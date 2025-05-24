День первый Разноцветные горы Хызы Вы отправляетесь в одно из самых чудесных уголков планеты, где природа создала неповторимый пейзаж, раскрашивая серые горы яркими красками. Эти пейзажи словно вышли из-под кисти художника-импрессиониста. Цвета, словно нанесённые миллионы лет назад, продолжают растекаться по горам, создавая огромные картины. Мы пройдём по этим ярким ландшафтам, делая потрясающие фотографии на память. Помимо фотографий, вы увезёте с собой и палеонтологические находки. Когда-то эти горы находились под водой, и в них до сих пор можно найти окаменелости древних морских животных. Некоторые из найденных вами ископаемых останков станут вашим сувениром. Галаалты и крепость Чираг-Гала После этого мы посетим одну из крупнейших и загадочных крепостей Азербайджана. Крепость Чираг-гала, расположенная в городе Шабран, известна своей красотой и загадочной историей. Сооружённая в IV-VI веках н. э., она служила мощным фортификационным сооружением. От неё тянулась стена вплоть до Каспийского моря. За века крепость переживала набеги различных завоевателей, но оставалась непокорённой. Монгольские войска пять раз безуспешно осаждали её. Даже сегодня крепость кажется неприступной тем, кто приезжает сюда через живописные горы и густые леса. Завершим этот день в живописном регионе Азербайджана — Галаалты. Если нам повезет и позволят средства, то в отеле окажутся свободные места, и мы заночуем прямо там. Если нет, тоже не страшно — мы остановимся на ночлег в одном из многочисленных отелей и зон отдыха этого курортного посёлка. День второй Ущелье Тенгалты и водопад Афурджа Утром мы отправляемся в первое захватывающее приключение этого дня — через ущелье Тенгалты. Затем мы сменяем наш автомобиль на Ниву и отправляемся в сафари по горному бездорожью. Часть пути мы проделаем на машине, а затем продолжим пешую прогулку по живописной лесной тропе. Мы дойдём до живописного водопада Афурджа. Уникальность этого водопада заключается в том, что тропа проходит под скалой, а вода падает сверху, создавая иллюзию прозрачной завесы. Идёшь по этой тропе, смотришь на окружающую природу через водяную пелену и чувствуешь себя настоящим героем саги про Индиану Джонса. Деревня Хыналыг Возвращаемся к машине и едем в деревню Хыналыг — самую древнюю деревню Азербайджана и самую высокую точку Кавказа. По дороге нас будут окружать высокие скалистые горы. Дорога будет то подниматься на склон, то спускаться в ущелье, показывая всю свою дикую красоту. Древние, покрытые лесом склоны будут радовать наш взор, а звуки природы — пение птиц, журчание рек и водопадов — сделают прогулку незабываемой. А впереди нас ждёт деревня Хыналыг, чья история насчитывает целых 5000 лет. Жители деревни сумели сохранить не только свои традиции, но и уникальный язык, на котором говорят только местные жители. Мне будет интересно рассказать вам историю названия этого села, а также показать местный музей с интересными экспонатами и дом-музей местного жителя. Здесь вас ждёт вкусный домашний ужин, приготовленный в традиционном стиле. На ночлег мы можем остановиться в доме у этого гостеприимного хозяина. День третий Храм огня и священная скала Бешбармаг Неподалеку от села находится ещё одна уникальная достопримечательность Азербайджана — горный Атешгях, второй храм огня в стране. Его форма, называемая Чахартаг, напоминает знаменитый храм в посёлке Сураханы, недалеко от Баку, но отличается тем, что его вечное пламя не было разрушено человеческими руками. Иногда возникают сложности с получением разрешения на посещение этого храма, но это случается крайне редко, и я уверен, что нам удастся попасть туда. После этого мы поднимемся на священную скалу Бешбармаг. Это место, овеянное мифами и легендами, связанными с Александром Македонским, пророком Моисеем и одним из самых почитаемых исламских святых — пророком Хызыром. Поднявшись по вырубленным в скалах ступеням, пройдя через узкие трещины и пещеры, мы достигнем места, где, согласно преданию, пророки Моисей и Хызыр совершили совместную молитву. Мы также пройдем под камнем исполнения желаний и загадаем своё заветное желание, которое, несомненно, исполнится. У подножья скалы мы увидим останки древней крепостной стены, построенной в VII веке до н. э. и входившей в единую оборонительную систему стен и крепостей от скалы Бешбармаг до Дербента. В состав этой системы входила и крепость Чираг-гала, которую мы посетили ранее. Осмотрев древние руины, полюбовавшиеся захватывающим видом на Каспийское море, мы возвратимся в Баку, завершив наш тур с чувством глубокой связи с этим священным местом. Важная информация:

Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.