения с посещнием бакинского пляжа!

Лала, огромное спасибо Вам и Руфату! Руфат - потрясающий водитель!

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Всего 6 отзывов в Баку в категории "Джиппинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Джип-сафари в Гобустане;
  2. В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку);
  3. Поездка на джипе к грязевым вулканам и наскальным рисункам Гобустана.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Дворец Ширваншахов;
  4. Центр Гейдара Алиева;
  5. Нагорный парк;
  6. Пламенные башни;
  7. Гобустан;
  8. Янардаг;
  9. Розовые озера;
  10. Атешгях.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2026
Сейчас в Баку в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джиппинг», 6 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август