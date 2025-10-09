Мы отправимся в путешествие к живописным местам Азербайджана – городу Гах и селению Илису. Путь пройдёт через красивые природные ландшафты и исторические памятники.
Посетим село, где сохранились древние ремесленные традиции, увидим
Посетим село, где сохранились древние ремесленные традиции, увидим
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураДень первый Отправляемся в края лесов, озёр и водопадов. Посещаем мавзолей Дири Баба и город Шемаху с древнейшей мечетью Джума. Проедем живописный Шемахинский перевал, наслаждаясь видами Кавказа. Возможен винный тур по возрождающимся винодельням Азербайджана. Проедем и через живописную деревушку Вандам, которая не просто созвучна с фамилией знаменитого актера: он посещал эту деревню, и здесь над ним очень интересно подшутили. А после отъезда Жан-Клод Ван Дамма в деревне был установлен его памятник. Нас ждут лесной тоннель, водопады «Семь красавиц» и горное озеро. Поднимаемся на канатной дороге в Габале. Ночёвка возможна в разных вариантах: современный отель рядом с канаткой, фешенебельный отель с SPA или аутентичный отель-хуторок с музеем. День второй Утром едем в Шеки, осматриваем караван-сарай и дворец Шекинских ханов с витражными окнами — шебеке. Затем посещаем древнюю Албанскую церковь Святого Елисея в селе Киш. После обеда в ресторане «Гагарин» направляемся в Гах и Илису. Размещаемся в отеле и отправляемся на внедорожнике к одному из самых высоких водопадов — Рамрама. Фотосессия у башни Сумуг Гала, которую сняли в фильме «Не бойся, я с тобой», и прогулка по древнему мосту Улу Кёрпю завершат день. День третий Вас ждёт сафари на УАЗиках по каменистому руслу горной реки к целебному источнику в гроте скалы. Пересекая горную реку, вы попадёте в ущелье, напоминающее сцены из «Властелина колец». Внутри грота находится уникальная термальная ванна. После отдыха и обеда возможен подъём на гору Езлидаг к крепости Шамиль-гала с панорамными видами. День четвёртый Этот день начнётся с пешего похода к одному из самых редких водопадов — Мамырлы, покрытому густым мхом. Чем влажнее погода, тем более толстым и зелёным становится этот мох, достигая в толщину более чем 70 сантиметров. По пути попробуем местные блинчики-махара и посетим монастырский комплекс времён Кавказской Албании — Семь церквей, где найдём следы сокровищ, тайники и остатки древней винодельни. К вечеру, усталые, но очень довольные, вернёмся обратно в отель, конечно же вкусно поужинав по пути. День пятый После прощания с Гахом мы отправимся к Ингилойской церкви Курмук, узнаем её историю и попробуем свежий тендирный хлеб. Далее нас ждёт поездка в Огуз, где мы посетим горные озёра и водопады, порыбачим и отведаем свежеприготовленную форель. Завершим день осмотром археологических раскопок в Кабалаке, столице древней Кавказской Албании. Посетим археологический музей и территорию раскопок, где до наших дней дошли различные постройки, в том числе керамический водопровод и гробницы-катакомбы. Здесь же перед нами предстанут останки крепостной стены и ворота, называемые Воротами всей Кавказской Албании. На ночлег мы вновь остановимся в городе Габала. День шестой По живописной дороге мы отправимся в старинное село Лагич, где сохранились традиционные ремёсла. По пути насладимся видами слоистых скал и горной реки, пройдём по подвесному мосту и увидим каменного истукана-стража. В Лагиче оценим особую архитектуру домов и попробуем местную выпечку. Возвращаясь, проедем через красивый перевал, где можем увидеть диких животных и яркие поля цветов. Переполненные интересными впечатлениями от нашей долгой, но такой интересной поездки, к вечеру мы вернемся обратно в Баку. Важная информация:
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
- Т. к. в нашу экскурсию входит мечеть, в жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты. Для девушек в мечети бесплатно выдают косынки, но если есть своя, захватите её.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Мечеть Джума в Шемахе
- Шемахинский перевал
- Деревня Вандам
- Водопады «Семь красавиц»
- Горное озеро
- Габала
- Шеки
- Дворец Шекинских ханов
- Албанская церковь Святого Елисея в селе Киш
- Гах
- Илису
- Водопад Рамрама
- Башня Сумуг Гала
- Мост Улу Кёрпю
- Целебный источник в гроте скалы
- Гора Езлидаг
- Крепость Шамиль-гала
- Водопад Мамырлы
- Монастырский комплекс Семь церквей
- Ингилойская церковь Курмук
- Огуз
- Кабалака, археологический музей
- Село Лагич
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
- Бутилированная вода, чай с вареньем, угощение гутабами, хлеб тандыр, фесели
- Входные билеты в святилище Дири-Баба и в музей Удинов
- Билеты во дворец Шекинских ханов, в храм села Киш и в комплекс Хал-хал
- Проход на навесной мост
Что не входит в цену
- Транспорт ($720 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек, за 6 дней экскурсии)
- Проживание в отеле
- Питание
- УАЗы для поездки на природный хамам: 50-60 манат на водопад Рамрама: 15-20 манат
- Канатная дорога и остальные аттракционы по пути
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки
- Т. К. в нашу экскурсию входит мечеть, в жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты. Для девушек в мечети бесплатно выдают косынки, но если есть своя, захватите её
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Баку
Похожие туры из Баку
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку, точное время - по договорённости
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$765 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
Завтра в 08:00
30 сен в 08:00
$280 за человека
-
30%
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$420
$600 за всё до 4 чел.