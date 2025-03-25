Авторская программа: этно-гастрономически-винный тур (15 дней)

За время тура вы посетите 15 городов, познакомитесь с разными народами, их обычаями и традициями, отведаете местную кухню, увидите природные красоты и познакомитесь с тремя религиями. Также вас ждёт дегустация вин.
Авторская программа: этно-гастрономически-винный тур (15 дней)
Авторская программа: этно-гастрономически-винный тур (15 дней)
Авторская программа: этно-гастрономически-винный тур (15 дней)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Добро пожаловать на нашу экскурсию!

Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие, которое охватывает 15 уникальных городов. В ходе этой экскурсии вы сможете познакомиться с множеством народов и культур, а также насладиться местными блюдами и винами, характерными для каждого региона.

Разнообразие и уникальность

Наш тур предлагает вам:

  • Посещение 15 городов
  • Ознакомление с 9 климатическими типами
  • Наблюдение за редкими природными явлениями
  • Знакомство с тремя основными религиями
  • Изучение различных народностей, проживающих в нашей стране

Историко-природно-этно-гастрономический-винный тур

Этот тур сочетает в себе множество аспектов:

  1. Природа
  2. Архитектура
  3. История
  4. Этносы
  5. Кулинария
  6. Вино местных производителей

Каждый день мы будем останавливаться в разных городах, а первые 2 или 3 ночи проведем в Баку, что позволит вам лучше познакомиться с этим удивительным местом.

Контакт и дополнительная информация

Дорогие гости! Поскольку наши авторские программы часто становятся объектом кражи, мы вынуждены делиться информацией в общих чертах. Если вас заинтересовали наши экскурсии, мы будем рады помочь вам получить более подробную информацию. Пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Skype или по электронной почте.

Спасибо за ваше понимание! Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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