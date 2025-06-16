читать дальше уменьшить милый коллега водитель, с которым чувствуешь себя в надёжных руках даже на самых крутых виражах:) Лала очень приятная и душевная! В конце экскурсии нас ждали неожиданно приятные сувениры от Лалы в подарок на память:)

Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень