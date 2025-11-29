Подарите себе незабываемый день в живописной Губе! На курорте «Шахдаг» вы вдоволь насладитесь заснеженными горами, густыми лесами и свежим воздухом.
Прокатитесь по канатной дороге, если захотите — покатаетесь на лыжах, сноуборде или зимних аттракционах. Выпьете вина или кофе у горных подножий Кавказа. И откроете Азербайджан с новой стороны.
Описание экскурсии
Горнолыжный курорт «Шахдаг»
Это символ зимнего туризма Азербайджана и один из лучших курортов страны. Здесь вы можете покататься на лыжах и сноуборде, проехаться по канатной дороге и насладиться невероятными видами горных вершин и заснеженных густых лесов. Или просто погулять и выпить кофе или глинтвейн.
Но это ещё не всё!
- По дороге вы полюбуетесь сменой ландшафта — от равнинных степей до предгорий Кавказа
- Мы проедем через живописные горы и сделаем несколько остановок для фото на фоне снежных вершин
А пока едем, я расскажу вам об особенностях Кавказских гор, о природе, истории и географии страны, о легендах и мифах, связанных с Кавказом. О местных праздниках, обычаях и многом другом.
Организационные детали
- Поездка пройдет на комфортабельном Toyota Сamry, Toyota Corolla, Mercedes Viano (в зависимости от количества человек)
- Дополнительно оплачиваются развлечения на горнолыжном курорте и обед по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2264 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более 7 лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Баку
