Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари в Гобустане
Откройте для себя удивительный мир Гобустана на джипах! Насладитесь видами Кавказа, грязевыми вулканами и древними наскальными рисунками
Начало: У вашего отеля
«На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью»
17 июн в 09:00
19 июн в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
В сердце Талышских гор: внедорожное сафари к трём водопадам (из Баку)
Открыть один из самых зелёных и малоизвестных регионов страны
Начало: На проспекте Азербайджана
«Пересадка на внедорожники Нива»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
13 июн в 07:00
16 июн в 07:00
€99 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка на джипе к грязевым вулканам и наскальным рисункам Гобустана
В окрестностях Баку побывать на другой планете, а затем отправиться в прошлое
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля. Точное место встр...
«Тогда самое время запрыгнуть в мощный полноприводный внедорожник и по бездорожью отправиться в путешествие»
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
€133 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо Лале и Рефату за прекрасную экскурсию! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Самое главное было весело и в меру. Когда снова вернемся в Азербайджан снова обязательно обратимся!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Все было хорошо.
Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие.
Однозначно рекомендую.
Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие.
Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса. Кроме Гобустана мы побывали
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень увлекательная экскурсия! Удалось побывать на грязевых вулканах; в предгорных районах Большого Кавказа; увидеть живописные уголки на джипе, заповедную природу,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 6 отзывов в Баку в категории "Джиппинг"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2026
Сейчас в Баку в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джиппинг», 6 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август