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Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Вечером — заселение в отель и чаепитие с дегустацией местной пахлавы»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В стоимость включены только завтраки в отелях, дегустация плова»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дегустационные туры»
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