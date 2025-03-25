Описание тура
Добро пожаловать на нашу экскурсию!
Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие, которое охватывает 15 уникальных городов. В ходе этой экскурсии вы сможете познакомиться с множеством народов и культур, а также насладиться местными блюдами и винами, характерными для каждого региона.
Разнообразие и уникальность
Наш тур предлагает вам:
- Посещение 15 городов
- Ознакомление с 9 климатическими типами
- Наблюдение за редкими природными явлениями
- Знакомство с тремя основными религиями
- Изучение различных народностей, проживающих в нашей стране
Историко-природно-этно-гастрономический-винный тур
Этот тур сочетает в себе множество аспектов:
- Природа
- Архитектура
- История
- Этносы
- Кулинария
- Вино местных производителей
Каждый день мы будем останавливаться в разных городах, а первые 2 или 3 ночи проведем в Баку, что позволит вам лучше познакомиться с этим удивительным местом.
Контакт и дополнительная информация
Дорогие гости! Поскольку наши авторские программы часто становятся объектом кражи, мы вынуждены делиться информацией в общих чертах. Если вас заинтересовали наши экскурсии, мы будем рады помочь вам получить более подробную информацию. Пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Skype или по электронной почте.
Спасибо за ваше понимание! Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы