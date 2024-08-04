13 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Едем в Шахдаг: 2 дня среди гор
Откройте для себя красоту Азербайджана за два дня: горы Хызы, Красная слобода и живописные водопады ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
от €590 за всё до 2 чел.
скидка
40%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в заснеженный «Шахдаг»
Отправиться из Баку к инопланетным холмам Хызы и на горнолыжный курорт
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 фев в 09:00
от 350€210 за всё до 3 чел.
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Розовые горы, «Шахдаг» и лес Гечреш - из Баку
Исследовать природные и исторические достопримечательности Азербайджана за 1 день
Начало: У метро «Сахиль»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий4 августа 2024Фуад -замечательный гид, настоящий прфессионал! Экскурсия была организована очень интересно: помимо осмотра красот, указанных в программе, Фуад очень интересно рассказывал
- ЕЕвгений2 июля 2024Фуад очень интересный и профессиональный гид. С ним реально можно узнать все тонкости этой страны, очень гибкий, старается удовлетворить все запросы гостя. Остались только самые тёплые впечатления от тура.
- ЯЯна7 июня 2024Фуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось до конца. Вы невероятно деликатный, интеллигентный и заботливый человек, который горит своим делом. Желаю Вам приятных путешественников☺️
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