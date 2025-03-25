За время тура вы посетите 15 городов, познакомитесь с разными народами, их обычаями и традициями, отведаете местную кухню, увидите природные красоты и познакомитесь с тремя религиями. Также вас ждёт дегустация вин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Добро пожаловать на нашу экскурсию!

Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие, которое охватывает 15 уникальных городов. В ходе этой экскурсии вы сможете познакомиться с множеством народов и культур, а также насладиться местными блюдами и винами, характерными для каждого региона.

Разнообразие и уникальность

Наш тур предлагает вам:

Посещение 15 городов

Ознакомление с 9 климатическими типами

Наблюдение за редкими природными явлениями

Знакомство с тремя основными религиями

Изучение различных народностей, проживающих в нашей стране

Историко-природно-этно-гастрономический-винный тур

Этот тур сочетает в себе множество аспектов:

Природа Архитектура История Этносы Кулинария Вино местных производителей

Каждый день мы будем останавливаться в разных городах, а первые 2 или 3 ночи проведем в Баку, что позволит вам лучше познакомиться с этим удивительным местом.

Контакт и дополнительная информация

Дорогие гости! Поскольку наши авторские программы часто становятся объектом кражи, мы вынуждены делиться информацией в общих чертах. Если вас заинтересовали наши экскурсии, мы будем рады помочь вам получить более подробную информацию. Пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Skype или по электронной почте.

Спасибо за ваше понимание! Мы с нетерпением ждем встречи с вами!