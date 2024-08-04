«Шахдаг» – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории ««Шахдаг»» в Баку на русском языке, цены от €70, скидки до 40%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Едем в «Шахдаг»: 2 дня среди головокружительных гор
На машине
8 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Едем в Шахдаг: 2 дня среди гор
Откройте для себя красоту Азербайджана за два дня: горы Хызы, Красная слобода и живописные водопады ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
от 590 за всё до 2 чел.
Путешествие в заснеженный «Шахдаг»
На машине
скидка
40%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в заснеженный «Шахдаг»
Отправиться из Баку к инопланетным холмам Хызы и на горнолыжный курорт
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 фев в 09:00
от 350210 за всё до 3 чел.
Розовые горы, «Шахдаг» и лес Гечреш - из Баку
На автобусе
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Розовые горы, «Шахдаг» и лес Гечреш - из Баку
Исследовать природные и исторические достопримечательности Азербайджана за 1 день
Начало: У метро «Сахиль»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    4 августа 2024
    Едем в «Шахдаг»: 2 дня среди головокружительных гор
    Фуад -замечательный гид, настоящий прфессионал! Экскурсия была организована очень интересно: помимо осмотра красот, указанных в программе, Фуад очень интересно рассказывал
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    об Азербайджане, о культуре, о традициях, об истории. Наши желания (где остановиться, когда пообедать) прямо предугадывались и тут же выполнялись. Благодаря Фуаду наша семья прямо погрузилась в атмосферу, природу Азербайджана, и мы влюбились в эту страну.

  • Е
    Евгений
    2 июля 2024
    Едем в «Шахдаг»: 2 дня среди головокружительных гор
    Фуад очень интересный и профессиональный гид. С ним реально можно узнать все тонкости этой страны, очень гибкий, старается удовлетворить все запросы гостя. Остались только самые тёплые впечатления от тура.
  • Я
    Яна
    7 июня 2024
    Едем в «Шахдаг»: 2 дня среди головокружительных гор
    Фуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось до конца. Вы невероятно деликатный, интеллигентный и заботливый человек, который горит своим делом. Желаю Вам приятных путешественников☺️
    Фуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось доФуад, еще раз спасибо огромное за поездку. Без нее мое впечатление об Азербайджане не сложилось до

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории ««Шахдаг»»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Едем в «Шахдаг»: 2 дня среди головокружительных гор
  2. Путешествие в заснеженный «Шахдаг»
  3. Розовые горы, «Шахдаг» и лес Гечреш - из Баку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Апшерон
  10. Хызы
Сколько стоит экскурсия по Баку в феврале 2025
Сейчас в Баку в категории "«Шахдаг»" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 590 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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