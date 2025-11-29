Подарите себе незабываемый день в живописной Губе! На курорте «Шахдаг» вы вдоволь насладитесь заснеженными горами, густыми лесами и свежим воздухом. Прокатитесь по канатной дороге, если захотите — покатаетесь на лыжах, сноуборде или зимних аттракционах. Выпьете вина или кофе у горных подножий Кавказа. И откроете Азербайджан с новой стороны.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или €68 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт «Шахдаг»

Это символ зимнего туризма Азербайджана и один из лучших курортов страны. Здесь вы можете покататься на лыжах и сноуборде, проехаться по канатной дороге и насладиться невероятными видами горных вершин и заснеженных густых лесов. Или просто погулять и выпить кофе или глинтвейн.

Но это ещё не всё!

По дороге вы полюбуетесь сменой ландшафта — от равнинных степей до предгорий Кавказа

Мы проедем через живописные горы и сделаем несколько остановок для фото на фоне снежных вершин

А пока едем, я расскажу вам об особенностях Кавказских гор, о природе, истории и географии страны, о легендах и мифах, связанных с Кавказом. О местных праздниках, обычаях и многом другом.

Организационные детали